24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Pioli: "Moreira, Leao gibi mi? Onun da Rabiot'nun da bacak gücü yüksek. Milan, ilk 11'iyle gerçekten çok güçlü bir takım. Fiorentina'da çıtayı fazla yükselttim, teknik direktörlük yapmayı özlüyorum."

AC Milan
S. Pioli
İtalya
Fiorentina
Inter
Juventus
SSC Napoli

Milan, Fiorenitna ve başka takımları da çalıştıran eski teknik direktör Stefano Pioli, geçmiş deneyimlerini, yeniden teknik direktörlük yapma isteğini ve bu sezonki ligi konuşmak üzere Sky Sport'un Sky Calcio Club programına katıldı.

Milan'la kazandığı Serie A şampiyonluğuna dair anılarından Amorim'e, Fabregas'la ilgili gelişmelerden Juventus'un Napoli karşısındaki galibiyetine ve Fiorentina'daki son başarısızlığının nedenlerine kadar pek çok konuda konuşan Pioli, şunları söyledi: "Çok da uzun zaman önce İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne yaklaşmıştım".

  • Juventus’un Napoli karşısındaki galibiyeti

    "Juventus'un çok sayıda kanat oyuncusu var ama Yildiz ve Conceicao yok. Kolo Muani ile Woltemade ikilisinin birlikte oynamasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bence Luciano maçı iyi okudu, yaptığı değişiklikler onu haklı çıkardı ve karşılığını aldı.

    Gördüğüm kadarıyla Kolo Muani çok çabalayan, çok çalışan bir oyuncu. Belki de eksik olan, belirleyici bir hamle yapması. Kamptan hoşlanmıyorum. Kötü dönemlerde bütün gün böyle içeride kalınca insanın aklı hep bunda oluyor. Bence kaliteli çalışmak gerekiyor; işler yolunda gitmediğinde tek çözüm kampa girmek olamaz.

    Juventus'un bugün kampa girdiği için kazandığını düşünmüyorum. İkinci yarıda maç dengeliydi, ardından Alajbegovic'in harika golü maçın gidişatını değiştirdi."

  • Floransa'daki fiyasko

    "Şu anda teknik direktörlük yapmayı özlüyorum. Floransa'daki deneyimden sonra... Orada başarılı olmayı çok istiyordum ama işler kötü gitti, bir süre uzaklaşmaya ihtiyaç duydum. Yurt dışından bazı teklifler aldım ama bunları değerlendirmedim.

    Böylesine sıcak ve tutkulu bir ortamda çıtayı fazla yükselterek hata yaptığımı düşünüyorum. Takımı baskı altına soktum, buna gerek yoktu.

    Sergilediğimiz performanslara bakıldığında bazı sonuçlar farklı olabilirdi ancak üzerimizdeki baskılar kendimizi göstermemize izin vermedi.

    Bugün kesinlikle üst düzey bir transfer çalışması yapıldı, güçlü ve gelecek vadeden oyuncular alındı. Sabır gerekiyor ama İtalya'da ve özellikle Floransa'da bu sabır her zaman gösterilmiyor."

  • FABREGAS VE GASPERINI

    "Como, teknik direktörü Cesc'i merkeze koydu. İlginç şeyler gördüm. Cesc, oyununa uygun oyuncular seçti. Hepsi sahada nasıl pozisyon alacağını, markajdan nasıl kurtulacağını ve nasıl hareket edeceğini bilen oyuncular.

    Kupalarda mücadele ettikleri ilk yıl ve büyük mutluluklar yaşıyorlar. Kendi yollarında yüksek kalite ve güçlü bir inançla ilerlemeye devam ediyorlar. Orada çok güzel bir ortam var.

    Her teknik direktörün kendine özgü bir oyun tarzı var. Gasperini ile Fabregas arasında fark var ama ikisi de seyir zevki yüksek ve hücum odaklı bir futbol oynatıyor. Farklı zihniyetler ve maça farklı yaklaşım biçimleri var. Olumlu bir sonuca ulaşmanın birçok yolu var."

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Milan ile Serie A şampiyonluğu

    "Bence teknik direktörün becerisi, oyuncuların özelliklerine uyum sağlamasında yatıyor. O takımda, geride savunma yaptırsaydım zor durumda bırakacağım oyuncular vardı.

    Her şey, önde ne kadar yoğun ve enerjik baskı yaptığına bağlı. Ya geride durursun ya da ileride; ama ileride oynamak istiyorsan bunu yüksek tempoyla yapmalısın. Şampiyon olduğumuz yıl Rafa müthişti. Kazanınca aynı çalışma grubunun içinde özel bir bağ oluşuyor. Şampiyonluktan sonra ben, Paolo (Maldini, editörün notu) ve Ricky (Massara, editörün notu) iyi iş çıkaramadık, o da çıkaramadı. Rafa bir beki sonuna kadar takip edemez; edebilir ama sonra bunu yapmaz."

  • Moreira, Rabiot ve Amorim'in Milan'ı

    "Moreira, Leao gibi mi? Onu Sassuolo karşısında da izledim ve beni etkiledi. Onun da Rabiot'nun da koşu gücü gerçekten çok yüksek. Milan çok iyi bir maç çıkardı, Maignan harika bir kurtarış yaptı... Ancak ilk 11'iyle gerçekten güçlü bir takım. Amorim birkaç değişiklik daha yaptığında daha fazla zorlandı.

    Bu noktaya gelmesi biraz zaman aldı çünkü yeni gelen oyuncuları vardı. Muhtemelen bazı sorunlarla geldiler; ritim ve kondisyon bulmak zaman alıyor. Sonuçlar görülmeye başladı.

    Modric'in de hâlâ çok iyi bir koşu gücü var. Goncalo Ramos takım için çok çalışıyor, çok değerli bir oyuncu."