Ama dahası da var; çünkü Bursa’daki 4-1’lik maçta attığı gol, daha önce de belirtildiği gibi, onu İtalya formasıyla beş gol barajının üzerine taşıdı ve bunu 21 yaş 92 günlük yaşta başardı. Bunu daha genç yaşta başaran sadece iki oyuncu var: Giuseppe Meazza (19 yaş 261 gün) ve Gianni Rivera (21 yaş 78 gün). Kısacası tarihi bir sonuç: Interli forvet, bunu başaran gelmiş geçmiş en genç üçüncü oyuncu oldu; bu da yükselişini doğrulayan bir başka sonuç. A takımındaki ilk sezonunu çok iyi geçiren oyuncu, bu yıl mentoru Chivu’nun oyun planında giderek daha fazla yer buluyor ve şimdiden iki gol ile bir asist üretti.





Mancini’nin vazgeçilmez ilk 11 oyuncusu olan Esposito’nun İtalya formasıyla rakamları bugünden bakıldığında dikkat çekici; ancak geleceğe dönük düşünüldüğünde daha da kayda değer hale geliyor. Inter’in forvetinin birkaç yıl içinde İtalya Milli Takımı tarihinin en golcü oyuncuları sıralamasında birçok basamak yükselmesine şaşırmamak gerekir; üstelik bu sıralamada zirve basamakları artık yıllardır büyük değişimler yaşamıyor.





Şu anda 6 golle 77. sırada, Pellegrini ve Bernardeschi ile aynı yerde bulunan Esposito, bu tempoyla devam ederse önündeki birçok ismi geride bırakabilir. Düşünmek yeterli: Hâlâ aktif olan oyuncular arasında 7 golde Federico Chiesa ve El Shaarawy, 8’de Berardi, 9’da Frattesi, 10’da Barella, 11’de Retegui ve Raspadori, 12’de Belotti, 13’te Kean, 14’te Balotelli var. Önümüzdeki aylarda 8 gol daha atarsa ve “rakipler” yerinde sayarsa Pio, kısa süre içinde aktif durumdaki en golcü İtalya oyuncusu bile olabilir; ancak sıralama o kadar sıkışık ki ilk 10 şimdiden ulaşılabilir görünüyor.





6 golden başlayan (ve önümüzdeki günlerde Fransa ile Türkiye’ye karşı oynanacak 2 maçı bulunan) İtalya’nın 7 numarasının gözünü diktiği birçok milli takım efsanesi var: önümüzdeki aylar/yıllarda 10 gol daha atarsa 16 gole ulaşıp Toni ve Vialli’yi yakalar. 17’de Immobile, 19’da Bettega ve Gilardino, 20’de Paolo Rossi ve 21’de De Rossi bulunuyor.





İlk 10’a girmeden önce Sandro Mazzola’yı (milli takımda 22 gol) geçmesi, ardından Vieri ve Graziani’nin 23, Baloncieri, Inzaghi ve Altobelli’nin ise 25 golüne göz dikmesi gerekecek. İlk 5 ise Baggio ve Del Piero ile başlıyor (27 gol); podyumu da Piola 30, Meazza 33 ve Riva 35 golle oluşturuyor ve bu durum artık onlarca yıldır değişmiyor.





Şimdilik bu zirveler Esposito için sadece bir hayal; çünkü Rombo di Tuono’nun 29 gol gerisinde. Görev zor ama, oyuncunun kalitesi ve genç yaşı düşünüldüğünde imkânsız değil. Cagliari efsanesine biraz olsun yaklaşabilirse, İtalyan futbolu en azından rakamsal anlamda uzun yıllardır eksikliğini çektiği bir golcüyü yeniden kazanmış olacak. Bize düşen tek şey bunu dilemek ve onunla birlikte Mancini’nin İtalya’sına destek vermeyi sürdürmek.