"Pis işi ben hallederim" - Vinicius Jr.'a Real Madrid'de savunma yapmasına gerek olmadığı söylendi; Marc Cucurella ise Brezilyalı oyuncuyu koruyacağına söz verdi

Cucurella’nın transferinin en ilgi çekici yönlerinden biri, sahada sol kanatta Vinicius Jr ile nasıl bir uyum yakalayacağıdır. Stamford Bridge’de dört sezon geçirerek UEFA Konferans Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan eski Chelsea oyuncusu, Brezilyalı oyuncunun hücumdaki öneminin gayet farkındadır. Kanat oyuncusunun kendine özgü golcü performansları için zinde kalmasını sağlamak amacıyla savunma yükünü üstleneceğine dair şimdiden söz vermiştir.

Cucurella, savunma dengesi konusundaki endişeleri hemen ortadan kaldırarak Marca’ya şunları söyledi: “Bence iyi anlaşacağız. Geri koşmasa da umurumda değil, onun yapmak istemediği her şeyi ben yaparım. Gol atacak kadar etkili ve dinç olduğu sürece, zor işleri ben hallederim. Vinicius, Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde kilit ve etkili bir oyuncu olduğunu kanıtladı."