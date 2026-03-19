Piero Hincapie, Manchester City ile oynanacak Carabao Kupası finali öncesinde Premier Lig şampiyonluk yarışına ilişkin açıklamalarda bulundu
Gümüş çatal bıçak takımı ön plana çıkıyor
Mikel Arteta’nın takımı, Premier Lig’in zirvesinde Manchester City’ye karşı 9 puanlık büyük bir üstünlükle Wembley’e gidiyor. Uzmanlar, Pazar günkü bir galibiyetin en yakın rakiplerine ağır bir psikolojik darbe vurabileceğini öne sürse de, Arsenal kampındaki hava tamamen profesyonel bir tavırla devam ediyor.
Kuzey Londra kulübü şu anda dört kupa kazanma yolunda tarihi bir mücadele veriyor. Salı gecesi Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek toplamda 3-1'lik skorla Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmeyi garantileyen takımın morali oldukça yüksek.
Hincapie’nin klinik değerlendirmesi
Ulusal stadyumdaki sonucun lig sezonunun gidişatını değiştireceği sorulduğunda, Hincapie önündeki göreve odaklanmaya devam etti. Defans oyuncusu, takımın Wembley’deki 90 dakikanın ötesine bakmadığını kesin bir dille vurguladı.
ESPN'in aktardığına göre, "Çok zor bir maç olacak" dedi. "Kazanmaya çok odaklandık, ancak şampiyonluğu kazanmak için çok çalışmalıyız. Çok önemli bir final olan bu maça gerçekten odaklandık. Finale en iyi şekilde çıkmak ve şampiyonluğu kazanmak için çok sıkı antrenman yapacağız. En önemli şey bu."
Acı tatlı bir Avrupa serüveni
Hafta ortasında Bayer Leverkusen'e karşı elde edilen zafer, bu Alman kulübünden Arsenal'e transfer olan Hincapie için kişisel bir anlam taşıyordu. Eski takım arkadaşlarını elemek duygusal bir engel oluşturdu, ancak o bu engeli, tüm sezon boyunca Gunners'ın savunma hattında sergilediği aynı soğukkanlılıkla aştı.
Zaferi değerlendiren Hincapie, "Kulübümle çeyrek finale yükseldiğimiz için çok heyecanlıyım, ancak eski kulübümü elediğimiz için biraz da üzgünüm. Futbol böyle bir şey ve ben gerçekten mutluyum" dedi.
Mükemmel sezonu kovalamak
Arsenal, ligde üst üste dört galibiyet alarak Premier Lig'in zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor. Pazar günü Manchester City ile oynanacak kritik final maçının ardından, Topçular FA Cup çeyrek finalinde Southampton ile karşılaşacak ve ardından da Şampiyonlar Ligi'nde Sporting CP ile mücadele edecek.
