Piero Hincapie zaten Arsenal'in kült kahramanı - peki Myles Lewis-Skelly, Gunners'ın geleceğinde nasıl bir yer edinecek?

Arsenal, 2025 yaz transfer dönemini kazananlardan biri olarak tamamladı. Yıldız oyuncuları transfer etme konusunda Premier League şampiyonu Liverpool ile başa baş bir mücadele vermediler, ancak kadrolarını yeterli kalitede oyuncularla doldurarak, bu sezon bir başka sakatlık krizi yaşasalar bile çok fazla zarar görmemelerini sağladılar. 2024-25 sezonundaki başarısızlıkları, büyük ölçüde en güçlü 11'lerinin ötesindeki oyuncuların yeteneklerindeki düşüşten kaynaklanıyordu.

Transfer döneminin son haftasına girerken, Arsenal transfer işlerini tamamlamış gibi görünüyordu. Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, Cristhian Mosquera, Viktor Gyokeres ve Eberechi Eze, ek ücretler hariç toplam 250 milyon sterlin (334 milyon dolar) karşılığında transfer edildi. Ancak transfer döneminin son günü yaklaşırken, yeni sportif direktör Andrea Berta ve teknik direktör Mikel Arteta'nın aklında bir hedef daha vardı.

Bayer Leverkusen'in merkez savunma, sol bek ve hatta kanat bekinde oynayabilen Piero Hincapie, kısa bir süre Tottenham ile anıldı, ancak yakın geçmişte Liverpool ve Atletico Madrid'in de bu oyuncuya ilgi duyduğu yönünde haberler çıkmıştı. Arsenal, savunmada daha fazla derinliğe ihtiyaç duyduğunu hissederek, bu yarışa katıldı ve kiralama-satın alma anlaşması yaptı.

Şimdi, Gunners'ın Leverkusen ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçı öncesinde, Arsenal'in Ekvadorlu oyuncunun sözleşmesindeki 45 milyon sterlinlik (60 milyon dolar) satın alma opsiyonunu kullanacağı bildiriliyor. Bu transferden doğrudan etkilenen tüm taraflar kazançlı çıkacak, peki ya olumsuz etkilenenler, yani akademi mezunu ve taraftarların sevgilisi Myles Lewis-Skelly ne olacak?

    Kırılma

    Arsenal'in 2024-25 sezonundaki sakatlık krizi, sezonun neredeyse tamamen mahvolmasına neden oldu. Gunners yine de Premier League'de ikinci sırada bitirdi ve 2009'dan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi, ancak takım açısından övünecekleri tek şey buydu.

    Ancak kadro açısından Lewis-Skelly'nin ilk takımda yer alması büyük bir başarıydı. Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta sahaya çıkmadan önce sarı kart görerek Arsenal taraftarlarının kahramanı oldu. Söylentilere göre kaleci David Raya'ya zaman kaybetmesi için mesaj vermişti. Bu olay Erling Haaland'ın bu genç oyuncunun kim olduğunu sormasına neden oldu.

    Aralık 2024'e gelindiğinde, Lewis-Skelly yedek kulübesinden sol bek pozisyonuna yükseldi. Yaz transferi Riccardo Calafiori formunu koruyamadı ve Arteta, form durumu güvenilmez olan Oleksandr Zinchenko'dan bıkmıştı. Lewis-Skelly, takımın temel oyuncusu haline geldi ve ilk yılında 39 kez forma giydi.

    Bu süreçte bazı unutulmaz anlar da yaşandı. City ile oynanan rövanş maçında 5-1'lik ezici bir galibiyet elde edilirken, Lewis-Skelly, Haaland'ın zen kutlamasını taklit etti. Ayrıca, Arsenal'in Real Madrid'i Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde elediği iki maçta da her iki takımın en iyi oyuncularından biri oldu. Hızlı bir şekilde İngiltere milli takımına seçildi ve Three Lions'ta ilk maçında gol atan en genç oyuncu oldu.

    Aşağıya doğru hiyerarşi

    Lewis-Skelly'nin 2025-26 sezonu ise hiç de başarılı geçmedi. Premier Lig'de sadece iki kez ilk on birde yer aldı ve 2026'da sadece 33 dakika sahada kaldı. Bunun yerine, Arsenal'in diğer üç turnuvasında daha çok görev aldı.

    Arteta, sezonun ilk yarısında Calafiori'yi ilk tercih ettiği sol bek olarak kullandı. Bu, çeşitli sakatlıklar nedeniyle kenara çekilmeden önce 2024-25 sezonu için planlanan şeydi.

    "Gerçekten istikrarlı ve bazı büyük performanslar sergiledi. Defansif olarak yaptıklarımıza da büyük katkı sağlıyor. Pozisyonu ve tehdidi ile hücumda bize çok şey katıyor. Rakip takımlara kaos yaratmaya devam ediyor," dedi Arteta, Kasım ayında Calafiori hakkında.

    Ancak İtalyan oyuncu son aylarda tekrar tedavi odasına girip çıkmaya başladı ve sol bek pozisyonunda tekrar boşluk oluştu. Bu kez, Hincapie bu pozisyonu almaya hak kazandı.

    'Son derece baskın'

    Hayatında Arsenal taraftarı olanlar, Hincapie'nin son zamanlarda iyi bir formda olduğunu, onun hakkında söylenenlerden anlayacaktır. Birçoğu Ekvadorlu oyuncunun "içinde bir köpek ruhu olduğunu" iddia ederken, diğerleri "aptalca kendini oyuna kaptırıyor, çünkü bazen aptalca davranıyor ama her zaman oyuna kendini kaptırıyor" vb. gibi yorumlarda bulunuyor. Ne demek istediğimi anladınız.

    Mesele şu ki, Hincapie, Arteta döneminde Arsenal'in yeni nesil oyuncularının tipik bir örneği, teknik yetenek ve fiziksel agresifliği güçlü bir zihinsel dayanıklılıkla birleştiren bir oyuncu.

    "Takımla biraz daha fazla zaman geçirdi. Muhtemelen fiziksel olarak çok daha iyi durumda olduğu bir dizi maç oynadı. Tüm savunma eylemlerinde son derece dominanttı," dedi Arteta yakın zamanda Hincapie hakkında.

    "Saldırı konusunda ne istediğimizi de çok daha iyi anlıyor, tüm duran topları, oyun modelimizle ilgili tüm unsurları. Oyuncular arasında çok seviliyor, onunla etkileşim ve tepki şekillerinden bunu görebilirsiniz. Bunu göstermesinden çok memnunum."

    Tam daire anı

    UEFA'nın kiralık oyuncuların ana kulüplerine karşı oynamasına ilişkin daha esnek kuralları olması nedeniyle, Hincapie Çarşamba günü Leverkusen'e karşı oynama hakkına sahip. Bu, 2024 yılında Leverkusen'in ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olduğu BayArena'ya ilk dönüşü olacak ve bu olayın çok duygusal geçeceği kesin.

    "Bayer 04'te geçirdiğim zaman bana sadece bir futbolcu olarak değil, çok şey kazandırdı. Leverkusen'de özgüvenim ve olgunluğum arttı ve burada sıkı çalışma ve bağlılıkla nelerin mümkün olduğunu öğrendim," dedi Hincapie geçen yaz ayrılırken. "Bayer 04'teki tüm personel ve taraftarların desteğini asla unutmayacağım ve kulübün gelecekte de başarılarının devamını diliyorum."

    Spor direktörü Simon Rolfes ise Hincapie'yi, yaptığı her şey ve temsil ettiği değerler nedeniyle Leverkusen'in hayranlık duyması gereken bir oyuncu ve kişi olarak nitelendirdi.

    Rolfes, "Piero Hincapie, olağanüstü yetenekli genç oyuncuları, kendi hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz profesyoneller haline getirirken, aynı zamanda onları kulüp ve milli takım düzeyinde dünyanın en üst seviyesine çıkarma konseptimizin en iyi örneğidir" dedi. "Piero ile de bu yolda başarıyla ilerledik. Şimdi ise farklı bir ortamda kendini kanıtlamak istiyor. Leverkusen'de birlikte geçirdiğimiz olağanüstü güzel zamanları göz önünde bulundurarak, ona gelecekte başarılar diliyoruz."

    'Kulüp düzeyinde performans göstermelisin'

    Hincapie, ebeveynleri ve eski kulübünden gelen övgülerle dolup taşmaya hazırlanırken, Lewis-Skelly için garip bir dönem olmalı. Çocukluğundan beri tuttuğu takım dörtlü kupayı kazanabilir, ancak o şimdiye kadar takımın kampanyasında çok az etki yarattı. Dünya Kupası'na üç ay kala, İngiltere milli takımına girme umutları hızla azalıyor, Three Lions'ın potansiyel temel taşı olarak ortaya çıkmasından sadece bir yıl sonra.

    Thomas Tuchel, Lewis-Skelly'ye geçen Ekim ayında, İngiltere kadrosundan çıkarılmasından bir ay önce, kamuoyuna açık bir uyarıda bulundu: "Kampta sadece iyi bir vatandaş olmak, bir yıl boyunca yeterli olmayacaktır. Kampta çok iyi bir oyuncuydu, kampta çok iyi bir takım arkadaşıydı. Ancak kampta iyi bir takım arkadaşı olmak, tüm yıl bizimle kalmak için yeterli olmayabilir. Kulüp düzeyinde düzenli olarak performans göstermelisin.

    "Son kampta, onun kariyerini hızlandırdığımız için ona özen göstermemiz ve onu aday göstermemiz gerektiğine ikna olduğum için takdir gördü. Geçen sezon onu çağırdıktan sonra bu bizim sorumluluğumuzdu. Bu yüzden buna sadık kalıyoruz. Artık çok başarılı bir kampın parçası olduğu için bunun karşılığını alıyor. Ama hatırlarsanız, Sırbistan'daki maçta 20 kişilik kadroda yer almamıştı.

    "Yine de, kadroda olmasa da davranışları olağanüstüydü. Antrenmanları, tutumu, sahadaki arkadaşlarını destekleme ve teşvik etme tutumu olağanüstü ve en üst düzeydeydi. Aynı kadroda kalma kararından faydalanan oyunculardan biri, ancak [Arsenal'deki] performansları önümüzdeki ay önemli bir faktör olacak. Kampların yakınlığı ve [sonuncusunun] üç hafta önce olması da onun yararına oldu."

    Tuchel tarafından kadrodan çıkarılmasının ardından Arteta ona destek mesajı gönderdi. "Yaşına ve şu ana kadar yaptıklarına bakıldığında, o gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Bu yüzden, başına gelen tek bir [kötü] anı görmeyin, çünkü belki de bunun doğru bir nedeni vardır ve bugün bunu göremezsiniz," dedi ve ardından Lewis-Skelly'nin sahada kalma süresini daha da kısıtladı.

    Hala umut var mı?

    Arteta'nın mesajının alt metni, Lewis-Skelly'nin ilk sezonunda olduğu kadar sık oynamak zorunda olduğu baskısını hissetmemesi gerektiği olabilir. Belki de bu, Arsenal'in sakatlık sorunlarının boyutu nedeniyle nadir görülen bir durumdu. Belki de uzun vadede bakıldığında, gelişim doğrusal değildir ve Lewis-Skelly'nin oynaması için bolca zaman vardır, özellikle de elit düzeyde kendi yetiştirdiği yetenekleri kullanmaktan gurur duyan Arsenal gibi bir kulüpte.

    Sezonun başlarında, Lewis-Skelly'nin bir zamanlar Arjantin ve Manchester United'da sol bek olarak oynayan yardımcı antrenör Gabriel Heinze ile, ortalar ve hücum alanlarına en iyi şekilde girme gibi oyununun farklı yönleri üzerinde yakından çalıştığı bildirildi. Ancak, onun tekrar kadroya girmesi için başka bir potansiyel giriş noktası daha var.

    Arsenal akademisinden yetişen Lewis-Skelly, dinamik bir orta saha oyuncusuydu. Dribbling ile rakiplerini geçmeyi ve fırsat buldukça topu tek başına sahada ilerletmeyi severdi. Mevcut A takım kadrosunda, Zubimendi (birinci) ve Declan Rice (üçüncü), bu sezon Arsenal oyuncuları arasında en çok süre alan ilk üçte yer alıyor ve her ikisi de şimdiden 3.000 dakikayı aştı. Daha iyimser bir bakış açısı, onların dinlenmeye ihtiyacı olduğu yönündedir, ancak kötümserler, onların ciddi sakatlık riski en yüksek oyuncular olduğunu söylerler. Her iki durumda da, bu Lewis-Skelly için bir fırsat olabilir.

    Eylül ayında 20. yaş gününü kutlayacak olan Lewis-Skelly'nin zamanı var. Bu yaz Dünya Kupası kadrosuna girememesi durumunda bile paniğe kapılması için henüz çok erken. İngiltere'yi temsil etmek için daha fazla fırsat olacak, genç kariyerinin bu aşamasında bu onun ana endişesi olmamalı.

    Lewis-Skelly ve Hincapie'nin aynı Arsenal kadrosunda, hatta aynı dizilişte birlikte yer almaları için hiçbir engel yok. Birlikte tarih yazabilirler.

