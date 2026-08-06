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'Picasso olurdu' - Lionel Messi, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Inter Miami'nin farklı galibiyetinde iki gol attı
Messi, Miami'yi zafere taşıdı
Messi, Dünya Kupası'ndan döndükten sonra Inter Miami formasıyla ilk kez ilk 11'de başladı ve çarşamba günü Atletico de San Luis'e karşı Leagues Cup'ta alınan 4-2'lik galibiyette iki gol atıp bir de asist yaptı. David Rodriguez, Nu Stadium'da konuk ekibi erken öne geçirdi, ancak Messi Noah Allen'ın ortasına tam süratle yaptığı harika voleyle hızlı yanıt verdi. Ardından Telasco Segovia Miami'yi öne geçirdi ve devre arasından önce ikinci golünü atan isim yine Messi oldu.
- Getty Images Sport
Hoyos, Picasso tarzı açılış golünü övdü
Messi'nin ilk golü, Allen'ın ortasına temiz şekilde vurabilmek için gereken tekniğe hayran kalan Inter Miami teknik direktörü Guillermo Hoyos'tan büyük övgü aldı.
Hoyos, ESPN'in aktardığına göre, "Topa havadayken vurdu" dedi. "Futbol oynamış olanlarımız, Allen'ın soldan sağa gelen ortasına buluşup sol ayağıyla volede topa temiz vurmak için gereken zamanı ve alanı bulmanın ne demek olduğunu bilir. Eğer resimden söz ediyor olsaydık, bu Picasso olurdu."
Miami'de rekor gecesi
Messi'nin ikinci golü, onu 14 golle Leagues Cup tarihinin en golcü oyuncusu yaptı ve LAFC forveti Denis Bouanga'yı geride bıraktı. Takım arkadaşı Allen da kendi adına özel bir gece yaşadı ve kariyerinde ilk kez tek bir maçta üç asist yaptı. Onun akıllı pasları, Messi'nin iki golünü de ve Segovia'nın golünü de hazırladı.
- Getty Images Sport
Monterrey sınavına doğru
Miami, 2025 Leagues Cup finalinde Seattle Sounders'ın bir personeline tükürdüğü için altı maçlık ceza almaya başlayan Suarez'den yoksun oynamak zorunda kaldı. Bu ceza, Uruguaylı oyuncuyu bu yılki turnuvanın tamamında forma giyemez hale getiriyor.
Suarez'in yokluğuna rağmen Messi'nin dönüşü, 2023 Leagues Cup zaferini tekrarlamayı hedefleyen Miami'ye büyük bir ivme kazandırıyor. Herons, cumartesi günü Meksika ekibi Monterrey ile karşılaşarak Leagues Cup'taki mücadelesine devam edecek.
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