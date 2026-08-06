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Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

'Picasso olurdu' - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Inter Miami'nin farklı galibiyetinde iki gol attı

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF - Atletico de San Luis
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan bu yana çıktığı ilk ilk 11 maçında iki gol atıp bir de asist yaparak Inter Miami'nin Atletico de San Luis'i 4-2 mağlup ettiği karşılaşmaya damga vurdu. Arjantinli yıldız, Luis Suarez'in turnuva genelini kapsayan cezası nedeniyle forma giyememesine rağmen takımını Leagues Cup galibiyetine taşıdı.

  • Messi, Miami'yi zafere taşıdı

    Messi, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Inter Miami formasıyla ilk kez ilk 11'de başladı ve çarşamba günü Atletico de San Luis'e karşı Leagues Cup'ta alınan 4-2'lik galibiyette iki gol atıp bir de asist yaptı. David Rodriguez, Nu Stadium'da konuk ekibi erken öne geçirdi, ancak Messi Noah Allen'ın ortasına tam süratle yaptığı harika voleyle hızlı yanıt verdi. Ardından Telasco Segovia Miami'yi öne geçirdi ve devre arasından önce ikinci golünü atan isim yine Messi oldu.


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  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Hoyos, Picasso tarzı açılış golünü övdü

    Messi'nin ilk golü, Allen'ın ortasına temiz şekilde vurabilmek için gereken tekniğe hayran kalan Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos'tan büyük övgü aldı.

    Hoyos, ESPN'in aktardığına göre, "Topa havadayken vurdu" dedi. "Futbol oynamış olanlarımız, Allen'ın soldan sağa gelen ortasına buluşup sol ayağıyla volede topa temiz vurmak için gereken zamanı ve alanı bulmanın ne demek olduğunu bilir. Eğer resimden söz ediyor olsaydık, bu Picasso olurdu."

  • Miami'de rekor gecesi

    Messi'nin ikinci golü, onu 14 golle Leagues Cup tarihinin en golcü oyuncusu yaptı ve LAFC forveti Denis Bouanga'yı geride bıraktı. Takım arkadaşı Allen da kendi adına özel bir gece yaşadı ve kariyerinde ilk kez tek bir maçta üç asist yaptı. Onun akıllı pasları, Messi'nin iki golünü de ve Segovia'nın golünü de hazırladı.

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  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Monterrey sınavına doğru

    Miami, 2025 Leagues Cup finalinde Seattle Sounders'ın bir personeline tükürdüğü için altı maçlık ceza almaya başlayan Suarez'den yoksun oynamak zorunda kaldı. Bu ceza, Uruguaylı oyuncuyu bu yılki turnuvanın tamamında forma giyemez hale getiriyor.

    Suarez'in yokluğuna rağmen Messi'nin dönüşü, 2023 Leagues Cup zaferini tekrarlamayı hedefleyen Miami'ye büyük bir ivme kazandırıyor. Herons, cumartesi günü Meksika ekibi Monterrey ile karşılaşarak Leagues Cup'taki mücadelesine devam edecek.

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