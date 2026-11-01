Pioli: "Moreira, Leao gibi mi? Onun da Rabiot'nun da bacak gücü yüksek. Milan, ilk 11'iyle gerçekten çok güçlü bir takım. Fiorentina'da çıtayı fazla yükselttim, teknik direktörlük yapmayı özlüyorum."

Milan, Fiorenitna ve başka takımları da çalıştıran eski teknik direktör Stefano Pioli, geçmiş deneyimlerini, yeniden teknik direktörlük yapma isteğini ve bu sezonki ligi konuşmak üzere Sky Sport'un Sky Calcio Club programına katıldı.
Milan'la kazandığı Serie A şampiyonluğuna dair anılarından Amorim'e, Fabregas'la ilgili gelişmelerden Juventus'un Napoli karşısındaki galibiyetine ve Fiorentina'daki son başarısızlığının nedenlerine kadar pek çok konuda konuşan Pioli, şunları söyledi: "Çok da uzun zaman önce İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne yaklaşmıştım".