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Piers Morgan, canlı yayında Jamie Carragher’a “koca bebek” diyerek Cristiano Ronaldo üzerinden yaşanan sert tartışmayı yeniden alevlendirdi
Morgan televizyonda çekişmeyi yeniden alevlendirdi
Haberi aktaran The Mirror'a göre, süregelen anlaşmazlık Morgan'ın Football Uncensored programının bir bölümünde Carragher'ı hedef almasıyla yeniden alevlendi.
Tartışma ilk olarak sosyal medyada, Carragher'ın Morgan ve Rio Ferdinand'ı sert biçimde eleştirmesiyle başladı. Carragher'ın eleştirisinin nedeni, ikilinin Ronaldo'nun Portekiz adına sergilediği tartışmalı davranışların ardından onu kararlılıkla savunmasıydı. Tartışmanın sönmesine izin vermeyen Morgan, meslektaşı Simon Jordan ile birlikte yayında konuyu yeniden açarak Ronaldo'yla ilgili geçmişteki bir olay üzerinden Carragher'la alay etti.
- Getty Images Sport
Acımasız “koca bebek” yorumu
Morgan, yayınını izleyicilere Ronaldo’nun Sky Sports’ta Carragher’ı tamamen görmezden geldiği anı hatırlatmak için kullandı.
Carragher hakkındaki görüşünü dile getiren Morgan, şunları söyledi: “Jamie Carragher ile hafta sonu ufak bir atışma yaşadık. Bunun nedeni, Carragher’ın, Cristiano Ronaldo’nun arkadaşları olduğumuz için Rio Ferdinand ile benim onu savunmamızın utanç verici olduğunu söylemesiydi. Hatırlarsanız Ronaldo, Sky’ın canlı yayınında Carragher’a yüz vermemiş, onu fark ettiğini bile belli etmemişti. Belki de bu yüzden Carragher bu konuda böyle çocukça davranıyor.”
Sosyal medyada karşılıklı hakaretler
Yayındaki öfkeli çıkış, iki isim arasında sosyal medyada yaşanan sert atışmaların ardından geldi. Morgan, Carragher'ın Luis Suarez'e yönelik ırkçı taciz olayının ardından verdiği desteği ve Carragher'ın çok konuşulan tükürme olayını hatırlatarak onu çifte standart uygulamakla suçladı.
Carragher ise hızla karşılık vererek Morgan'ı, Ronaldo'yla bir röportaj daha yapmaya takıntılı bir dalkavuk olmakla suçladı. Carragher, Morgan'ın daha önce Ronaldo'yu “şımarık bir velet” olarak nitelendirdiği eski bir gazete köşe yazısını da paylaşarak onun ikiyüzlülüğünü gözler önüne sermeye çalıştı.
- AFP
Kavgalı ikiliyi şimdi ne bekliyor?
İki taraf da geri adım atmaya yanaşmazken kamuoyu önündeki bu tartışma muhtemelen sosyal medyada sürecek. Taraftarlar, Carragher'ın televizyondaki bu son iğnelemeye doğrudan yanıt verip vermeyeceğini yakından takip edecek. Ronaldo ise AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te Neftchi Fargona karşısında Al Nassr adına kısa süre önce kariyerinin 981. golünü atmasının ardından tamamen sahadaki performansına odaklanmış durumda.
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