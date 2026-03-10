Piero Hincapie zaten Arsenal'in kült kahramanı - peki Myles Lewis-Skelly, Gunners'ın geleceğinde nasıl bir yer edinecek?

Transfer döneminin son haftasına girerken, Arsenal transfer işlerini tamamlamış gibi görünüyordu. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres ve Eberechi Eze, ek ücretler hariç toplam 250 milyon sterlin (334 milyon dolar) karşılığında transfer edildi. Ancak transfer döneminin son günü yaklaşırken, yeni sportif direktör Andrea Berta ve teknik direktör Mikel Arteta'nın aklında bir hedef daha vardı.

Bayer Leverkusen'in merkez savunma, sol bek ve hatta kanat bekinde oynayabilen Piero Hincapie, kısa bir süre Tottenham ile anıldı, ancak yakın geçmişte Liverpool ve Atletico Madrid'in de bu oyuncuya ilgi duyduğu yönünde haberler çıkmıştı. Arsenal, savunmada daha fazla derinliğe ihtiyaç duyduğunu hissederek, bu yarışa katıldı ve kiralama-satın alma anlaşması yaptı.

Şimdi, Gunners'ın Leverkusen ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde, Arsenal'in Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesindeki 45 milyon sterlinlik (60 milyon dolar) satın alma opsiyonunu kullanacağı bildiriliyor. Bu transferden doğrudan etkilenen tüm taraflar kazançlı çıkacak, peki ya olumsuz etkilenenler, yani akademi mezunu ve taraftarların sevgilisi Myles Lewis-Skelly ne olacak?