Nicolo Campo
Çeviri:
Pio ve Sebastiano Esposito, İtalya'nın kardeşlerle ilgili tarihi yazılırken İtalya formasıyla birlikte sahaya çıkarak tarihe geçmeyi hedefliyor
Esposito kardeşler, Azzurri ile tarihi bir ortak maçı hedefliyor
Forvet ikilisi Pio ve Sebastiano Esposito, yaklaşan UEFA Uluslar Ligi kampanyası için İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini'den aynı anda milli davet aldı. Eğer ikisi de aynı maçta forma giyerse, Kasım 2000'den bu yana dokunulmayan bir milli takım istatistiğini güncelleyecekler. O tarihte Simone ve Filippo Inzaghi, İngiltere'ye karşı 11 dakika boyunca birlikte sahada kalmıştı.
İtalya A Milli Takımı'nda bugüne kadar yalnızca üç kardeş çifti aynı anda forma giydi: 1912'de Giuseppe ve Felice Milano, 1915'te Aldo ve Luigi Cevenini ve Inzaghi ikilisi.
Giuseppe ve Franco Baresi'nin Euro 1980'de, ikizler Cristian ve Damiano Zenoni'nin ise 2001'de olduğu gibi, birlikte milli davet alıp aynı anda oynamayan başka ünlü kardeşler de vardı.
- Getty Images Sport
Azzurri kardeşlerin zengin tarihi nesilleri kapsıyor
İtalya Milli Takımı'nın mirasında, farklı dönemlerde milli davet alan çok sayıda kardeş yer alıyor; bunlar arasında Pro Vercelli'den Carlo ve Alessandro Rampini, 1920'lerin ikilisi Cesare ve Dario Martin ile 1930'larda Juventus forması giyen Mario ve Giovanni Varglien de bulunuyor. Daha yakın dönemde ise Dünya Kupası kazanan kaptan Fabio Cannavaro, kardeşi Paolo ile birlikte İtalya Milli Takımı'nı temsil etti.
Bu gelişme, şu anda Spezia'dan kiralık olarak Sampdoria'da oynayan en büyük kardeş Salvatore Esposito'yu da öne çıkarıyor; Salvatore, A Milli Takım'daki ilk maçına 11 Haziran 2022'de İngiltere karşısında çıktı.
Esposito üçlüsü artık İtalyan futbol tarihinde seçkin bir uluslararası aile olarak yer alıyor.
Mancini, kamptaki atmosfer gelişirken forvet tavsiyesi verdi
Azzurri Live'a konuşan iki forvet de, eski efsane golcü Mancini'den teknik ve motivasyonel destek alırken Coverciano'da aynı odayı paylaştıklarını doğruladı. Sebastiano, akşam yemeğindeki tanışma şarkısıyla geceye damga vurmadan önce ceza sahası içinde vücut pozisyonuyla ilgili tavsiyeler aldığını anlattı.
Pio da Estonya'ya karşı attığı ilk milli golünü hatırladı ve o anı tamamen içgüdüsel ve tam bir özgürleşme olarak tanımladı.
"Patron harika bir golcüydü, bu yüzden bize çok fazla öneri verebilir," dedi Sebastiano. "Futbolcu olmanın hayalini kuran bir çocuk için kardeşlerinle birlikte buraya gelmek gerçekten ulaşılabilecek en büyük başarı."
- LaPresse
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"Anne babamız çocuklarını her şeyin önünde tuttu, şimdi karşılık verme sırası bizde" diye ekledi Sebastiano. "Pio, Estonya'ya karşı gol attığında Salva ile birlikte Brescia'da o kadar yüksek sesle bağırdık ki insanlar korktu! Birbirimizin gollerini, sanki kendimiz atmışız gibi kutluyoruz."
Mancini'nin kadrosu, 15 gün içinde oynanacak dört Uluslar Ligi maçına hazırlanıyor; başlangıç maçı ise Roma'daki Stadio Olimpico'da Belçika'ya karşı.
Pio ile Sebastiano, sahada birlikte tarihe geçmeye hazır.
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