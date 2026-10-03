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Adhe Makayasa
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Philippe Coutinho, Santos'taki ilk maçında parladı; Cuca, Sao Paulo galibiyetinin ardından kondisyon uyarısında bulundu

P. Coutinho
Cuca
Sao Paulo - Santos FC
Sao Paulo
Santos FC
Serie A

Philippe Coutinho, Santos formasıyla çıktığı ilk maçta anında yaratıcılığını göstererek Sao Paulo karşısında derbide alınan 2-1’lik galibiyete ilham verdi. Teknik direktör Cuca, oyuna sonradan giren oyun kurucunun belirleyici etkisini alkışladı, ancak maç sonrası kutlamaları temkinli bir şekilde değerlendirerek tecrübeli orta sahanın tam maç çıkarabilmesi için kademeli olarak kondisyon kazanması gerektiğini vurguladı.

  • Oyun kurucu, derbide belirleyici geri dönüşün fitilini ateşledi

    Tecrübeli orta saha oyuncusu, MorumBIS'teki ilk maçında hemen etki yarattı ve Gabriel Barbosa'nın maçın sonucunu belirleyen golüne giden atağı başlattı. Devre arasında Alvaro Barreal'ın yerine oyuna giren Coutinho, Alvinegro'nun Sao Paulo karşısında 2-1'lik etkileyici geri dönüş galibiyetini almasına yardımcı olmak için Robert Arboleda'dan ustalıkla sıyrıldı. Bu sonuç, Cuca'nın ekibine ligde üst üste beşinci galibiyetini getirdi ve Copa Libertadores'e katılım sıralarıyla arasındaki farkı önemli ölçüde azalttı.

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    Teknik direktör, maça anında etkiyi övdü

    Maç sonrası basın toplantısında konuşan Cuca, ses getiren transferinin ortaya koyduğu bireysel kaliteyi övdü; oyun kurucunun sahada kaldığı süre teknik ekibin ilk beklentilerini aşmış olsa da. Derbide üç puanı getiren golde ofansif orta sahanın belirleyici katkısını değerlendiren Cuca, şunları vurguladı: "Bugün Coutinho'nun sürelerini yönettik, hatta bu kadar olması bile planlanmıyordu. Ama o, muazzam kalitesini şimdiden gösterdi ve galibiyet golünde doğrudan pay sahibi oldu. Bence süreç çok iyi yönetildi."

  • "Henüz ideal durumda değil"

    Eski Vasco da Gama oyun kurucusunun fiziksel yükünü yönetmek, teknik ekip için en önemli öncelik olmayı sürdürüyor. Zira oyuncunun son resmi maçına çıkışı 14 Şubat'a dayanıyor. Oyun kurucunun ilk 11'de başlayabilecek seviyeye gelmeden önce hâlâ tamamlaması gereken kondisyon sürecini ve maç ritmini anlatan teknik direktör, şunları ekledi: "Coutinho en son oynayalı epey oldu. Kendine son derece iyi bakan, işini kusursuz profesyonellikle yapan bir oyuncu ve antrenmanlarda da olağanüstü çalışıyor, ancak fiziksel olarak hâlâ gelişmesi gerekiyor. Henüz 90 dakikanın tamamını oynayabilecek ideal durumda değil."

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    Form grafiği yükselen devler, lig lideriyle karşı karşıya geliyor

    Santos'un üst üste beşinci galibiyeti, onları 41 puanla yedinci sıraya yükseltti ve Copa Libertadores potalarına yaklaştırdı. Cuca'nın ekibi, yeniden yükselişinin önündeki zorlu sınavla şimdi 8 Ekim Perşembe günü Vila Belmiro'da lider Flamengo'yu ağırladığında karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele, hemen ardından Atletico Mineiro ve Fluminense deplasmanlarının gelmesiyle birlikte yorucu bir serinin başlangıcını işaret ediyor.

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