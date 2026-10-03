Maç sonrası basın toplantısında konuşan Cuca, ses getiren transferinin ortaya koyduğu bireysel kaliteyi övdü; oyun kurucunun sahada kaldığı süre teknik ekibin ilk beklentilerini aşmış olsa da. Derbide üç puanı getiren golde ofansif orta sahanın belirleyici katkısını değerlendiren Cuca, şunları vurguladı: "Bugün Coutinho'nun sürelerini yönettik, hatta bu kadar olması bile planlanmıyordu. Ama o, muazzam kalitesini şimdiden gösterdi ve galibiyet golünde doğrudan pay sahibi oldu. Bence süreç çok iyi yönetildi."