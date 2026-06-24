Getty Images Sport
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"Pis işi ben hallederim" - Vinicius Jr.'a Real Madrid'de savunma yapmasına gerek olmadığı söylendi; Marc Cucurella ise Brezilyalı oyuncuyu koruyacağına söz verdi
Cucurella, Mourinho’nun projesine katıldı
Cucurella, kısa süre önce Chelsea'den Santiago Bernabéu'ya 55 milyon avro (46 milyon sterlin/59 milyon dolar) tutarında rekor bir transferle katıldı ve Bernardo Silva ve Ibrahima Konaté gibi isimlerin yanı sıra, geri dönen teknik direktör José Mourinho'nun en önemli transferlerinden biri oldu; Denzel Dumfries'in de Inter'den takıma katılması bekleniyor. Şu anda 2026 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımıyla görev yapan sol bek, Madrid'in sol kanadında nasıl ölümcül bir ikili oluşturmayı planladığına dair ipuçları verdi.
- Getty Images Sport
Vinicius Jr.’ı destekleyeceğine söz vererek
Cucurella’nın transferinin en ilgi çekici yönlerinden biri, sahada sol kanatta Vinicius Jr ile nasıl bir uyum yakalayacağıdır. Stamford Bridge’de dört sezon geçirerek UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan eski Chelsea oyuncusu, Brezilyalı oyuncunun hücumdaki öneminin gayet farkındadır. Kanat oyuncusunun kendine özgü golcü performansları için zinde kalmasını sağlamak amacıyla savunma yükünü üstleneceğine dair şimdiden söz vermiştir.
Cucurella, savunma dengesi konusundaki endişeleri hemen ortadan kaldırarak Marca’ya şunları söyledi: “Bence iyi anlaşacağız. Geri koşmasa da umurumda değil, onun yapmak istemediği her şeyi ben yaparım. Gol atacak kadar etkili ve dinç olduğu sürece, zor işleri ben hallederim. Vinicius, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde kilit ve etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı."
Bernabéu’daki baskıya uyum sağlamak
İspanyol devine katılmak, kendine özgü bir dizi beklentiyi de beraberinde getiriyor; özellikle de Real Madrid, La Liga şampiyonluğunu Barcelona’ya kaptırdığı, Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde elendiği ve Copa del Rey’de son 16 turunda turnuvadan ayrıldığı, hayal kırıklığı yaratan ve kupa kazanamadığı geçen sezonun ardından toparlanmaya çalışırken. Cucurella, önündeki görevin zorluğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor; İspanyol oyuncu, beyaz formayı giydiğinde yüksek bir performans seviyesini sürdürmenin zorunlu olduğunu kabul ediyor, zira her rakip, Madrid ile oynanacak maçı sezonun en önemli maçı olarak görüyor.
Defans oyuncusu bu zorlu göreve hazır olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu büyük bir meydan okuma. Real Madrid'deki tüm oyuncular çok iyi. Real Madrid'e uyum sağlamak kolay değil. Her maçta %100 performans göstermelisiniz. Her takım sizi yenmek istiyor." Hedefi, dünya futbolunun en büyük kupalarını kazanmaya zaten alışkın olan bu kadroya hem yoğunluk hem de karakter katmak.
- Getty Images Sport
İspanyol oyuncu için yeni bir sayfa
Premier Lig’den ayrılışı ve İspanya milli takım kampına katılmasıyla geçen yoğun birkaç günün ardından — burada Dünya Kupası’nın ilk iki maçında, Yeşil Burun Adaları ile 0-0 berabere kaldıkları ve Suudi Arabistan’ı 4-0 yendikleri karşılaşmalarda forma giydi — Cucurella, hemen işin içine girmeye can atıyor. Kulüp yönetiminin kendisine gösterdiği sıcak karşılamadan övgüyle bahseden oyuncu, antrenman sahasına varır varmaz Madrid’e kendini kanıtlama arzusunu dile getirdi.