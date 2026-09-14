ZUMA Press Wire
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Pierre-Emerick Aubameyang, üst üste beşinci La Liga maçında da gol attıktan sonra Deportivo kaptanı tarafından "dünya çapında bir yıldız" olarak övüldü
Forvet gol serisini uzattı
Ramon Terrats'ın açılış golüyle geriye düşen konuk ekip, 78. dakikada Yeremay Hernandez'in ortasında Aubameyang'ın iyi yerleştirilmiş kafa vuruşuyla skora denge getirdi. Getafe deplasmanındaki bu beraberlik golü, lige yeni yükselen ekibin sezona yenilgisiz başlangıcını korudu. Bu kritik katkıyla birlikte üretken forvetin gol sayısı beşe çıktı ve bu sezon takımının ligde şu ana kadar attığı dokuz golün ikisine de asist yaptı.
- AgenciaLOF
Kaptan, tecrübeli forveti övdü
Bu gol, forveti 2009'da Zlatan Ibrahimovic'ten bu yana bir La Liga sezonunun ilk beş haftasının her birinde gol atan ilk oyuncu yaptı.
Takım arkadaşının müthiş formunu değerlendiren Navarro, Movistar Plus'a konuşurken hayranlığını gizlemedi: "Aubameyang dünya çapında bir yıldız. Nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Yakalamış olduğu form grafiği etkileyici.
"Olabildiğince gol atmasına yardımcı oluyor ve yakaladığı ivmeden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Umarım her maç haftasında gol atar. Transferinden dolayı çok mutluyum. O üst düzey bir oyuncu ve bize çok şey katıyor.
"Fiziksel özellikleri olağanüstü. Bir atlet vücuduna sahip. Durmaksızın çalışıyor. Onun antrenman yapışını izlemek tüm genç oyuncular için örnek niteliğinde. İlk günden beri etkileyiciydi ve bizim tek yapmamız gereken ona sahip olmanın tadını çıkarmak."
Navarro kaçan galibiyete hayıflandı
Bu dikkat çekici kilometre taşı, forveti Galiçya ekibinin tarihindeki bir sezona en iyi gol başlangıcı yapan oyuncu olarak Walter Pandiani'nin kulüp rekorunun yalnızca bir gol gerisine getirdi.
Kaptan ayrıca maç ve lig maratonunun daha geniş zorlukları hakkındaki değerlendirmesini de paylaştı: "Bence ikinci yarıda zaman zaman üç puanın tamamını alabileceğimizi hissettik. Pasları art arda yaptığımızda, topla rahat hissettik ve onların ilk hatlarını aşmayı başardık. Onların golünden sonra, bizi akan oyunda yakaladılar, her zaman yaptığımız gibi zorlamaya devam ettik ve bize bir puan kazandıran golü attık. O ikinci yarıdan çıkan his, maçı kazanabileceğimiz yönünde.
"La Liga çok zorlu. Uzun yılların ardından lige yeni döndük. Çok iyi bir kadromuz olduğuna inanıyorum. Güçlü bir başlangıç yaptık ama her maçta savaşmamız gerekiyor. Getafe'ye gelmek hiçbir zaman kolay değildir. İyi mücadele ediyorlar ve savunmalarını aşmak zor. Başlangıçtan memnunuz ama bugün galibiyeti almayı çok isterdik."
- ZUMA Press Wire
Tarihi gol rekorunun peşinde
37 yaşındaki golcü, Deportivo tarihindeki bir sezona en iyi başlangıç olarak kalan ve Pandiani'ye ait altı gollük sayıyı yakalamak için artık sadece bir gole daha ihtiyaç duyuyor. Forvetin gol önündeki öldürücü formu, lige yeni yükselen ekibin kritik puanlar toplayıp üst ligdeki statüsünü sağlamlaştırma çabasında önemini koruyor. Antonio Hidalgo'nun ekibi, çarşamba günü 16 Eylül'de ligin altıncı haftasında Sevilla'yı konuk ettiğinde istikrarı açısından bir başka ciddi sınavla karşı karşıya kalacak.
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