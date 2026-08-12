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Piccoli Cremonese FiorentinaGetty Images

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Piccoli, Fiorentina'ya veda ediyor: Bologna'ya gidiyor, detaylar

Fiorentina
Bologna

Parma'dan ayrılan Mateo Pellegrino'nun ardından Serie A'da forvetler arasında bir hareket daha yaşandı; Roberto Piccoli Fiorentina'ya veda ederek Bologna'ya transfer oldu.



  • Forvet oyuncusu 18 milyon artı 2 milyon bonusa mal olacak, Bologna'nın ligde kalmasını garanti eden satın alma zorunluluğuyla kiralık. Operasyon menajer Lucci tarafından yürütüldü ve artık kulüpler arasında, oyuncuyla da birlikte sonuçlandı: Bologna'nın forvete güçlü şekilde yatırım yapma isteği dikkate alınarak, Serie A'da kalma şartına bağlı satın alma zorunluluğuyla kiralık formülü üzerinden 18 milyon artı gelecekteki sonraki satıştan yüzde 10 karşılığında prensip anlaşmasına varıldı.


    PERDE ARKASI - Görüşmeler 15 gün önce sessiz sedasız başlamıştı, Bologna satın alma opsiyonlu kiralama istiyordu: amaç, oyuncunun Fiorentina'dan ayrılmasını sağlamak için satın alma zorunluluğuyla kiralama konusunda anlaşmaya varmaktı.

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