AFP
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Phil Foden, Manchester City yıldızının kulübün kendisine duyduğu güvenin karşılığını verme sözü verirken Enzo Maresca yönetiminde "yeni bir başlangıç" misyonunu açıkladı
Foden yeni bir başlangıcı hedefliyor
City orta saha oyuncusu Foden, yeni göreve getirilen teknik direktör Maresca yönetiminde kulüple olan sözleşmesini 2030'a kadar uzattıktan sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmaya kararlı. 26 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda formunda dikkat çekici bir düşüş yaşadı ve kulüp ile milli takımda çıktığı son 31 maçta gol atamadı. Buna rağmen Manchester City yönetimi, ona yeni bir dört yıllık sözleşme önererek potansiyeline duyduğu tam güveni gösterdi.
- Nexpher Images
City'nin yıldızı desteği övdü
Foden, yeni sözleşmesini imzaladıktan sonra sahada karşılığını verme konusundaki kararlılığını açıkça dile getirdi. BBC Sport'a konuşan oyuncu şöyle dedi: "Bu beni rahatlatıyor ve ben de sadece kendimin en iyi versiyonu olmaya odaklanabiliyorum, bana güvendikleri için futbol kulübüne karşılığını verebiliyorum. Kulübün desteğini görmek güzel ve tabii ki bu benim için çok şey ifade ediyor. Artık bunun karşılığını vermeye çalışmamın ve kulübe bir şeyler geri vermemin zamanı geldi."
İngiltere milli oyuncusu, Maresca'nın gelişini de memnuniyetle karşıladı ve aralarındaki mevcut uyumun onun adaptasyonuna önemli ölçüde yardımcı olacağına inandığını söyledi: "Çok iyi, taze bir başlangıç, yeni bir menajer ve şu ana kadar bundan gerçekten keyif alıyorum. Çok garip ama Enzo'yu daha önceden tanıyorum, bu da yardımcı oluyor. Onu oldukça iyi tanıyorum ve nasıl biri olduğunu biliyorum. Onunla böyle bir ilişkiye sahip olmak kesinlikle yardımcı oldu."
Foden, İtalyan menajerin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından kendisine bizzat ulaştığını da anlattı: "O [Maresca], her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için hemen sonrasında bana ulaştı, bu da ondan çok hoş bir davranıştı; karakterini ve nasıl bir insan olduğunu bize gösterdi. Herkesi önemsiyor ve takımla iyi bir ilişki kurmak istiyor."
Foden, kadrodaki büyük değişimlerin ortasında City'nin bu sezon kupa kazanma şansı hakkında ise şunları ekledi: "Bence her şeyi kazanabiliriz ama tabii ki bu zor. Hâlâ inanılmaz bir takıma sahibiz."
Maresca, İngiltere'nin oyun kurucusuna destek verdi
Foden'ın geçen sezon yaşadığı zorluklar, ayak bileği sakatlığı ve saha dışı sorunların birleşimi nedeniyle daha da ağırlaştı. Ancak Maresca, oyun kurucunun muazzam potansiyelinin farkında ve onun en iyi formunu yeniden bulmasına yardımcı olmak için tam destek vereceğinin sözünü verdi.
Şöyle dedi: "Phil, diğerleri gibi çok önemli. Phil'i yıllar öncesinden tanıdığım için ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Onun hepimizin istediği Phil olması için yardımcı olmak benim görevim. Her şeyden önce mutlu olması ve futboldan keyif alması en önemlisi. Kendini iyi hissederse, kupalar kazanmamıza yardımcı olabilir."
- Nexpher Images
Maresca yönetiminde City'nin yeniden yapılanması
Maresca, Hong Kong'da cumartesi günü Inter ile oynanacak hazırlık maçında ilk kez City'nin başında olacak. Bernardo Silva ve John Stones gibi tecrübeli isimlerin ayrılmasına rağmen Foden, Manchester City'nin bu sezon tüm kulvarlarda mücadele edebileceği konusunda iyimserliğini koruyor. Foden'ın yeniden yükselişe geçmesi, City'nin yeni teknik direktörü yönetiminde başarılı bir yeni döneme adım atma umutları açısından belirleyici olacak.
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