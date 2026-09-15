Getty Images Sport
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Philippe Coutinho, Santos'a yönelik tartışmalı hamleyi savundu ve Vasco da Gama'dan ayrılığının gerçek nedenini açıkladı
Coutinho, taraftar tepkisine yanıt verdi
Santos, orta sahayı pazartesi günü resmen 11 numaralı formayla tanıttı; bu gelişme, Arthur, Rodinei, Lima ve Everton Cebolinha'nın son dönemdeki gelişlerinin ardından geldi. Coutinho, ilk olarak Temmuz 2024'te Aston Villa'dan kiralık olarak Vasco'ya dönmüştü, ardından bir yıl sonra bu transfer kalıcı hale gelmişti. Ancak şubat ayında ayrılması ve sonrasında yurt içindeki bir rakibe katılma kararı, eski taraftarlarının büyük öfkesine yol açtı.
- Getty Images Sport
Orta saha oyuncusu mali fedakarlıkları açıkladı
Resmi tanıtımında konuşan Coutinho, Brezilya'ya dönüşünü sağlamak için gereken olağanüstü fedakârlıkları anlatarak sadakatsizlik suçlamalarına karşı çıktı. Transferle ilgili gerçekleri açıklayan Coutinho şöyle dedi: "Bazı şeyler gördüm ama kendimi bunların hepsinden uzak tutmaya çalışıyorum. Çok büyük bir tepki olduğunu biliyorum. Bu beni üzüyor ama konuşmak için bu platforma sahibim.
'Vasco her zaman benim evim oldu. Vasco'da yetiştim, tüm altyapı kademelerinde oynadım ve A takıma yükseldim. Kulübe duyduğum sevgiyi, minnettarlığı ve bağlılığı her zaman açıkça dile getirdim. Vasco'ya katılma fırsatı ortaya çıktığında Katar'daki sözleşmemde hâlâ bir yıl vardı ve orada net 10 milyon dolar kazanıyordum. İnsanların anlaması için bunu netleştirmek istiyorum."
Şöyle devam etti: "Bu konuda daha önce hiç konuşmadım ve konuşacağım tek zaman da bu. Aston Villa ile olan sözleşmemde de hâlâ bir yılım vardı. Vasco'ya katılabilmem için benimle çalışan herkese her zaman şunu açıkça söyledim: Vasco transferim için tek bir cent bile ödemeyecekti. Önceliğim buydu.
"Bunun gerçekleşmesinin tek yolu, bir yıllık maaşımdan ve Aston Villa'nın bana borçlu olduğu paradan vazgeçmemdi. Her şeyi geride bırakıp geldim. Çünkü Vasco'ya dönüşüm her zaman kulübe duyduğum sevgiden kaynaklandı."
Oyun kurucu, yaşadığı mental zorlukları anlattı
Deneyimli orta saha oyuncusu, kupa finali yenilgisinin acısını ve ardından Estadio Sao Januario'daki tribünlerden gelen hakaretlerin psikolojik olarak kendisine nasıl dayanılmaz bir yük bindirdiğini anlattı.
İkinci döneminin acı dolu sonunu değerlendiren Coutinho şöyle dedi: "Geçen yılki dönemimde Copa do Brasil finaline çıktık ve ne yazık ki kaybettik. Bu beni çok derinden etkiledi; Vasco ile bir kupa kazanmayı çok istiyordum.
"Yurt dışında sayısız kupa kazandım ve Vasco ile şampiyon olmak, belki de kendimi bir idol olarak perçinlemek düşüncesiyle geri döndüm. Ne yazık ki bu mümkün olmadı. Yeni yıl başladı ve Sao Januario'daki son maçlarda çok iyi gitmiyorduk."
Şöyle ekledi: "Birçok kişi bunun sadece birkaç yuhalama olduğunu söylüyor, biliyorum ama orada olan herkes gerçeği biliyor. Tüm stat bana hakaret ediyor ve gitmemi istiyordu. Futbolda bunların yaşandığını bilsem de bu benim için son derece zordu, çünkü Vasco her zaman evimdi ve geri dönmek için insanüstü denebilecek her şeyi yaptım."
Ayrılma kararını açıklayan Coutinho şunları söyledi: "Yaşanan birçok zor şey vardı ve sonra hayatımın en zor kararını vermek zorunda kaldım; yani sağlığımı önceliklendirmek zorunda kaldım. Bunun sonuçlarını biliyordum ama kendime karşı tamamen dürüsttüm ve hiçbir noktada Vasco'yu terk etmedim."
Sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece sınırıma dayanmıştım ve o durumda takıma hiçbir katkı sağlayamazdım. Kendime karşı dürüst oldum, insanlara karşı dürüst oldum ve bu kararı verdim. Sanırım bu sorunuza cevap oluyor ve ayrıca oyuncunun hikâyesinin kendi tarafını dinlemeyenlere de yanıt niteliği taşıyor. Mali rakamlardan bahsettim, ki belki bunu tercih etmezdim, ama bu insanların anlamasına yardımcı olacaktır."
- justpictures.ch
Kıtadaki maç, kadroyu test ediyor
Santos şimdi, lig sıralamasında 10. sırada yer aldıkları yerel sezona ivme kazandırması için yeni transferine güveniyor. Coutinho, çarşamba gecesi yeni takımının Atletico Mineiro'ya konuk olacağı kritik Copa Sudamericana karşılaşmasında ilk maçına çıkabilir. Zorlu bir fikstür de hızla kapıda; Remo deplasmanının ardından ekim başında Flamengo'ya karşı iç sahada oynanacak maç geliyor.
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