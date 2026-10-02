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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Pippo Inzaghi: “Zidane gibi biriyle oynamanın nasıl bir şey olduğunu anlatan Kiev’deki o gece”

F. Inzaghi
Juventus
Z. Zidane

Eski forvet, Juventus’ta takım arkadaşı olan Zidane’la geçirdiği dönemi hatırlıyor

Pippo Inzaghi, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, 1997 ile 2001 yılları arasında Juventus'taki dönemde Zinedine Zidane ile ilişkisini anlattı: "Zizou gibi biriyle oynama şansına sahip olduğumu söyleyebilirim: Bir forvet için arkasında böyle bir takım arkadaşının olduğunu bilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Zizou sizi sahada en iyi şartlara nasıl sokacağını her zaman bilirdi. Çoğu zaman doğru bir hareket yeterli olurdu ve o zaten her şeyi önceden görmüş olurdu: işler böyle yürürdü".


Onun en büyük gücü neydi? "Bence herkesin gördüğü teknik kalitesiydi ama beni en çok etkileyen şey, Zidane'ın en zor hareketleri bile ne kadar doğal bir şekilde basit gösterdiğiydi. Bu yüzden onun büyük bir teknik direktör olmasına hiç şaşırmadım".


  • O gece Kiev’de

    Palermo'nun mevcut teknik direktörü şunu da ekledi: "Zizou olağanüstü bir takım arkadaşıydı, tıpkı Kaká gibi; benim gibi mesleği gol atmak olan bir forvet için gerçek bir nimet. Bu yüzden daha önce onunla karşılaşmış olma konusunda ne kadar şanslı olduğumu vurguladım".


    Özel gece: "Zizou'yla birlikte oynadığım bir maçı düşündüğümde aklıma 1998'de Kiev'de, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığım gerçekten özel bir gece geliyor. İlk maçtaki 1-1'lik beraberliğin ardından oraya kazanmak için gitmek zorundaydık. İlk golde Zidane, sadece onun verebildiği paslardan biriyle beni kaleyle karşı karşıya bıraktı. İkinci gol de, kafa vuruşuyla attığım gol, onun kullandığı bir kornerden doğdu. Kiev'de hat-trick yaptım ve 4-1 kazandık. O gece, Zidane gibi biriyle oynamanın ne anlama geldiğini çok iyi anlatıyor".


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