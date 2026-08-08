Transfer söylentilerine rağmen, haberde Esposito'nun önceliğinin Premier League'e geçişten ziyade Inter'de kalmak olduğu açıkça belirtiliyor. Yeni şartlar konusunda sözlü bir anlaşmanın halihazırda sağlandığı anlaşılırken, forvet oyuncusu kendisini yetiştiren kulüpte gelişimini sürdürmeye istekli. Bu da Cristian Chivu için önemli bir destek anlamına geliyor; çünkü Esposito'nun geleceğinden bağımsız olarak hücum hattında yer bulma konusunda ciddi bir rekabet var ve Lautaro Martinez ile Marcus Thuram da ilk tercih edilen iki seçenek konumunda. Yüksek potansiyelli bir altyapı oyuncusunu takımda tutarken aynı zamanda kendini kanıtlamış iki milli oyuncuyu da kadroda bulundurmak, yeni Serie A şampiyonu için kayda değer bir güç göstergesi olur.