İngiltere Milli Takımı'nda 62 kez forma giyen Waddle, futbol temalı slot oyunu sunan birinci sınıf bir çevrimiçi kumarhane olan Genting Casino adına yaptığı açıklamada, GOAL'a zor bir seçim yapması istenirse kimi seçeceği sorulduğunda şöyle dedi: “Bana göre Rogers, hepsinin içinde en istikrarlı olanı. Onu oldukça sık izledim. Şu anda hareketli, güçlü ve kendine güven dolu olduğunu düşünüyorum. Bacakları dayanacak mı bilmiyorum. Çok fazla futbol oynadı. Dünya Kupası geldiğinde yorgun olacak mı bilmiyorum.

“Palmer'ı seviyorum. Chelsea takımında pek iyi bir dönem geçirmiyor. Palmer'ı özellikle hedef almıyorum ama o takım için hayati öneme sahip ve bu sezon çok istikrarsız. Sezona harika başladı ama sonra düşüşe geçti, biraz sakatlandı ve o zamandan beri inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

“Arsenal’deki Eze’yi seviyorum ama bana göre Arsenal’de yeterince süre almıyor. Tekniğini ve yeteneğini seviyorum. Bence harika bir oyun görüşü var. Gerçekten fantastik bir tekniği var.

“Bellingham, bana göre orta saha oyuncusu olarak oynayabilir - bacakları var, onu 10 numara olarak oynatmazdım. Gol atabileceğini biliyorum, ceza sahasına girecek bacakları var, sahayı kaplayabiliyor. Çok basit bir oyuncu - topu alıyor, pas veriyor, koşuyor.

“Yaratıcılık açısından bakarsak, ben Rogers, Palmer ve Eze'yi tercih ederim. Bence Phil Foden için maalesef zamanın etkisini göstermeye başladı; enerji seviyesi, sakatlık seviyesi, her neyse, bu sezon yıllardır gördüğümüz Phil Foden ile aynı değil.

“Kısa bir süre önce okudum, biri onun uçakta bile olmayabileceğini yazmış. Bence bu ihtimal oldukça yüksek. Bu sezon City formasıyla iyi oynamadı. City'de iyi zamanlar geçirdiğini biliyoruz, ama şu anda o 10 numaralı forma için onun önünde başka oyuncular var.”