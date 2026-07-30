Andrea Pirlo ile sponsorluk anlaşmasıyla bağlantılı Rus bahis operatörü Fonbet, eski orta saha oyuncusuna İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü koltuğuna mal olan olay hakkında sessizliğini bozdu. Casinos.com tarafından İtalya için derlenen resmi açıklamada şirket, kendi reklam yüzünü savunurken Batı medyasını da doğrudan hedef alarak siyasi bir vaka inşa etmekle suçladı.
Çeviri:
Pirlo vakası, Fonbet sessizliğini bozdu: "Batı medyasından yalanlar"
RESMİ AÇIKLAMA
"Andrea'nın kariyerini çevreleyen ve hayatını futbola, ülkesine duyduğu sevgiye adamış bir adamın dürüstlüğünü ve kariyerini sorgulayan tartışmayı büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Elbette, yabancı basından gelen haberleri dikkatle izlemeyi sürdürüyoruz ve futbol tarihinin en büyük sporcularından birini karalama girişimiyle Batı medyasında yayılan yalanların ve dezenformasyonun boyutundan endişe duyuyoruz".
Siyaseti spordan çıkarın
“Bir kez daha, siyasetin sporda bencil amaçlara ulaşmak için nasıl kullanıldığına hepimiz tanık olduk. Andrea’ya durumun hızla çözüme kavuşmasını diliyoruz ve tüm gerçeklerin ile koşulların adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesinin, onun itibarını savunmasına imkan tanıyacağına inanıyoruz.” Bu açıklama, operatörün kanallarında Pirlo’nun görüntüsü hâlâ görünür durumdayken geldi; şirketle iş birliğinin kesildiğine dair bir durum da görünmüyor.
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