Çeviri:
"Phil Foden transferi gerçekleşmeyecek" ancak Frank Lampard'ın Coventry'ye "büyük bir isim" getireceği düşünülüyor; Premier Lig transfer gündemine bir başka Manchester City şampiyonu daha eklendi
Lampard, Coventry'yi 25 yıllık aradan sonra Premier Lig'e geri döndürdü
Lampard, Batı Midlands’ta teknik direktörlük itibarını yeniden kazandı; Stamford Bridge ve Everton’daki zorlu dönemler, CBS Arena’ya Championship şampiyonluğunu kazandırmasının ardından unutuldu.
2024 yılının Kasım ayında Coventry'nin başına geçen Lampard, EFL merdivenlerini tırmanmadan önce League Two'ya kadar düşen takımın 25 yıllık üst lig futbolu bekleyişine son verdi.
Popülerliği hızla artan Lampard'ın, çok da uzak olmayan bir gelecekte önemli ulusal ve uluslararası teknik direktörlük görevlerine getirilebileceği konuşuluyor, ancak şimdilik tüm dikkatleri, Coventry'nin Premier League'in getireceği birçok zorluğa hazır olmasını sağlamaya odaklanmış durumda.
Birçok başarılı oyuncu Sky Blues ile anılıyor ve hırslı kulüp sahipleri teknik direktörlerini desteklemeye hazır. Hatta Lampard'ın, Manchester City'de düzenli olarak ilk 11'de yer bulmakta zorlanan İngiltere'nin süperstarı Foden'ı kiralık olarak kadroya katmak için görüşmeler yapması gerektiği bile öne sürülüyor.
Foden kadro dışı kaldı; peki Coventry, Stones gibi bir oyuncuyu hedef alabilir mi?
Şu anda ortalığı kasıp kavuran spekülasyonlara yanıt veren eski Coventry forveti Morrison, Freebets.com işbirliğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, Phil Foden transferi olmayacak. Man City ile yeni bir sözleşme imzalayacak, yani hiç şansı yok. Frank’in iyi bağlantıları var ama bence bu transferi gerçekleştiremeyecek.
“Ama başka birini görebiliyorum. Onların Ross Barkley ile bağlantılı olduğunu gördüm, bu yüzden böyle birini asla bilemezsiniz. O da Premier Lig tecrübesine sahip ve uzun süredir bu işin içinde. Bence Premier Lig tecrübesi olan birçok oyuncu arayacaklar. Bence buna ihtiyaç var.
“Championship'ten Premier League'e çıktığınızda, Premier League'i bilen ve deneyimi olan en az beş veya altı oyuncuya ihtiyacınız var. Coventry'nin içinde iyi ve heyecan verici oyuncuların bulunduğu iyi bir takımı var, ama Premier League deneyimine ihtiyaçları olacak. Yani Ross Barkley gibi bazı oyuncular, muhtemelen birkaç Premier League deneyimli stoper.”
Morrison, listeye bir başka önemli ismi ekleyerek şunları ekledi: “Bunun olacağını söylemiyorum, ama John Stones'a bakın - bence John Stones ilk dört veya beş takımdan birine gidecek.
“Ancak John Stones, sahip olduğu deneyimle, Coventry gibi bir takıma transfer olursa ve sözleşmesi bitip Man City'den ayrılırsa, ne harika bir transfer olur diye düşünürsünüz. İşte bu yüzden bu tür transferler yapmalısınız. John Stones'u alabileceklerini sanmıyorum, ancak ligi çok iyi bilen, Premier Lig deneyimi olan bu tür oyuncuları almalılar.”
Lampard, yeni yükselmiş Coventry için transfer konusunda en önemli koz olarak öne çıkıyor
Coventry, Premier Lig'in dışında çeyrek asır geçirmiş ve bir ara gözden ve akıllardan tamamen silinmiş olabilir, ancak Lampard'ın teknik direktör koltuğunda olması kulübe önemli faydalar sağlayacağı öngörülüyor.
Chelsea ve İngiltere'nin efsane isminin, Sky Blues'un normalde kapalı kalacak transfer pazarlarında alışveriş yapmasına izin verip vermeyeceği sorulduğunda Morrison, “Evet, %100. Çok iyi bir noktaya değindiniz.
“Frank'in bağlantıları, yaptıkları, tanıdığı insanlar, Premier Lig'de oynamış olması, daha önce forma giydiği kulüpler ve tanıdığı oyuncular göz önüne alındığında, yaz aylarında kesinlikle transfer pazarlığı yapacak ve insanlarla görüşmeler yapacaktır. Sezon bittiği için muhtemelen şu anda da görüşmeler yapıyordur.
“Menajerler ve diğerleri, işlerini erken halletmeye çalışacaklardır. Dünya Kupası nedeniyle işleri halletmek muhtemelen zor olacak, çünkü ilgilenebileceğiniz birçok oyuncu ya da diğer oyuncular tatilde olacak ya da Dünya Kupası'nda olacak.
“Ancak Frank'in yapmak isteyeceği şey, sezona aynı oyuncu grubuyla başlamak değil. En azından birkaç oyuncu transfer etmek isteyecek ve transfer dönemi hala açıkken birkaç transfer daha yapmaya çalışacak, böylece onları sezon öncesi hazırlık dönemine takıma entegre edebilecek.
“Bunu defalarca söyledim, bence Coventry, yükselecek tüm takımlar arasında en uygun olanı. Bir takım ligde kalacaksa, bu onlar olabilir, çünkü Frank, tanıdığı insanlar ve o futbol kulübüne çekebileceği oyuncular var.”
Coventry, Lampard ile sözleşme uzatmasını görüşecek
Lampard’ın Coventry ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar sürse de, sözleşmesinin uzatılması konusunda görüşmelere girmesi bekleniyor. Sky Blues’un, anlaşılır bir şekilde, Lampard’ı mümkün olduğunca uzun süre kadrosunda tutmak istediği biliniyor.
Onun engin tecrübesi, önümüzdeki transfer döneminde iyi bir şekilde değerlendirilecek. Ağustos ayında Premier League maçları CBS Arena'ya geri dönmeden önce, bu stadyumda çok sayıda transferin gerçekleşmesi bekleniyor.