AFP
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Pio Esposito, Arsenal ve Manchester United'ın transfer girişimini geri çevirebilir mi? Inter forveti, San Siro'da yeni sözleşmeye bir adım daha yaklaştı
Esposito neden radarında
Arsenal ve Manchester United'ın, Inter Milan forveti Pio Esposito için son anda girişimde bulunduğu bildirildi. İki Premier League devi de 21 yaşındaki oyuncunun San Siro'dan ayrılmaya ikna edilip edilemeyeceğini değerlendiriyor. CaughtOffside'a göre, iki İngiliz kulübü 2026-27 sezonu öncesinde oyuncunun transfere ne kadar açık olduğunu ölçmek için forvete yakın taraflarla temasa geçti. Her iki takımın da hücum hattında zaten seçenekleri var, ancak bu sezon dört kulvarda mücadele edecek olmaları nedeniyle ekstra gol gücü ve kadro derinliği, şampiyonluk yarışını güçlendirmek isteyen iki teknik direktör için de önceliğini koruyor.
İlginin ardındaki rakamlar
Esposito'nun yükselişi, gördüğü ilgiyi açıklıyor. Altyapıdan yetişen oyuncu, geçen sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde 20 maça ilk 11'de başladı, 24 karşılaşmada ise sonradan oyuna girdi; Inter'in Scudetto'yu kazanmasında dokuz gol ve beş asistlik katkı verdi. Şimdiye kadar kulüp adına 50 maça çıktı ve İtalya A Milli Takımı'na yükselerek dokuz kez milli oldu. Bu üretkenlik, yaşı ve kulüp altyapısından yetişmiş olmasıyla birleşince, son transfer dönemlerinde İngiltere'nin elit kulüplerinin peşine düştüğü profile tam olarak uyuyor: manşetleri süsleyecek, çok yüksek bonservisli bir kumardan ziyade, gelişerek Avrupa'nın en iyi santrforlarından birine dönüşme potansiyeli taşıyan, genç ve kendini kanıtlamış bir golcü.
Inter geri adım atmıyor
Transfer söylentilerine rağmen, haberde Esposito'nun önceliğinin Premier League'e geçişten ziyade Inter'de kalmak olduğu açıkça belirtiliyor. Yeni şartlar konusunda sözlü bir anlaşmanın halihazırda sağlandığı anlaşılırken, forvet oyuncusu kendisini yetiştiren kulüpte gelişimini sürdürmeye istekli. Bu da Cristian Chivu için önemli bir destek anlamına geliyor; çünkü Esposito'nun geleceğinden bağımsız olarak hücum hattında yer bulma konusunda ciddi bir rekabet var ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram da ilk tercih edilen iki seçenek konumunda. Yüksek potansiyelli bir altyapı oyuncusunu takımda tutarken aynı zamanda kendini kanıtlamış iki milli oyuncuyu da kadroda bulundurmak, yeni Serie A şampiyonu için kayda değer bir güç göstergesi olur.
Sırada ne var?
Serie A şampiyonu olsa da Inter, İngiliz futbolunun sunabileceği kazançlı şartlar nedeniyle taliplerden gelecek ilgiye karşı hazırlıklı davranıyor; Arsenal ile Manchester United'ın girişimde bulunmaya istekli olması da Esposito'nun İtalya dışında gördüğü hayranlığın seviyesini gösteriyor. Ancak dramatik bir fikir değişikliği yaşanmadığı sürece, tüm işaretler forvetin bu yaz Premier League'e geçiş yapmak yerine kalış süresini uzatmasına ve Martinez ile Thuram'ın arkasında süre almak için mücadele etmeyi sürdürmesine işaret ediyor. Her iki İngiliz kulübünün de buna rağmen piyasayı araştırmayı sürdürmesi bekleniyor; transfer dönemi kapanmadan önce forvet hattının odak alanlarından biri olmayı sürdürmesi muhtemel görünüyor.
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