Sage, takımı 10 kişiyle mücadele edip sahadan puansız ayrıldıktan sonra BBC Match of the Day'a hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "10'a 11 oynadığınızda zor oluyor ama bence bunu iyi idare ettik çünkü 5-3-1'e döndük ve onlara çok fazla alan vermedik.

"Devre arasından önce bir hata yaptık. Sonunda oynayarak ve birlikte kalarak maçın içine yeniden girdik. Skoru 3-2 yapma fırsatımız vardı ve bunu kaçırdık. Oyuncular adına hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü çok şey verdiler ve en azından bir puanı hak ettiler."