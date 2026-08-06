Messi'nin ikinci golü, onu 14 golle Leagues Cup tarihinin en golcü oyuncusu yaptı ve LAFC forveti Denis Bouanga'yı geride bıraktı. Takım arkadaşı Allen da kendi adına özel bir gece yaşadı ve kariyerinde ilk kez tek bir maçta üç asist yaptı. Onun akıllı pasları, Messi'nin iki golünü de ve Segovia'nın golünü de hazırladı.