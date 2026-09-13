Phil Foden karşılık verdi! Manchester City yıldızı, tartışmalı derbi galibiyetinin ardından öfkeli Manchester United taraftarlarıyla dalga geçti

Foden, takımının kritik üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine hiç sempati göstermeye niyetli değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncu taraftarlar tarafından geniş geniş gülümserken ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ederken görüntülendi.

Tahrikkâr hareket, tribünlerden gelen hakaret ve yuhalama yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" dediği aktarıldı.



