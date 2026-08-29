Sage'in ikinci yarıda Dwight McNeil, Zavier Gozo ve Evann Guessand'ı oyuna sokarak takıma yeni bir ivme kazandırma çabası ters tepti; takımının performans seviyesi belirgin şekilde düştü. Son düdüğün ardından Sky Sports'a konuşan ve hayal kırıklığını dile getiren Sage, şunları söyledi: "Bence 60 dakika oynayabildik, maçın içinde kaldık. Değişiklikleri yaptığımda takımın enerjisi düştü. Buna biraz kızgınım.

"Hem [takımıma hem kendime], birlikteyiz. Her an takımımın yanındayım. Çok fazla pozisyona girdik, gol atmadan bu tür bir takıma karşı umut beslemek zor. Oyuncu değiştirdiğinizde daha fazla enerjiye ihtiyacınız olur, ben bunu bulamadım."