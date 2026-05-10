Phil Foden, ‘Premier Lig’den ve yurt dışından birçok kulübün’ olası transfer fırsatını takip ettiği bir ortamda, Manchester City’deki geleceği konusunda önemli bir karar verdi
Cityzens, yıldız oyuncuyu 2030'a kadar kadroda tutmak için harekete geçti
City, Foden ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya bir adım daha yaklaştı ve böylece oyuncunun durumunu takip eden birçok Premier Lig ve Avrupa devinin umutlarını fiilen sona erdirdi. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi son yılına hızla yaklaşmış ve rakip takımlara, bu altyapı mezununu çocukluğundan beri oynadığı kulüpten ayırma fırsatı yaratmıştı.
Ancak Foden kalmayı tercih etti ve Etihad'daki sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak için prensipte bir anlaşmaya varıldı. Yeni sözleşme, oyun kurucuyu 31 yaşına kadar Manchester'da tutacak 12 aylık bir uzatma opsiyonu da içeriyor. Yurt dışından gelen ilgi haberlerine rağmen, Stockport doğumlu orta saha oyuncusu, City'nin kadrosunda kariyerine devam etme konusunda kararlılığını korudu.
Form düşüşü, transfer rakiplerini tehlike alarmına geçirdi
Foden'ın geleceğine dair belirsizlik, 2025-26 sezonundaki zorlu performansıyla daha da arttı. Yaratıcı orta saha oyuncusu son dönemde verimlilik konusunda zorlanıyor ve kulüp formasıyla çıktığı son 25 maçta sadece bir gol katkısı kaydetti. Son golünü Aralık ortasında Crystal Palace karşısında atan Foden'ın bu istatistiği, bazılarının bir değişiklik yapıp yapmayacağını merak etmesine neden oldu.
Football Insider, "Phil Foden'ın Man City ile yeni bir sözleşme imzalamayı planlamadığına dair herhangi bir işaret olsaydı, İngiltere milli takım oyuncusuyla ilgilenecek yurt içi ve yurt dışı birçok kulüp olurdu" açıklamasında bulundu. "Her iki tarafın da ilişkilerini sürdürmekten memnun olacağı belliydi. Foden, tam anlamıyla bir City çocuğu."
Guardiola, altyapıdan yetişen oyuncuya güvenini sürdürüyor
İstatistiklerdeki düşüşe rağmen, Pep Guardiola ve City teknik ekibi, Foden’ın kulübün yeni döneminin temel taşı olduğuna tam olarak inanmaya devam ediyor. Bernardo Silva ve John Stones gibi önemli isimlerin bu yaz ayrılması beklenirken, Foden’ı kadroda tutmak, spor departmanı için takımın devamlılığını sağlamak adına tartışmasız bir öncelik olarak görüldü.
Football Insider şunları ekledi: "Belki bu sezon formunda biraz düşüş yaşadı, ancak City hala tam olarak onun arkasında ve uzun vadeli gelecekleri için de ona güveniyor. Bu yüzden ona 2030'a kadar geçerli ve bir yıl uzatma opsiyonlu bu yeni sözleşmeyi sunacaklar. City için önemli bir rolü var ve kulüp, kendi altyapısından yetişen bir oyuncunun başka bir kulübe gitmesini istemezdi, bu yüzden bu yeni sözleşmeyi prensipte kabul ettikleri için şimdi mutlu olacaklardır."
Rodri'nin geleceği belirsizliğini koruyor
Foden'ın geleceği netleşmiş gibi görünse de, orta sahanın kilit ismi Rodri için aynı şey söylenemez. 2024 Ballon d’Or ödülünün sahibi, sakatlıklarla boğuşan bir sezon geçirdi; Premier Lig'de sadece 16 maça ilk 11'de çıktı ve mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kaldı. İspanyol oyuncunun, takımdan ayrılacak olan Silva ile birlikte orta sahanın geniş çaplı bir revizyonunun parçası olabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Rodri daha önce belirli projelere olan hayranlığını dile getirmiş ve fırsat çıkarsa Real Madrid'e transfer olmayı reddedemeyeceğini itiraf etmişti. Sözleşme uzatma görüşmeleri henüz başlamamışken, City, Foden'ın takıma olan bağlılığını kutlarken, orta sahanın liderini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya.