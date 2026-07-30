“Bir kez daha, siyasetin sporda bencil amaçlara ulaşmak için nasıl kullanıldığına hepimiz tanık olduk. Andrea’ya durumun hızla çözüme kavuşmasını diliyoruz ve tüm gerçeklerin ile koşulların adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesinin, onun itibarını savunmasına imkan tanıyacağına inanıyoruz.” Bu açıklama, operatörün kanallarında Pirlo’nun görüntüsü hâlâ görünür durumdayken geldi; şirketle iş birliğinin kesildiğine dair bir durum da görünmüyor.



