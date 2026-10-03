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Philippe Coutinho, Santos'taki ilk maçında parladı; Cuca, Sao Paulo galibiyetinin ardından kondisyon uyarısında bulundu
Oyun kurucu, derbide belirleyici geri dönüşün fitilini ateşledi
Tecrübeli orta saha oyuncusu, MorumBIS'teki ilk maçında hemen etki yarattı ve Gabriel Barbosa'nın maçın sonucunu belirleyen golüne giden atağı başlattı. Devre arasında Alvaro Barreal'ın yerine oyuna giren Coutinho, Alvinegro'nun Sao Paulo karşısında 2-1'lik etkileyici geri dönüş galibiyetini almasına yardımcı olmak için Robert Arboleda'dan ustalıkla sıyrıldı. Bu sonuç, Cuca'nın ekibine ligde üst üste beşinci galibiyetini getirdi ve Copa Libertadores'e katılım sıralarıyla arasındaki farkı önemli ölçüde azalttı.
- Fotoarena
Teknik direktör, maça anında etkiyi övdü
Maç sonrası basın toplantısında konuşan Cuca, ses getiren transferinin ortaya koyduğu bireysel kaliteyi övdü; oyun kurucunun sahada kaldığı süre teknik ekibin ilk beklentilerini aşmış olsa da. Derbide üç puanı getiren golde ofansif orta sahanın belirleyici katkısını değerlendiren Cuca, şunları vurguladı: "Bugün Coutinho'nun sürelerini yönettik, hatta bu kadar olması bile planlanmıyordu. Ama o, muazzam kalitesini şimdiden gösterdi ve galibiyet golünde doğrudan pay sahibi oldu. Bence süreç çok iyi yönetildi."
"Henüz ideal durumda değil"
Eski Vasco da Gama oyun kurucusunun fiziksel yükünü yönetmek, teknik ekip için en önemli öncelik olmayı sürdürüyor. Zira oyuncunun son resmi maçına çıkışı 14 Şubat'a dayanıyor. Oyun kurucunun ilk 11'de başlayabilecek seviyeye gelmeden önce hâlâ tamamlaması gereken kondisyon sürecini ve maç ritmini anlatan teknik direktör, şunları ekledi: "Coutinho en son oynayalı epey oldu. Kendine son derece iyi bakan, işini kusursuz profesyonellikle yapan bir oyuncu ve antrenmanlarda da olağanüstü çalışıyor, ancak fiziksel olarak hâlâ gelişmesi gerekiyor. Henüz 90 dakikanın tamamını oynayabilecek ideal durumda değil."
- Fotoarena
Form grafiği yükselen devler, lig lideriyle karşı karşıya geliyor
Santos'un üst üste beşinci galibiyeti, onları 41 puanla yedinci sıraya yükseltti ve Copa Libertadores potalarına yaklaştırdı. Cuca'nın ekibi, yeniden yükselişinin önündeki zorlu sınavla şimdi 8 Ekim Perşembe günü Vila Belmiro'da lider Flamengo'yu ağırladığında karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele, hemen ardından Atletico Mineiro ve Fluminense deplasmanlarının gelmesiyle birlikte yorucu bir serinin başlangıcını işaret ediyor.
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