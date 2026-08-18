McKenzie ile Union'ın gerçekten USMNT seviyesinde bir yeteneği var. Bu yaz Mauricio Pochettino'nun kadrosunda yer aldı ve ABD'nin Türkiye'ye grup aşamasında mağlup olduğu maçta 90 dakikanın tamamında oynadı. Stoper, henüz 27 yaşında olması nedeniyle hiç şüphesiz bu yapılanmanın bir parçası olmaya devam edecek.