Getty Images Sport
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Pierre Sage öfkeli: 10 kişi kalan Crystal Palace, Ipswich Town'a son dakikalarda dramatik şekilde yenildi
Tractor Boys galibiyeti kaptı
Anan Khalaili ev sahibi ekibi erken öne geçirdi, Emersonn ise kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Ancak Disasi'nin Jack Clarke'a yaptığı dikkatsiz müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmesi maçın gidişatını değiştirdi. Davis, ilk yarının bitimine saniyeler kala kafa vuruşuyla konuk ekibi öne geçirdi, ancak Strand Larsen devrenin ardından Crystal Palace adına skora yeniden denge getirdi. Oyuna sonradan giren Flemming ise sonunda kaotik geçen mücadeleyi çözdü ve 90. dakikada attığı golle Ipswich'e üç puanı getirdi.
- Getty Images Sport
Sage pahalıya mal olan kırmızı kart için hayıflandı
Sage, takımı 10 kişiyle mücadele edip sahadan puansız ayrıldıktan sonra BBC Match of the Day'a hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "10'a 11 oynadığınızda zor oluyor ama bence bunu iyi idare ettik çünkü 5-3-1'e döndük ve onlara çok fazla alan vermedik.
"Devre arasından önce bir hata yaptık. Sonunda oynayarak ve birlikte kalarak maçın içine yeniden girdik. Skoru 3-2 yapma fırsatımız vardı ve bunu kaçırdık. Oyuncular adına hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü çok şey verdiler ve en azından bir puanı hak ettiler."
Konuk ekip tarihi bir zafere imza attı
Bu galibiyet, Tractor Boys'un Aralık 2001'den bu yana ilk kez geriye düştüğü bir Premier League maçını kazanması anlamına geldi ve takımı dört maçta topladığı altı puanla puan tablosunda sekizinci sıraya yükseltti.
Teknik direktör Gary O'Neil, son düdüğün ardından takımının direncini övdü: "Oyuncular ve taraftar grubu adına mutluyum. Premier League'de yeni yükselen bir takım olarak deplasmanda kazanmak zor. Bunu sezonun ikinci deplasman maçının ardından başardık.
"Müthiş karakter, üç güzel gol ve tehlike yaratan bir takım görüntümüz var. Çok sayıda pozitif nokta var. Geliştirmemiz gereken çok şey var ama karakter açısından bazı büyük artılar vardı."
- Getty Images Sport
Crystal Palace anında yanıt arıyor
Palace, 17 Eylül Perşembe günü Selhurst Park'ta Avrupa Ligi'nde Lech Poznan'ı ağırlarken iç sahadaki düşüşüne son vermek için hızla toparlanmak zorunda. Disasi, iç sahadaki cezasını çekmeden önce Avrupa'da forma giyebilecek ve bu da Sage'e savunmada kritik bir seçenek sunacak. Bu arada O'Neil'in ekibi, salı günü Carabao Cup üçüncü turunda Arsenal'ı ağırlamaya hazırlanırken odağını hemen zorlu bir kupa sınavına çeviriyor.
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