Bellingham, oyun tarzı hakkında soru sorulmadan önce bile Tuchel’den rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Öncelikle, teknik direktörünün “İngiltere bu maçta şanslıydı” şeklindeki açıklamaları sorulduğunda, “Yorum yok” diye kısa bir cevap verdi.

Bellingham, “Her maçı rakibi ezip geçerek ya da bin pas atarak kazanamayız. Bazen kirli bir şekilde kazanmak gerekir ve biz de öyle yaptık” diye ekledi.

Açıklamalarını, Alman teknik direktörle ilişkilerinin pek de iyi gitmediğini ima eden bir ifadeyle noktaladı.

Aslında, Tuchel, Dünya Kupası başlamadan önce Bellingham’ın ilk 11’de yer almayı hak ettiğini düşünmüyordu; ona, Morgan Rogers ile pozisyonu için rekabet etmesi gerekeceğini açıkladı ve kendini kanıtlayamazsa onu yedek kulübesinde tutacağını ima etti.

Ancak Jude Bellingham turnuvada güçlü bir geri dönüş yaptı, en iyi formuna kavuştu ve Real Madrid’de geçirdiği son derece zorlu bir sezonun ardından İngiltere milli takımının bir numaralı kaptanı oldu.