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Adhe Makayasa

Çeviri:

Pierre Sage, Manchester City'nin Selhurst Park'ta rahat bir şekilde baskın bir galibiyet almasının ardından Crystal Palace'ı "düşük enerjili" olduğu gerekçesiyle eleştirdi

P. Sage
Fulham - Crystal Palace
Fulham
Crystal Palace
Premier Lig

Crystal Palace Teknik Direktörü Pierre Sage, Manchester City'ye sahasında 4-1'lik ağır yenilginin ardından takımının sönük performansı konusunda sözünü sakınmadı. Erling Haaland ve Rayan Cherki'nin attığı ikişer gol, Crystal Palace'ı Premier League tablosunun dibine gönderirken, Fransız teknik adam özellikle ikinci yarıdaki pahalıya mal olan tempo düşüşü nedeniyle öfkeliydi.

  • Crystal Palace ağır bir hezimet yaşadı

    Palace, yeni sezonun başında üst üste aldığı mağlubiyetlerin ardından kendisini Premier League puan tablosunun dibine demir atmış halde buldu. Enzo Maresca'nın Manchester City'si, Selhurst Park'ta Cherki ve Haaland'ın attığı ikişer golle maça baştan sona hakim oldu. Bu ağır yenilgi, Crystal Palace için istenmeyen bir rekoru da uzattı; takım artık Premier League'de 13 farklı sezonda açılış iç saha maçını kaybetmiş durumda.

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  • imago-sport-1082089001.jpgCraig Mercer

    Sage, yedek kulübesinin etkisini sorguladı

    Sage'in ikinci yarıda Dwight McNeil, Zavier Gozo ve Evann Guessand'ı oyuna sokarak takıma yeni bir ivme kazandırma çabası ters tepti; takımının performans seviyesi belirgin şekilde düştü. Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan ve hayal kırıklığını dile getiren Sage, şunları söyledi: "Bence 60 dakika oynayabildik, maçın içinde kaldık. Değişiklikleri yaptığımda takımın enerjisi düştü. Buna biraz kızgınım.

    "Hem [takımıma hem kendime], birlikteyiz. Her an takımımın yanındayım. Çok fazla pozisyona girdik, gol atmadan bu tür bir takıma karşı umut beslemek zor. Oyuncu değiştirdiğinizde daha fazla enerjiye ihtiyacınız olur, ben bunu bulamadım."

  • Fransız teknik adam gelişim talep ediyor

    Ağır yenilgi, Sage yönetimindeki bir takımın bir lig maçında dört gol yediği yalnızca ikinci kez yaşandı; ilki, Nisan 2024'te Lyon'un PSG'ye 4-1 kaybetmesiydi. Fiziksel eksikleri ve aksayan sezon öncesi programını ele alan Sage, şunları ekledi: "Bir süreç içinde olduğumuzu biliyoruz, çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Bu tür bir durumu kabul etmemeliyiz, daha iyi bir sonucu hak ettik. Son bölümde iki olumsuz durum yaşandı. Sezon öncesi hazırlıklarımızda geç kaldık. Bence şu anda değişikliklere ihtiyacımız var. Yorgunluğu düşük enerjiyle telafi edemezsiniz."

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Son gün transfer hamleleri bekleniyor

    Palace, kadro derinliğini artırmak için transfer döneminin salı günkü son tarihinden önce kalan günleri değerlendirip toparlanmaya acil ihtiyaç duyuyor. Sage, 5 Eylül'de takımını başkentte Fulham ile bir Londra derbisinde karşı karşıya getirdiğinde bu sezonki ilk puanlarını hedefleyecek. Craven Cottage'ta alınacak olumlu bir sonuç, yurt içi fikstür uluslararası ara nedeniyle durmadan önce soyunma odasındaki morali yükseltmek açısından büyük önem taşıyor.

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