Şu anda ortalığı kasıp kavuran spekülasyonlara yanıt veren eski Coventry forveti Morrison, Freebets.com işbirliğiyle GOAL’a özel olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Evet, Phil Foden transferi olmayacak. Man City ile yeni bir sözleşme imzalayacak, yani hiç şansı yok. Frank’in iyi bağlantıları var ama bence bu transferi gerçekleştiremeyecek.

“Ama başka birini görebiliyorum. Onların Ross Barkley ile bağlantılı olduğunu gördüm, bu yüzden böyle birini asla bilemezsiniz. O da Premier Lig tecrübesine sahip ve uzun süredir bu işin içinde. Bence Premier Lig tecrübesi olan birçok oyuncu arayacaklar. Bence buna ihtiyaç var.

“Championship'ten Premier League'e çıktığınızda, Premier League'i bilen ve deneyimi olan en az beş veya altı oyuncuya ihtiyacınız var. Coventry'nin içinde iyi ve heyecan verici oyuncuların bulunduğu iyi bir takımı var, ama Premier League deneyimine ihtiyaçları olacak. Yani Ross Barkley gibi bazı oyuncular, muhtemelen birkaç Premier League deneyimli stoper.”

Morrison, listeye bir başka önemli ismi ekleyerek şunları ekledi: “Bunun olacağını söylemiyorum, ama John Stones'a bakın - bence John Stones ilk dört veya beş takımdan birine gidecek.

“Ancak John Stones, sahip olduğu deneyimle, Coventry gibi bir takıma transfer olursa ve sözleşmesi bitip Man City'den ayrılırsa, ne harika bir transfer olur diye düşünürsünüz. İşte bu yüzden bu tür transferler yapmalısınız. John Stones'u alabileceklerini sanmıyorum, ancak ligi çok iyi bilen, Premier Lig deneyimi olan bu tür oyuncuları almalılar.”