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Vasco Da Gama v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
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Philippe Coutinho, eski Liverpool yıldızının Sao Paulo derbisi için kadroya alınmasının ardından Santos formasıyla ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor

P. Coutinho
Sao Paulo - Santos FC
Sao Paulo
Santos FC
Serie A
Liverpool

Eski Liverpool oyun kurucusu Philippe Coutinho, cuma günü MorumBIS'te oynanacak sert San-Sao derbisi öncesinde Santos'un maç kadrosuna erkenden dahil edildi. Tecrübeli oyun kurucu, geçen ay Vila Belmiro'ya bedelsiz transferle katıldı ve teknik direktör Cuca'nın antrenmanlardaki keskin performansı nedeniyle uyum sürecini hızlandırmasının ardından şimdi forma giyme ihtimali taşıyor.

  • Oyun kurucu, derbi kapışması için süreci hızlandırıldı

    Tecrübeli on numara, CT Rei Pele'deki antrenmanlarda Cuca'yı keskinliğiyle etkilemesinin ardından, ilk planlanandan daha erken kadroya çağrıldı. Onun dahil edilmesi, kas sakatlığından dönüş sürecini sürdüren Neymar'dan hâlâ yoksun olan Vila Belmiro ekibi için tam zamanında gelen bir moral oldu. Cuma günü MorumBIS'te oynanacak, 21. haftadan ertelenen karşılaşma artık Brezilya Serie A'da uzun süredir beklenen bir ilk maça çıkışın önünü açıyor.


  • imago-sport-1070607815.jpgTheNews2

    Orta saha oyuncusu, uzun süren resmi maç arası dönemini sona erdirdi

    Cuca'nın seçimi, şubatta zihinsel yorgunluk nedeniyle Vasco da Gama'dan ayrılmasının ardından başlayan Coutinho'nun futboldan uzun süreli uzaklığını sona erdirebilir. Oyun kurucu, en son 14 Şubat'ta Volta Redonda ile Campeonato Carioca'da berabere kalınan maçın ardından Sao Januario'da ev sahibi takım taraftarları tarafından yuhalanarak oyundan çıktığında resmi bir maçta forma giydi. Bu düşmanca tepki, altyapıdan yetişen oyuncunun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlamasına yol açtı ve çocukluk arkadaşı Neymar, geçen ay Santos'a bonservissiz transferini tamamlaması için onu ikna etmeye yardımcı oldu.

  • Eski rakipler klasik rekabeti yeniden alevlendiriyor

    San-Sao derbisinin bu son bölümü, sezonun daha önceki kısmında Urbano Caldeira'da oynanan gergin 1-1'lik beraberliğin ardından geliyor. Bölgesel gururun ötesinde, her iki kulüp de orta sıralardaki sıkışıklıktan çıkmak için mücadele ederken Campeonato Brasileiro'da kritik ivme de söz konusu. Santos, 27 maçta topladığı 38 puanla sekizinci sırada yer alıyor ve 11. sıradaki ev sahibi karşısında iki puanlık çok ince bir avantajı bulunuyor.

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    Zorlu derbi, maç keskinliğini test ediyor

    MorumBIS'teki düşmanca atmosfer, Serie A'nın durmak bilmeyen temposunda Coutinho'nun fiziksel olarak ne kadar hazır olduğunu anında test edecek. Deplasmanda üç puan almak, Peixe'nin Copa Libertadores'a katılım sıralamasındaki yerler için takibini yeniden alevlendirmesi açısından kritik önem taşıyor. Bu ertelenen fikstür nihayet geride kalırken, Cuca'nın ekibini iç sahadaki sezonunu belirleyebilecek kritik bir maç serisi bekliyor.

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