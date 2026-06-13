Pirlo: "Juve'nin teknik direktörüydüm, hedeflerimize ulaştık. Sonra bir yıl ara verdim; nedenini biliyorum ama söylemek istemiyorum"

Andrea Pirlo, 2006 Dünya Kupası'nda Milli Takım'ın zaferinden 20 yıl sonra SportWeek'e verdiği röportajda, İtalyan futbolu için tarihi öneme sahip o zaferin en önemli anlarını hatırladıktan sonra, günümüze odaklanıyor.





İtalyan futbolunu yeniden canlandırmanın reçetesi nedir?

"Umarım bir proje ve bazı reformlarla yeniden başlayabiliriz. Kendi oyuncularımızı desteklemeliyiz. Eskiden yabancı oyuncuları transfer etmek için teşvikler varken, şimdi İtalyan oyuncular için teşvikler olmalı.





Günümüz futbolcuları hakkında:

"Dünya Kupası'na gitmiyoruz çünkü fiziksel gücü, koşmayı düşünüyoruz, oysa topu durdurmaya, iyi pas atmaya, tekniği geliştirmeye ve sahada ileriye bakmaya geri dönmeliyiz."



