Phil Foden, ‘Premier Lig’den ve yurt dışından birçok kulübün’ olası transfer fırsatını takip ettiği bir ortamda, Manchester City’deki geleceği konusunda önemli bir karar verdi

City, Foden ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzalamaya bir adım daha yaklaştı ve böylece oyuncunun durumunu takip eden birçok Premier Lig ve Avrupa devinin umutlarını fiilen sona erdirdi. 25 yaşındaki oyuncunun mevcut sözleşmesi son yılına hızla yaklaşmış ve rakip takımlara, bu altyapı mezununu çocukluğundan beri oynadığı kulüpten ayırma fırsatı yaratmıştı.

Ancak Foden kalmayı tercih etti ve Etihad'daki sözleşmesini 2030'a kadar uzatmak için prensipte bir anlaşmaya varıldı. Yeni sözleşme, oyun kurucuyu 31 yaşına kadar Manchester'da tutacak 12 aylık bir uzatma opsiyonu da içeriyor. Yurt dışından gelen ilgi haberlerine rağmen, Stockport doğumlu orta saha oyuncusu, City'nin kadrosunda kariyerine devam etme konusunda kararlılığını korudu.