Pippo Inzaghi, Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda, 1997 ile 2001 yılları arasında Juventus'taki dönemde Zinedine Zidane ile ilişkisini anlattı: "Zizou gibi biriyle oynama şansına sahip olduğumu söyleyebilirim: Bir forvet için arkasında böyle bir takım arkadaşının olduğunu bilmek gerçekten büyük bir ayrıcalık. Zizou sizi sahada en iyi şartlara nasıl sokacağını her zaman bilirdi. Çoğu zaman doğru bir hareket yeterli olurdu ve o zaten her şeyi önceden görmüş olurdu: işler böyle yürürdü".





Onun en büyük gücü neydi? "Bence herkesin gördüğü teknik kalitesiydi ama beni en çok etkileyen şey, Zidane'ın en zor hareketleri bile ne kadar doğal bir şekilde basit gösterdiğiydi. Bu yüzden onun büyük bir teknik direktör olmasına hiç şaşırmadım".



