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Phil Foden, Manchester City’de kariyerinin gerileme sürecine girmesinin ardından Aston Villa’ya transferinin neden “harika bir hamle” olabileceğini açıkladı
Villa’nın yıldızı Rogers’ın 130 milyon sterlinlik bir fiyat etiketi olduğu söyleniyor
Eğer Three Lions’ın yıldızlarından biri Villa Park’tan ayrılırsa, onun yerini alacak başka bir oyuncu aranabilir mi? Rogers’ın satılması halinde Unai Emery ve ekibine önemli bir nakit desteği sağlayacağı düşünülürken, oyuncunun boynuna rekor kıran 130 milyon sterlinlik (172 milyon dolar) bir fiyat etiketi asıldığı öne sürülüyor.
PSR ve FFP düzenlemeleri de hesaba katılsa da, Villa'nın cebinde harcamak için can atan bir miktar para olacaktır. Kulüp, yaratıcılık açısından birçok kriteri karşılayan uygun bir yedek oyuncu için cömert bir harcama yapabilir.
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Foden, İngiltere’nin Dünya Kupası kadrosuna giremedi
Foden, kulübün radarına girebilir; zira bazı taraftarlar bu fikri sosyal medyada çoktan gündeme getirmiş durumda. 26 yaşındaki oyuncunun, City’de elde ettiği tüm başarılar göz önüne alındığında, kariyeri boyunca sürdürdüğü bağları koparması zor olsa da, son dönemde performansında bir duraklama yaşadığı gerçeğini görmezden gelmek imkânsız.
2025-26 sezonunda attığı 10 gol, bu yetenekli oyun kurucunun İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna girememesine neden oldu. Yeni bir başlangıç, onun tekrar rayına oturmasına yardımcı olabilir; yeni bir meydan okuma ve düzenli olarak ilk 11'de yer alması, profesyonel kimliğindeki o kıvılcımı yeniden alevlendirebilir.
Foden için Aston Villa’ya transfer olmak mantıklı olur mu?
Güneye taşınmanın tüm taraflar için faydalı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Villa forveti Cascarino — Dünya Kupası Kart Koleksiyonu kampanyası kapsamında Kanadalı müşterilerin 150.000 Kanada Doları’na kadar kazanma şansı sunan Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Bu, Phil Foden’ı yeniden ateşleyecek bir hamle ise harika bir adım.
“Kariyerinizde bazen size gerçek bir ivme kazandıracak o şeye ihtiyacınız olur. ‘Tamam, artık A takımda oynayacağım’ dersiniz. Phil’in yedek kulübesinde kalması ya da kadroda yer alıp yedek olarak oynaması, City’deki kariyerinin başlangıcına benzemiyor bence. O da öyle başlamıştı, genç bir oyuncu olarak böyle yaparsın: Başlarsın, kendini kanıtlarsın, takıma girersin, sonra yedek olarak sahaya çıkabilirsin, ardından teknik direktörü ara sıra seni ilk 11’de oynatması için ikna edebilirsin, sonra da as kadroya yerleşirsin.
“Phil Foden şimdi tam tersi bir yol izledi, değil mi? Yeni bir teknik direktör geldi, bu durum değişebilir. Ama bence onun yaşında ve başardıklarına bakıldığında, Phil Foden’ın başka bir kulüpte, hem de gerçekten iyi bir kulüpte oynama fırsatı bulması ve insanlara yanıldıklarını kanıtlamak için yeniden o hırsı ve azmi kazanması gerekiyor; bence Phil’in buna ihtiyacı var.
“Phil’in son bir buçuk yılda neler yaptığına bir bakın. City son birkaç yıldır başarılıydı ama Phil, City’deki yerini kaybetti ve İngiltere milli takım kadrosuna giremedi. Yani bir şeyler yapması gerekiyor.”
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Geleceği konusunda soru işaretleri varken Foden, Manchester City ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Foden’ın, Manchester’daki mevcut sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldığı için alması gereken bazı önemli kararlar var. Yeni şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığı söyleniyor; bu anlaşma, sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatacak.
Ancak herhangi bir sözleşme uzatması, bu klas orta saha oyuncusunun transfer bedelini olabildiğince yüksek tutmak için kullanılabilir. Pep Guardiola sonrası döneme yeni teknik direktör Enzo Maresca'nın liderliğinde giren City, altı Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan bu kendi altyapısından yetişen süperstar için gelen tekliflere açık kapı bırakabilir.