Resmi tanıtımında konuşan Coutinho, Brezilya'ya dönüşünü sağlamak için gereken olağanüstü fedakârlıkları anlatarak sadakatsizlik suçlamalarına karşı çıktı. Transferle ilgili gerçekleri açıklayan Coutinho şöyle dedi: "Bazı şeyler gördüm ama kendimi bunların hepsinden uzak tutmaya çalışıyorum. Çok büyük bir tepki olduğunu biliyorum. Bu beni üzüyor ama konuşmak için bu platforma sahibim.

'Vasco her zaman benim evim oldu. Vasco'da yetiştim, tüm altyapı kademelerinde oynadım ve A takıma yükseldim. Kulübe duyduğum sevgiyi, minnettarlığı ve bağlılığı her zaman açıkça dile getirdim. Vasco'ya katılma fırsatı ortaya çıktığında Katar'daki sözleşmemde hâlâ bir yıl vardı ve orada net 10 milyon dolar kazanıyordum. İnsanların anlaması için bunu netleştirmek istiyorum."

Şöyle devam etti: "Bu konuda daha önce hiç konuşmadım ve konuşacağım tek zaman da bu. Aston Villa ile olan sözleşmemde de hâlâ bir yılım vardı. Vasco'ya katılabilmem için benimle çalışan herkese her zaman şunu açıkça söyledim: Vasco transferim için tek bir cent bile ödemeyecekti. Önceliğim buydu.

"Bunun gerçekleşmesinin tek yolu, bir yıllık maaşımdan ve Aston Villa'nın bana borçlu olduğu paradan vazgeçmemdi. Her şeyi geride bırakıp geldim. Çünkü Vasco'ya dönüşüm her zaman kulübe duyduğum sevgiden kaynaklandı."