Phil Foden, Manchester City yıldızının kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını verme sözü verirken Enzo Maresca yönetiminde "yeni bir başlangıç" misyonunu açıkladı

Foden, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra sahada karşılığını verme konusundaki kararlılığını açıkça dile getirdi. BBC Sport'a konuşan oyuncu şöyle dedi: "Bu beni rahatlatıyor ve ben de sadece kendimin en iyi versiyonu olmaya odaklanabiliyorum, bana güvendikleri için futbol kulübüne karşılığını verebiliyorum. Kulübün desteğini görmek güzel ve tabii ki bu benim için çok şey ifade ediyor. Artık bunun karşılığını vermeye çalışmamın ve kulübe bir şeyler geri vermemin zamanı geldi."

İngiltere milli oyuncusu, Maresca'nın gelişini de memnuniyetle karşıladı ve aralarındaki mevcut uyumun onun adaptasyonuna önemli ölçüde yardımcı olacağına inandığını söyledi: "Çok iyi, taze bir başlangıç, yeni bir menajer ve şu ana kadar bundan gerçekten keyif alıyorum. Çok garip ama Enzo'yu daha önceden tanıyorum, bu da yardımcı oluyor. Onu oldukça iyi tanıyorum ve nasıl biri olduğunu biliyorum. Onunla böyle bir ilişkiye sahip olmak kesinlikle yardımcı oldu."

Foden, İtalyan menajerin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından kendisine bizzat ulaştığını da anlattı: "O [Maresca], her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için hemen sonrasında bana ulaştı, bu da ondan çok hoş bir davranıştı; karakterini ve nasıl bir insan olduğunu bize gösterdi. Herkesi önemsiyor ve takımla iyi bir ilişki kurmak istiyor."

Foden, kadrodaki büyük değişimlerin ortasında City'nin bu sezon kupa kazanma şansı hakkında ise şunları ekledi: "Bence her şeyi kazanabiliriz ama tabii ki bu zor. Hâlâ inanılmaz bir takıma sahibiz."