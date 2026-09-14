Bu gol, forveti 2009'da Zlatan Ibrahimovic'ten bu yana bir La Liga sezonunun ilk beş haftasının her birinde gol atan ilk oyuncu yaptı.

Takım arkadaşının müthiş formunu değerlendiren Navarro, Movistar Plus'a konuşurken hayranlığını gizlemedi: "Aubameyang dünya çapında bir yıldız. Nasıl bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Yakalamış olduğu form grafiği etkileyici.

"Olabildiğince gol atmasına yardımcı oluyor ve yakaladığı ivmeden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Umarım her maç haftasında gol atar. Transferinden dolayı çok mutluyum. O üst düzey bir oyuncu ve bize çok şey katıyor.

"Fiziksel özellikleri olağanüstü. Bir atlet vücuduna sahip. Durmaksızın çalışıyor. Onun antrenman yapışını izlemek tüm genç oyuncular için örnek niteliğinde. İlk günden beri etkileyiciydi ve bizim tek yapmamız gereken ona sahip olmanın tadını çıkarmak."