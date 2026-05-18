Getty/GOAL
Çeviri:
Pişmanlık yok mu? Avrupa kupalarına katılma mücadelesi sonrasında, Conference League finaline yükselen Crystal Palace, Nottingham Forest ve Evangelos Marinakis’e düşünülmesi gereken bir konu sunuyor
Palace ve Forest neden yer değiştirdi?
Forest, 2024-25 sezonunun büyük bir bölümünde Şampiyonlar Ligi biletini kovaladı, ancak Nuno Espirito Santo yönetiminde son düzlükte tökezleyerek sezonu yedinci sırada tamamladı. Teorik olarak, bu lig sıralaması sayesinde Konferans Ligi’ne katılma hakkı kazanmaları gerekirdi.
Ancak Reds, Palace, John Textor, UEFA ve Lyon'un dahil olduğu uzun bir serüvene karışacaktı. Çoklu kulüp sahipliği kuralları ve yönetim kurulu düzeyinde yeniden yapılanmaya ilişkin son tarihler, 2025-26 sezonunda kıtasal turnuvaların kadrolarında değişikliklere yol açtı.
Konferans Ligi finali ne zaman oynanacak?
Palace ve Forest yer değiştirdi; ikincisi Avrupa Ligi’ne katılmaya hak kazandı. City Ground’da bu yükseliş coşkuyla karşılandı, ancak yarı final aşamasında takılan takımın hayalleri Aston Villa karşısında suya düştü.
Buna karşılık, başlangıçta bir adım geriye gitmiş olmaktan dolayı hayal kırıklığına uğrayan Palace, yol boyunca yaşadığı bazı sarsıntıları aşarak, yeni bir kupa kazanma şansını yakaladığı büyük bir Avrupa finaline yükseldi. Takım, 27 Mayıs'ta Leipzig'de Rayo Vallecano ile karşılaşacak.
Forest şanssızlığına hayıflanacak mı?
Nottingham'dakiler, kaderlerini kabullenip Conference League zaferi için kendi macerasına atılmaları gerekip gerekmediğine dair sorular sorulurken, şanssızlıklarına lanet ediyor olacaklar mı?
Bu soru Morrison'a yöneltildiğinde, eski Palace forveti - Freebets.com'un izniyle GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: “Ne demek istediğini anlıyorum. Ama Forest'a büyük bir övgü vermem gerek çünkü Avrupa Ligi'ne bakarsan, oradan çok da uzak değillerdi. Ve bence yaşadıkları sakatlıklar oldukça belirleyici oldu.
“1-0 [Villa karşısında], ilk maçta harikaydılar, ama sonra sakatlıklar baş gösterdi. Takımınızda üç, dört önemli oyuncunuz eksik olduğunda, buna uyum sağlamak zor oluyor. Ve Villa, Villa Park'ta olağanüstüydü.
“Ama Forest o maçı kazanmış olsaydı, finalde Freiburg'u kesinlikle yeneceklerini düşünürdüm. İşler böyle yürür. Ama bence harika oynadılar. Vitor Pereira da olağanüstü bir iş çıkardı. Kulübe geldi ve tüm sakatlıklara rağmen takımı Premier Lig'de tuttu.
“Forest'ın ihtiyacı olan şey, en iyi oyuncularının, tüm oyuncularının formda ve sağlıklı olması. Newcastle maçındaydım - Elliot Anderson'ın muhteşem olduğunu düşündüm. Bu arada, ne harika bir oyuncu. Yazın onu kaybedebilirsiniz çünkü akbabalar büyük çek defterleriyle ve benzeri şeylerle ortaya çıkacaklar.
“Ama bence Forest için iyi bir sezon oldu. Kulüp sahibinin [Evangelos Marinakis] gerçekten hırslı olduğunu biliyoruz ve bence gelecek sezon yine yatırım yapacaklar ve ligin üst sıralarında bitirmeyi umacaklar. Kulüp sahibini bu yüzden seviyorum, çünkü çok hırslı ve kulübün çok iyi performans göstermesini istiyor.”
Glasner üçüncü kupasını kazanarak ayrılabilir
Forest ve Marinakis, kendileri de bir Avrupa finali macerasına imza atabilecekken bu durum üzerinde düşünmek zorunda kalırken, Palace ise kupa kazanarak unutulmaz bir 12 ayı taçlandırmak istiyor.
FA Cup ve Community Shield zaferlerinin tadını çoktan çıkaran Oliver Glasner'in Selhurst Park'taki sözleşmesi yaz aylarında sona erecek ve 2026-27 sezonunda bir kupa daha kazanıp Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde ederek görev süresini en iyi şekilde tamamlayabilir.