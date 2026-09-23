Forvet ikilisi Pio ve Sebastiano Esposito, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi kampanyası için İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den aynı anda milli davet aldı. Eğer ikisi de aynı maçta forma giyerse, Kasım 2000'den bu yana dokunulmayan bir milli takım istatistiğini güncelleyecekler. O tarihte Simone ve Filippo Inzaghi, İngiltere'ye karşı 11 dakika boyunca birlikte sahada kalmıştı.

İtalya A Milli Takımı'nda bugüne kadar yalnızca üç kardeş çifti aynı anda forma giydi: 1912'de Giuseppe ve Felice Milano, 1915'te Aldo ve Luigi Cevenini ve Inzaghi ikilisi.

Giuseppe ve Franco Baresi'nin Euro 1980'de, ikizler Cristian ve Damiano Zenoni'nin ise 2001'de olduğu gibi, birlikte milli davet alıp aynı anda oynamayan başka ünlü kardeşler de vardı.



