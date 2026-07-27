Pirlo'nun oğlu: “Böylece gürültü, yetkinlik ve değerlerden daha önemli hale geliyor”

Andrea Pirlo'nun oğlu Nicolò, babasının İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğü için adaylar listesine alınmaması nedeniyle patlak veren tartışmanın ardından Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: "Hayal kırıklığının basit bir tercihin ötesine geçtiği anlar vardır. Çünkü bu anlarda yalnızca bir karar değil, insanların nasıl değerlendirildiği de sorgulanır.

Bu işi ne kadar sevdiğini biliyorum. Ne kadar çalıştığını, ne kadar fedakârlık yaptığını ve yolunu paylaştığın herkese her zaman ne kadar saygı duyduğunu biliyorum. Ve sözünü ettiğin değerlerin sadece kelimeler olmadığını, her zaman onlarla yaşadığını biliyorum.

Bu yüzden büyük bir burukluk hissediyorum. Bir kulübe için değil; çünkü sporda o kulübe kazanılır da kaybedilir de. Ama her zaman işinin konuşmasına izin vermiş, kestirme yollar ya da onay aramamış bir insanın etrafında oluşan atmosfer yüzünden.

Bir evlat olarak ama aynı zamanda futbolda kendine bir gelecek kurmayı hayal eden genç biri olarak, tüm bunlar acı veriyor. Çünkü gürültü, yetkinlikten, saygıdan ve değerlerden daha önemliymiş gibi görünüyor.

Ne olursa olsun, asla değişmeyecek bir gerçek var: Herkesin tanıdığı profesyonelden çok önce, senin nasıl bir insan olduğunla gurur duyuyorum. Ve bana öğrettiğin değerler, her türlü unvandan, yargıdan ya da polemikten her zaman daha ağır basacak".