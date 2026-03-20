Phil Foden, ne şanslısın! Thomas Tuchel, 35 kişilik İngiltere kadrosuna Man City’nin zor günler geçiren yıldızını dahil ederken kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı – ancak Trent Alexander-Arnold yine de kadroya giremedi

Foden, bu sezon kayda değer bir performans sergilemesine rağmen kadrodaki yerini korumayı başardı. Bu durum, Liverpool'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra henüz parlayamayan Trent Alexander-Arnold için daha da ağır bir eleştiri niteliğinde; ancak yine de 35 kişilik İngiltere kadrosunda yer bulacak kadar kaliteli olması gerekmez mi... değil mi?

Belki de Tuchel, Alexander-Arnold'u pek beğenmiyor ve bunu açıkça söyleyemiyor. Eğer Three Lions kadrosundaki tek doğal sağ bekler olarak Newcastle United'dan Tino Livramento ve Tottenham Hotspur'dan Djed Spence'i onun yerine seçiyorsa, bunu dikkate almamız gerekir. Herkes bilir ki, Tuchel'in bu pozisyon için asıl gözde ismi, eski Chelsea favorisi Reece James'tir; ancak James, hamstring sakatlığı nedeniyle bu kampı kaçıracak. James'in güvenilmez sağlık geçmişi göz önüne alındığında, teknik direktörün mutlaka bir acil durum planı hazırladığı kesin; ancak Alexander-Arnold bu planlarda yer almıyor.

Alexander-Arnold, yurtdışında olduğu ve bu nedenle İngiliz medyasının ilgi odağı dışında kaldığı bahanesine bile sığınamaz. O, Real Madrid'de oynuyor. Takım arkadaşı Bellingham kadroya seçildi. Hatta AC Milan'dan Fikayo Tomori, Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah ve Barcelona'dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford bile kadroya girdi.

"Trent için zor bir karar olduğunu biliyorum," diye açıkladı Tuchel. "Bu zor kararlar işin bir parçası.

"Sağ bek pozisyonunda bizim için oynayabilecek Jarell Quansah, Tino Livramento ve Djed Spence'i kadroda tutmamız sporcu açısından doğru bir karar. Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum, onun büyük bir isim olduğunu biliyorum. O, büyük bir kariyere sahip muazzam bir yetenek.

"Sağ beklerimiz (Alexander-Arnold'a göre) biraz farklı profillere sahip, bunun kanıtı da Eylül-Kasım aylarında Trent'ten daha iyi olmamız. Onunla birçok kez karşılaştım ve o benim takımlarımla oynadığında birçok kez zorlandım. Güçlü yanlarını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum."