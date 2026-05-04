Phil Foden ve Morgan Gibbs-White kadroda yer almadı! İngiltere efsanesi, oyun kurucu pozisyonları için süren kıyasıya rekabetin ortasında, 2026 Dünya Kupası'na götüreceği üç 10 numara oyuncusunun isimlerini açıkladı
Tuchel'in 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunu açıklaması gereken tarih
İngiltere, kusursuz bir eleme sürecini kolayca tamamlayarak turnuva öncesi hazırlıklarını bitirdi; Tuchel ise 30 Mayıs’a kadar 26 kişilik kadrosunu belirlemek zorunda.
Uçaktaki pek çok koltuk için rekabet var, ancak bazı pozisyonları doldurma mücadelesi diğerlerine göre daha sıkışık. 10 numara pozisyonundaki zengin yetenek havuzu söz konusu olduğunda durum kesinlikle böyle.
Bellingham, 10 numaranın arkasında daha geriye çekilebilir
Tuchel ile olan ilişkisine dair ara sıra sorulan sorulara rağmen, Real Madrid’in “Galactico”su Jude Bellingham’ın kadroda yer alacağı tahmin ediliyor. O, orta sahadan Three Lions’ı ileriye taşıyabilecek bir 8 numara olarak değerlendirilebilir.
Daha ileri pozisyonlara gelince, Eberechi Eze de adaylar arasında yer alıyor. Son haftalarda Arsenal'de formunu yeniden bulan Eze'nin karşısında, bir zamanlar kadroya girmesi kesin görünen Foden, Premier League şampiyonluğu için mücadele eden Manchester City'de forma ve form sorunu yaşıyor.
Gibbs-White, Nottingham Forest'ta attığı gollerle yeniden canlanan bir başka isim, ancak Waddle, bu yükselişin, İngiltere kadrosundaki daha köklü uluslararası oyuncuları yerinden etmek için çok geç gelmiş olabileceğine inanıyor.
Üç oyuncu kadroya girerse, İngiltere hangi 10 numaralı oyuncuları tercih edecek?
İngiltere Milli Takımı'nda 62 kez forma giyen Waddle, GOAL'a zor bir seçim yapması istenirse kimi seçeceği sorulduğunda şöyle dedi: "Bana göre Rogers, hepsinin içinde en istikrarlı olanı. Onu oldukça sık izledim. Şu anda hareketli, güçlü ve kendine güven dolu olduğunu düşünüyorum. Bacakları dayanacak mı bilmiyorum. Çok fazla futbol oynadı. Dünya Kupası geldiğinde yorgun olacak mı bilmiyorum.
“Palmer'ı seviyorum. Chelsea takımında pek iyi bir dönem geçirmiyor. Palmer'ı özellikle hedef almıyorum ama o takım için hayati öneme sahip ve bu sezon çok istikrarsız. Sezona harika başladı ama sonra düşüşe geçti, biraz sakatlandı ve o zamandan beri inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.
“Arsenal’deki Eze’yi seviyorum ama bana göre Arsenal’de yeterince süre almıyor. Tekniğini ve yeteneğini seviyorum. Bence harika bir oyun görüşü var. Gerçekten fantastik bir tekniği var.
“Bellingham, bana göre orta saha oyuncusu olarak oynayabilir - bacakları var, onu 10 numara olarak oynatmazdım. Gol atabileceğini biliyorum, ceza sahasına girecek bacakları var, sahayı kaplayabiliyor. Çok basit bir oyuncu - topu alıyor, pas veriyor, koşuyor.
“Yaratıcılık açısından bakarsak, ben Rogers, Palmer ve Eze'yi tercih ederim. Bence Phil Foden için maalesef zamanın etkisini göstermeye başladı; enerji seviyesi, sakatlık seviyesi, her neyse, bu sezon yıllardır gördüğümüz Phil Foden ile aynı değil.
“Kısa bir süre önce okudum, biri onun uçakta bile olmayabileceğini yazmış. Bence bu ihtimal oldukça yüksek. Bu sezon City formasıyla iyi oynamadı. City'de iyi zamanlar geçirdiğini biliyoruz, ama şu anda o 10 numaralı forma için onun önünde başka oyuncular var.”
İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda 60 yıllık kederli geçmişine son vermeyi hedefliyor
Tuchel, büyük maç tecrübesi olan ve kendini kanıtlamış oyunculara güvenme eğiliminde; bu durum Foden için bir umut ışığı oluşturuyor. Foden, kulüp düzeyinde sezonu muhteşem bir performansla tamamlayarak önemli bir kupa kazanabilir ve Dünya Kupası kadrosuna seçilmeyi hak edebilir.
Eze, rakiplerinin isimleri göz önüne alındığında sürpriz bir seçim olabilir, ancak joker kartlar her zaman işe yarar ve Tuchel, 60 yıllık uluslararası başarısızlık dönemine son verebileceğine inandığı kadroyu oluşturmadan önce, olası sakatlıkları da hesaba katmalıdır.