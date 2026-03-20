Phil Foden, ne şanslısın! Thomas Tuchel, 35 kişilik İngiltere kadrosuna Man City’nin zor günler geçiren yıldızını dahil ederken kazananlar ve kaybedenler ortaya çıktı – ancak Trent Alexander-Arnold yine de kadroya giremedi

Thomas Tuchel, bu ay evinde Uruguay ve Japonya ile oynanacak hazırlık maçları için İngiltere kadrosunu açıkladı. Bu maçlar, Alman teknik adamın kulüp sezonu sona ermeden önce kadrosunu ayrıntılı bir şekilde değerlendirebileceği son iki fırsat olacak. Tuchel, kadro seçiminde alışılmışın dışına çıkarak 35 kişilik geniş bir kadro belirledi, ancak takımı fiilen ikiye böldü.

"Temelde iki gruba ayırmaya karar verdik; böylece daha önce pek izlemediğimiz ve fazla forma şansı bulamamış oyuncuları kadroya dahil ederek genel durumu netleştireceğiz ve ABD'ye gidecek uçak biletleri için rekabeti artıracağız," diye açıkladı Tuchel.

"Cuma ve Cumartesi günleri ise bir grup oyuncu kampa katılacak. Önceden dinlenmiş 10 veya 11 oyuncu olacak ve Japonya maçında yeni bir grup ve oyuncu karışımıyla sahaya çıkacağız."

Tuchel'in Dünya Kupası için seçebileceği maksimum 26 kişilik kadroya kıyasla bu kadroda 9 ekstra yer olması nedeniyle, her zamankinden daha fazla sürpriz ve tartışma var. GOAL, Tuchel'in son İngiltere kadrosundaki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

    KAZANAN: Phil Foden

    Phil Foden, 14 Aralık'tan beri gol atamadı. Bu istatistik tek başına bile yeterince şaşırtıcı. Manchester City'nin yedek kulübesine gönderildi ve 2026'da 10 kez (on kez) bir maçta 30 dakikadan az süre aldı. Takım, Premier Lig şampiyonluk yarışında zar zor yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'nden çoktan elendi; Foden, Real Madrid'e karşı oynanan iki maçta toplamda sıfır dakika süre aldı.

    Bu durumu anlatan tek faktör rakamlar değil. Gözle bakıldığında, Foden daha yavaş ve zayıf görünüyor; belki de bu, özgüvenindeki düşüşten ya da kamuoyuna açıklanmayan bir sakatlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir. 2023-24 PFA Yılın Oyuncusu ödülünü hak eden Foden, bu ödülü kazandığından beri aynı standartlara ulaşamadı. Yine de Tuchel'in kadrosundaki yerini korumayı başardı.

    Foden, İngiltere milli takımında 47 maçta sadece 4 gol attı, bu da Three Lions için gol atan oyuncular arasında kadrodaki en düşük gol-maç ortalamasına sahip olduğu anlamına geliyor. Tuchel kadrosundaki fazlalıkları ayıklamaya çalışırken, City akademisi mezunu oyuncu, performansını gösteremezse en büyük risk altında olan süperstarlarından biri. Uruguay maçında ilk 11'de yer almak için Cole Palmer ile rekabet edecek, Jude Bellingham ise Japonya maçında Morgan Rogers'a rakip olacak.

    MAĞLUP: Trent Alexander-Arnold

    Foden, bu sezon kayda değer bir performans sergilemesine rağmen kadrodaki yerini korumayı başardı. Bu durum, Liverpool'dan Real Madrid'e transfer olduktan sonra henüz parlayamayan Trent Alexander-Arnold için daha da ağır bir eleştiri niteliğinde; ancak yine de 35 kişilik İngiltere kadrosunda yer bulacak kadar kaliteli olması gerekmez mi... değil mi?

    Belki de Tuchel, Alexander-Arnold'u pek beğenmiyor ve bunu açıkça söyleyemiyor. Eğer Three Lions kadrosundaki tek doğal sağ bekler olarak Newcastle United'dan Tino Livramento ve Tottenham Hotspur'dan Djed Spence'i onun yerine seçiyorsa, bunu dikkate almamız gerekir. Herkes bilir ki, Tuchel'in bu pozisyon için asıl gözde ismi, eski Chelsea favorisi Reece James'tir; ancak James, hamstring sakatlığı nedeniyle bu kampı kaçıracak. James'in güvenilmez sağlık geçmişi göz önüne alındığında, teknik direktörün mutlaka bir acil durum planı hazırladığı kesin; ancak Alexander-Arnold bu planlarda yer almıyor.

    Alexander-Arnold, yurtdışında olduğu ve bu nedenle İngiliz medyasının ilgi odağı dışında kaldığı bahanesine bile sığınamaz. O, Real Madrid'de oynuyor. Takım arkadaşı Bellingham kadroya seçildi. Hatta AC Milan'dan Fikayo Tomori, Bayer Leverkusen'den Jarell Quansah ve Barcelona'dan kiralık olarak gelen Marcus Rashford bile kadroya girdi.

    "Trent için zor bir karar olduğunu biliyorum," diye açıkladı Tuchel. "Bu zor kararlar işin bir parçası.

    "Sağ bek pozisyonunda bizim için oynayabilecek Jarell Quansah, Tino Livramento ve Djed Spence'i kadroda tutmamız sporcu açısından doğru bir karar. Bunun zor bir karar olduğunu biliyorum, onun büyük bir isim olduğunu biliyorum. O, büyük bir kariyere sahip muazzam bir yetenek.

    "Sağ beklerimiz (Alexander-Arnold'a göre) biraz farklı profillere sahip, bunun kanıtı da Eylül-Kasım aylarında Trent'ten daha iyi olmamız. Onunla birçok kez karşılaştım ve o benim takımlarımla oynadığında birçok kez zorlandım. Güçlü yanlarını ve neler yapabileceğini çok iyi biliyorum."

    KAZANAN: Jude Bellingham

    Alexander-Arnold'un yakın arkadaşı Bellingham, tam olarak forma girmesine rağmen kadroya geri döndü. Orta saha oyuncusu, son bir ayı hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak geçirdi ve Tuchel'in önceki kamp dönemlerinde 10 numara pozisyonunda Rogers'ı ilk 11'de oynattığı göz önüne alındığında, Bellingham'ın yeri tehlikede olabilirdi. Yine de 35 kişilik kadroya seçildi ve Tuchel, onun için özel bir planı olduğunu belirtiyor.

    "Herkesin çıkarları aynıydı, ki bu her zaman böyle olmaz; ben Jude'un kampta olmasını istedim, Jude kampta olmak istedi ve Real Madrid de onun kampa gelmesinden memnun oldu," dedi.

    "Ona takım antrenmanı sağlayabiliriz, bu da uluslararası ara nedeniyle Real Madrid'de biraz zor olurdu. Her şey yolunda - bu kampta Jude ile ilgili beklentileri doğru ayarlamak çok önemliydi. Onun ilerlemesini ve takım antrenmanlarına entegrasyonunu sürdüreceğiz.

    "Jude'un yeniden sakatlanma riski konusunda çok dikkatli olacağız. Kas sakatlığı yaşaması çok nadir bir durum, bu yüzden bu konuda çok dikkatli olacağız. En iyi senaryo, Japonya maçında birkaç dakika oynaması ve her gün duruma göre uyum sağlamamızdır."

    KAZANAN: Manchester United

    Üç ay önce, Kobbie Mainoo’nun Manchester United’dan ayrılması kaçınılmaz görünüyordu. Teknik direktör Ruben Amorim’in gözünde açıkça yer bulamayan Mainoo, Amorim’in orta saha oyuncularından beklediği aşırı talepler nedeniyle bu kulüpte yetişen yıldızın sahaya çıkma şansı neredeyse hiç yoktu. Yaz aylarında Napoli’ye transferi neredeyse gerçekleşiyordu ve Amorim görevde kalsaydı, bu transfer kış transfer döneminde de gerçekleşebilirdi.

    Ancak Amorim'in baskısından kurtulan Mainoo, yeniden parlamaya başladı. Yeni teknik direktör Michael Carrick'in yönetiminde her maçta ilk 11'de yer alan Mainoo, şimdi de İngiltere milli takımına geri dönerek Tuchel'den ilk kez milli takım çağrısı aldı.

    Old Trafford'da ise, uzun bir aradan sonra Harry Maguire İngiltere kadrosuna geri döndü, ancak sol bek pozisyonunda Luke Shaw göz ardı edildi ve Newcastle'dan Lewis Hall ile Manchester City'den Nico O'Reilly tercih edildi. Yine de, Premier League'in son haftalarına girerken United'ın tek doğal sol bekine biraz dinlenme fırsatı verilmesi belki de daha iyi olacaktır.

    Mainoo ve Maguire'ın seçilmesi, Barcelona'ya kiralanan Rashford hariç, Tuchel'in ilk kez bir United oyuncusunu kadroya çağırdığı anlamına geliyor. "Man United'a karşı bir şeyim yok! Sadece Manchester United'ın bir takım olarak başarısını takdir etmek için," dedi Tuchel Cuma günü bu rekor hakkında.

    "Harry ve Kobbie, takımın olağanüstü performansında büyük rol oynadılar. Bu, benim için yeni oyuncuları tanıma fırsatı. Kobbie de onlardan biri. Harry yeni bir oyuncu değil ama kampta benim için yeni. Onları diğer oyuncularla birlikte görmek, sahada nasıl olduklarını hissetmek istiyorum ki net bir karar verebileyim."

    MAĞLUP: Ollie Watkins

    Ollie Watkins, birkaç yıl öncesine kadar İngiltere'nin kahramanıydı. Euro 2024'te Harry Kane'e dinlenme fırsatı vermek için yedek kulübesinden ilk çağrılan isim olmuştu; Hollanda ile oynanan nefes kesici yarı final maçında ise bir adım daha ileri giderek son dakikada attığı galibiyet golüyle Üç Aslanlar'ı bir kez daha finale taşıdı.

    Şimdi ise Watkins, iki kamp boyunca kadroya çağrılmadı. İngiltere formasıyla son maçı, Ekim ayında Galler'e karşı 3-0 kazanılan ve Aston Villa yıldızının gol attığı karşılaşmaydı. Alexander-Arnold'da olduğu gibi, bu durum da Tuchel'in Watkins'in sunduklarından hoşlanmaması nedeniyle olabilir.

    Dominic Solanke ve Dominic Calvert-Lewin bu kamp kadrosuna çağrılırken, Kane'in oynamaması durumunda Foden, Anthony Gordon ve Jarrod Bowen'ın hepsi 9 numara olarak oynama tecrübesine sahip. Bu, Watkins'in İngiltere kariyeri için son olabilir.

    Watkins'in yerine kadroya çağrılan iki Dominic hakkında konuşan Tuchel, "Bence ikisinin profili aynı. Harry Kane kampın başında kadroda değil, bu yüzden ikisini de görmek ve Dom Solanke hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Dominic Calvert-Lewin, Leeds'te iyi bir sezon geçirdi ve çok kararlı bir oyuncu.

    "Bu arada, ikisi de iyi penaltı atıcıları. Neler yapabileceklerini ve boşluğu doldurabileceklerini görmek istiyorum. Onları tanımak istiyorum, bakalım ne olacak. Rekabet başladı; Uruguay maçında forma giymek için rekabet edecekler. Çağrılmalarından heyecan duyuyorlar ve durumu anlıyorlar, bu da yardımcı oluyor.

    "Ollie'nin bize neler katabileceğine dair çok net bir fikrim var, bu yüzden diğer iki oyuncuyu da görmek istiyorum."

    MAĞLUP: Max Dowman ve diğer unutulmuş kanat oyuncuları

    Max Dowman’ın Arsenal’de rekorlar kırdığı sezonun ardından İngiltere milli takım kadrosuna seçilmesi için büyük bir kampanya yürütülüyordu. Ne yazık ki 16 yaşındaki oyuncu bu sefer kadroya giremedi, ancak Tuchel, genç oyuncunun bu performansını sürdürmesi halinde Dünya Kupası kadrosuna girmesinin önünü açtı.

    "Everton'a karşı attığı kritik golle kendini gündeme taşıdı. Şu anda rekabet içinde olan, fantastik ve olağanüstü bir yetenek. Bu yaşta, buna şüphe yok," dedi İngiltere teknik direktörü.

    "Onun hakkında konuştuğum herkes onu övüyor ve ona iltifatlar yağdırıyor. Gerçek şu ki, o forma giymek için rekabet ediyor ama fantastik bir ortamda bulunuyor ve takım çalışmasının birinci kural olduğu rekabetçi ve istikrarlı bir kulüpte, kendisi için en iyi ortamda.

    "En iyilerden öğreniyor. Bu genç oyuncuları elbette hepimiz tanıyoruz ve izliyoruz. Şu anda Arsenal'de pozisyonu ve forma şansı için mücadele etmek için iyi bir konumda ve her zaman onu Dünya Kupası kadrosuna çağırma şansımız var.

    "Genç oyuncularla ilgili önemli olan şey, heyecan ve ivmeyi korumaktır. Onlar korkusuzdur. Şu anda onu kadroya çağırıp, bununla birlikte gelen baskı ve beklentiyi artırmaya gerek yok."

    Dowman'ın yanı sıra, Jack Grealish de sezonunu sonlandıran talihsiz sakatlığı nedeniyle kendine kızıyor olmalı. Yılın başlarında Everton'ın Aston Villa'yı yendiği maçın ardından Tuchel ile konuşurken görüldü, bu da adının tekrar İngiltere'nin gündemine girdiğini gösteriyor. Newcastle'ın yıldız oyuncusu Harvey Barnes da, Three Lions kampına dönme umuduyla İskoçya'nın teklifini reddetmesine rağmen göz ardı edildi.

    KAZANAN: Premier Lig'in orta sıralarda yer alan takımları

    Tuchel'in kadro seçiminin en dikkat çekici yönlerinden biri, sözde daha zayıf kulüplerde oynayan oyuncuları seçmekten çekinmemesi. Örneğin Leeds United'dan Calvert-Lewin, Premier Lig'de küme düşme tehlikesiyle boğuşuyor; ancak bu sezon şimdiden attığı 10 gol, Euro 2020 öncesinden bu yana en iyi performansı olduğu için kadroya çağrıldı.

    Diğer sürpriz isim ise Everton'ın orta saha oyuncusu James Garner'dır. Garner, Tottenham'dan Conor Gallagher ve Liverpool'dan Curtis Jones gibi isimlerin önüne geçerek kadroya seçilmiştir. Crystal Palace'tan Adam Wharton ve Nottingham Forest'tan Elliot Anderson bir kez daha kadroda yer alırken, West Ham kaptanı Bowen de kadroda yer almaktadır.

    Tuchel, orta sıralarda yer alan takımlara ayrımcılık yapmıyor. Hatta, en büyük kulüplerdeki oyunculara daha yüksek standartlar uyguluyor. Bu 35 kişilik kadroya giremeyenler için bu durum, formda ve iyi oynadıkları takdirde, durum ne olursa olsun İngiltere'yi temsil etme şansları olduğu konusunda bir umut ışığı olmalı. "Kimse Amerika uçağına binmiyor!" diye ilan etti.