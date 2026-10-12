Morgan, yayınını izleyicilere Ronaldo’nun Sky Sports’ta Carragher’ı tamamen görmezden geldiği anı hatırlatmak için kullandı.

Carragher hakkındaki görüşünü dile getiren Morgan, şunları söyledi: “Jamie Carragher ile hafta sonu ufak bir atışma yaşadık. Bunun nedeni, Carragher’ın, Cristiano Ronaldo’nun arkadaşları olduğumuz için Rio Ferdinand ile benim onu savunmamızın utanç verici olduğunu söylemesiydi. Hatırlarsanız Ronaldo, Sky’ın canlı yayınında Carragher’a yüz vermemiş, onu fark ettiğini bile belli etmemişti. Belki de bu yüzden Carragher bu konuda böyle çocukça davranıyor.”