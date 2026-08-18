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Philadelphia Union'ın, Ligue 1 kulübü Toulouse'dan USMNT stoperi Mark McKenzie'yi transfer etmek için anlaşmaya vardığı bildirildi
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Philadelphia Union istediği oyuncuyu aldı
Union'ın bu yaz stoperi kadrosuna katmaya istekli olduğu bildirildi, ancak Toulouse, ABD millî oyuncusunun sezon sonundan önce ayrılmasına izin vermemekte kararlıydı. Görünüşe göre ocak ayı uygun bir uzlaşma oldu. McKenzie, Union'ın son aylarda kadrosuna kattığı ikinci DP savunmacı olacak. Kulüp, temmuz ayında Birmingham City'den sol bek Kai Wagner'i transfer etmişti.
Haberi ilk olarak The Athletic duyurdu.
McKenzie için eve dönüş
McKenzie, Delaware eyaletindeki Bear'da doğdu, ancak futbol gelişiminin temel yıllarını Union Academy'de geçirdi. Wake Forest'ta sadece bir yıl kaldıktan sonra Union ile homegrown sözleşme imzaladı. 2018'den 2020'ye kadar Union formasıyla 48 maça çıktıktan sonra 2021'de Belçika ekibi Genk'e ayrıldı. Ağustos 2024'ten bu yana Toulouse'ta oynuyor.
Bir USMNT yeteneği
McKenzie ile Union'ın gerçekten USMNT seviyesinde bir yeteneği var. Bu yaz Mauricio Pochettino'nun kadrosunda yer aldı ve ABD'nin Türkiye'ye grup aşamasında mağlup olduğu maçta 90 dakikanın tamamında oynadı. Stoper, henüz 27 yaşında olması nedeniyle hiç şüphesiz bu yapılanmanın bir parçası olmaya devam edecek.
- Getty
Sıradaki diğerleri mi?
MLS kulüplerinin Dünya Kupası civarında USMNT yeteneklerinin peşine düşeceği yönünde geniş çaplı spekülasyonlar vardı. FC Cincinnati, turnuvadan bir yıl önce Weston McKennie için ciddi bir girişimde bulundu. NYCFC, Christian Pulisic'le uzun süredir ilgileniyor. Tim Ream ise Ağustos 2024'te Charlotte FC'ye imza attığında lige geri döndü.
Ancak turnuvadan kısa süre sonra iki önemli yetenek ters yönde hareket etti; Columbus Crew savunmacısı Max Arfsten ile Vancouver Whitecaps orta sahası Sebastian Berhalter, EFL Championship ekibi Middlesbrough'ya imza attı.
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