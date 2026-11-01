Pioli: "Moreira, Leao gibi mi? Onun da Rabiot'nun da bacak gücü yüksek. Milan, ilk 11'iyle gerçekten çok güçlü bir takım. Fiorentina'da çıtayı fazla yükselttim, teknik direktörlük yapmayı özlüyorum."

"Juventus'un çok sayıda kanat oyuncusu var ama Yildiz ve Conceicao yok. Kolo Muani ile Woltemade ikilisinin birlikte oynamasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bence Luciano maçı iyi okudu, yaptığı değişiklikler onu haklı çıkardı ve karşılığını aldı.

Gördüğüm kadarıyla Kolo Muani çok çabalayan, çok çalışan bir oyuncu. Belki de eksik olan, belirleyici bir hamle yapması. Kamptan hoşlanmıyorum. Kötü dönemlerde bütün gün böyle içeride kalınca insanın aklı hep bunda oluyor. Bence kaliteli çalışmak gerekiyor; işler yolunda gitmediğinde tek çözüm kampa girmek olamaz.

Juventus'un bugün kampa girdiği için kazandığını düşünmüyorum. İkinci yarıda maç dengeliydi, ardından Alajbegovic'in harika golü maçın gidişatını değiştirdi."