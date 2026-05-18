Nottingham'dakiler, kaderlerini kabullenip Conference League zaferi için kendi macerasına atılmaları gerekip gerekmediğine dair sorular sorulurken, şanssızlıklarına lanet ediyor olacaklar mı?

Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Palace forveti - Freebets.com'un izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Ne demek istediğini anlıyorum. Ama Forest'a büyük bir övgü vermem gerek çünkü Avrupa Ligi'ne bakarsan, oradan çok da uzak değillerdi. Ve bence yaşadıkları sakatlıklar oldukça belirleyici oldu.

“1-0 [Villa karşısında], ilk maçta harikaydılar, ama sonra sakatlıklar baş gösterdi. Takımınızda üç, dört önemli oyuncunuz eksik olduğunda, buna uyum sağlamak zor oluyor. Ve Villa, Villa Park'ta olağanüstüydü.

“Ama Forest o maçı kazanmış olsaydı, finalde Freiburg'u kesinlikle yeneceklerini düşünürdüm. İşler böyle yürür. Ama bence harika oynadılar. Vitor Pereira da olağanüstü bir iş çıkardı. Kulübe geldi ve tüm sakatlıklara rağmen takımı Premier Lig'de tuttu.

“Forest'ın ihtiyacı olan şey, en iyi oyuncularının, tüm oyuncularının formda ve sağlıklı olması. Newcastle maçındaydım - Elliot Anderson'ın muhteşem olduğunu düşündüm. Bu arada, ne harika bir oyuncu. Yazın onu kaybedebilirsiniz çünkü akbabalar büyük çek defterleriyle ve benzeri şeylerle ortaya çıkacaklar.

“Ama bence Forest için iyi bir sezon oldu. Kulüp sahibinin [Evangelos Marinakis] gerçekten hırslı olduğunu biliyoruz ve bence gelecek sezon yine yatırım yapacaklar ve ligin üst sıralarında bitirmeyi umacaklar. Kulüp sahibini bu yüzden seviyorum, çünkü çok hırslı ve kulübün çok iyi performans göstermesini istiyor.”