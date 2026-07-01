Phil Foden, Manchester City’de kariyerinin gerileme sürecine girmesinin ardından Aston Villa’ya transferinin neden “harika bir hamle” olabileceğini açıkladı

Güneye taşınmanın tüm taraflar için faydalı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Villa forveti Cascarino — Dünya Kupası Kart Koleksiyonu kampanyası kapsamında Kanadalı müşterilerin 150.000 Kanada Doları’na kadar kazanma şansı sunan Tonybet adına konuşarak — GOAL’a şunları söyledi: “Bu, Phil Foden’ı yeniden ateşleyecek bir hamle ise harika bir adım.

“Kariyerinizde bazen size gerçek bir ivme kazandıracak o şeye ihtiyacınız olur. ‘Tamam, artık A takımda oynayacağım’ dersiniz. Phil’in yedek kulübesinde kalması ya da kadroda yer alıp yedek olarak oynaması, City’deki kariyerinin başlangıcına benzemiyor bence. O da öyle başlamıştı, genç bir oyuncu olarak böyle yaparsın: Başlarsın, kendini kanıtlarsın, takıma girersin, sonra yedek olarak sahaya çıkabilirsin, ardından teknik direktörü ara sıra seni ilk 11’de oynatması için ikna edebilirsin, sonra da as kadroya yerleşirsin.

“Phil Foden şimdi tam tersi bir yol izledi, değil mi? Yeni bir teknik direktör geldi, bu durum değişebilir. Ama bence onun yaşında ve başardıklarına bakıldığında, Phil Foden’ın başka bir kulüpte, hem de gerçekten iyi bir kulüpte oynama fırsatı bulması ve insanlara yanıldıklarını kanıtlamak için yeniden o hırsı ve azmi kazanması gerekiyor; bence Phil’in buna ihtiyacı var.

“Phil’in son bir buçuk yılda neler yaptığına bir bakın. City son birkaç yıldır başarılıydı ama Phil, City’deki yerini kaybetti ve İngiltere milli takım kadrosuna giremedi. Yani bir şeyler yapması gerekiyor.”