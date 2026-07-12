Ne Harry Kane, ne Marcus Rashford, ne de Anthony Gordon… İngiltere’nin Dünya Kupası yarı finaline yükselmesinin ardından tüm dikkatler Judd Bellingham’a çevrildi.
Real Madrid'in yıldızı, turnuvada en iyi formuna kavuştu ve Norveç'e karşı attığı iki golle gol sayısını 6'ya çıkardı. Bu goller, "Üç Aslanlar"ın geriye düşmüş olduğu maçı çevirip altın dörtlüye yükselmesini sağladı.
Bellingham, Gordon’dan aldığı pasın ardından ceza sahası içine girip topu yerden ağlara göndererek beraberlik golünü attı; ardından kaleci Orian Niland’ın yaptığı büyük hatadan yararlanarak galibiyet golünü kaydetti.
"Sport" gazetesi, bir haberinde Bellingham'ın performansının o kadar dikkat çekici olduğunu belirtti ki, oyuncu, İngiltere milli takımının performansı hakkındaki açıklamalarına itiraz ederek teknik direktörü Thomas Tuchel'e doğrudan eleştiri yöneltmekten çekinmedi ve Tuchel'den takım içinde olumlu bir atmosfer yaratmaya katkıda bulunmasını istedi.