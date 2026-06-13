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Cristiano Ronaldo / Andrea PirloGetty
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Pirlo: "Juve'nin teknik direktörüydüm, hedeflerimize ulaştık. Sonra bir yıl ara verdim; nedenini biliyorum ama söylemek istemiyorum"

Juventus
Serie A
A. Pirlo

2006 Dünya Şampiyonu, antrenörlük kariyerinden bahsediyor

Andrea Pirlo, 2006 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın zaferinden 20 yıl sonra SportWeek'e verdiği röportajda, İtalyan futbolu için tarihi öneme sahip o zaferin en önemli anlarını hatırladıktan sonra, günümüze odaklanıyor.


İtalyan futbolunu yeniden canlandırmanın reçetesi nedir?

"Umarım bir proje ve bazı reformlarla yeniden başlayabiliriz. Kendi oyuncularımızı desteklemeliyiz. Eskiden yabancı oyuncuları transfer etmek için teşvikler varken, şimdi İtalyan oyuncular için teşvikler olmalı.


Günümüz futbolcuları hakkında:

"Dünya Kupası'na gitmiyoruz çünkü fiziksel gücü, koşmayı düşünüyoruz, oysa topu durdurmaya, iyi pas atmaya, tekniği geliştirmeye ve sahada ileriye bakmaya geri dönmeliyiz."


  • Teknik direktörlük göreviyle ilgili olarak: Avrupa'ya dönmeye hazır mısınız yoksa Birleşik Arap Emirlikleri'nde mutlu musunuz?

    "Her zaman kulüplerin hedeflerine ulaştım. Juventus'ta benden Şampiyonlar Ligi'ne kalmamı istediler, başardım. Ayrıca İtalya Kupası ve Süper Kupa'yı da kazandım. Ayrıldım ve bir yıl boşta kaldım, nedenini anlayamıyorum. Aslında biliyorum ama söylemek istemiyorum. Türkiye'de, Karagümrük'te ligde yedinci sırada bitirdik, bu kulüp için daha önce hiç ulaşılmamış bir sonuçtu. Sampdoria'yı kulübün talebi doğrultusunda Serie B'de play-off'lara taşıdım. Sonra ertesi yıl sadece üç maçın ardından görevden alındım. Bu yıl FC United benden birinci lige yükselmeyi istedi ve ben de bunu başardım."



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