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England Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Pis bir galibiyet ve Tuchel için utanç… Üç Aslan’ın yuvasında kaos ve gerginlik

Norveç - İngiltere
Norveç
İngiltere
Dünya Kupası
J. Bellingham
T. Tuchel
Norveç
İngiltere

Ne Harry Kane, ne Marcus Rashford, ne de Anthony Gordon… İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından tüm dikkatler Judd Bellingham’a çevrildi. 

Real Madrid'in yıldızı, turnuvada en iyi formuna kavuştu ve Norveç'e karşı attığı iki golle gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu goller, "Üç Aslanlar"ın geriye düşmüş olduğu maçı çevirip altın dörtlüye yükselmesini sağladı.

Bellingham, Gordon’dan aldığı pasın ardından ceza sahası içine girip topu yerden ağlara göndererek beraberlik golünü attı; ardından kaleci Orian Niland’ın yaptığı büyük hatadan yararlanarak galibiyet golünü kaydetti.

"Sport" gazetesi, bir haberinde Bellingham'ın performansının o kadar dikkat çekici olduğunu belirtti ki, oyuncu, İngiltere milli takımının performansı hakkındaki açıklamalarına itiraz ederek teknik direktörü Thomas Tuchel'e doğrudan eleştiri yöneltmekten çekinmedi ve Tuchel'den takım içinde olumlu bir atmosfer yaratmaya katkıda bulunmasını istedi.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İngiltere kampında gerginlik

    Tuchel daha önce, İngiltere milli takımının Norveç karşısında sergilediği performanstan memnun olmadığını belirtmişti; bu açıklamalar soyunma odasında hoş karşılanmamış ve takımın yarı finale yükselmesine rağmen gerginliğe yol açmıştı.

    Jude Bellingham, karışık bölgede antrenörünün eleştirileriyle ilgili bir soruya yanıt olarak şöyle dedi: “Tuchel’in maçımızla ilgili eleştirileri mi? Belki de Haland, Odegaard, Nosa ve Sorloth gibi oyuncular karşısında bu koşullarda oynamanın ne demek olduğunu bilmiyor... Onlar kolay bir rakip değil.”

    İngiliz yıldız bununla yetinmedi ve herkes yarı finalde Arjantin ile oynanacak maça odaklanmaya başlarken, teknik direktörüne bir mesaj daha gönderdi: “Olumlu bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz ve bence bunu sürdürmeliyiz.”

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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bazen kirli yöntemlerle de olsa galip gelmek zorundasın

    Bellingham, oyun tarzı hakkında soru sorulmadan önce bile Tuchel’den rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Öncelikle, teknik direktörünün “İngiltere bu maçta şanslıydı” şeklindeki açıklamaları sorulduğunda, “Yorum yok” diye kısa bir cevap verdi.

    Bellingham, “Her maçı rakibi ezip geçerek ya da bin pas atarak kazanamayız. Bazen kirli bir şekilde kazanmak gerekir ve biz de öyle yaptık” diye ekledi.

    Açıklamalarını, Alman teknik direktörle ilişkilerinin pek de iyi gitmediğini ima eden bir ifadeyle noktaladı.

    Aslında, Tuchel, Dünya Kupası başlamadan önce Bellingham’ın ilk 11’de yer almayı hak ettiğini düşünmüyordu; ona, Morgan Rogers ile pozisyonu için rekabet etmesi gerekeceğini açıkladı ve kendini kanıtlayamazsa onu yedek kulübesinde tutacağını ima etti.

    Ancak Jude Bellingham turnuvada güçlü bir geri dönüş yaptı, en iyi formuna kavuştu ve Real Madrid’de geçirdiği son derece zorlu bir sezonun ardından İngiltere milli takımının bir numaralı kaptanı oldu.

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