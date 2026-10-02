Cuca'nın seçimi, şubatta zihinsel yorgunluk nedeniyle Vasco da Gama'dan ayrılmasının ardından başlayan Coutinho'nun futboldan uzun süreli uzaklığını sona erdirebilir. Oyun kurucu, en son 14 Şubat'ta Volta Redonda ile Campeonato Carioca'da berabere kalınan maçın ardından Sao Januario'da ev sahibi takım taraftarları tarafından yuhalanarak oyundan çıktığında resmi bir maçta forma giydi. Bu düşmanca tepki, altyapıdan yetişen oyuncunun sözleşmesinin feshi için görüşmelere başlamasına yol açtı ve çocukluk arkadaşı Neymar, geçen ay Santos'a bonservissiz transferini tamamlaması için onu ikna etmeye yardımcı oldu.