24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Phil Foden karşılık verdi! Manchester City yıldızı, tartışmalı derbi galibiyetinin ardından öfkeli Manchester United taraftarlarıyla dalga geçti

P. Foden
M. United
B. Fernandes
M.City
Premier Lig

Phil Foden, Manchester City'nin Manchester United'ı 1-0 mağlup ettiği zorlu mücadelede doğrudan kırmızı kart görmesine rağmen Old Trafford'da son gülen taraf oldu. İngiltere milli oyuncusu, hakem tartışmalarıyla dolu yüksek tansiyonlu derbinin ardından statdan ayrılırken ev sahibi takım taraftarlarıyla alay ederken kameralara yakalandı.

  • Foden, Old Trafford tribünlerini susturdu

    Foden, takımının kritik üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine hiç sempati göstermeye niyetli değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncu taraftarlar tarafından geniş geniş gülümserken ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ederken görüntülendi.

    Tahrikkâr hareket, tribünlerden gelen hakaret ve yuhalama yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" dediği aktarıldı.


    • Reklam
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Foden, United taraftarlarıyla alay etti

    Sosyal medyada geniş yankı bulan viral görüntülerde, Foden'ın düşmanca atmosfere hiç aldırış etmediği görüldü. Kırmızı kart görmesinin yarattığı bireysel hayal kırıklığına rağmen, bu galibiyet City'nin Premier League sezonuna yüzde 100'lük başlangıcını sürdürmesini sağladı ve takımı puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile aynı puana taşıdı.

    United cephesinde ise bu yenilgi, takımı sadece dört puanla 13. sırada bıraktı; Foden da takım otobüsüne yönelirken bunu onlara hatırlatmaktan fazlasıyla memnun görünüyordu.

  • Kırmızı kart dramı ve Fernandes gerilimi

    Maç, henüz 23. dakikada hakem Michael Oliver'ın Foden'a doğrudan kırmızı kart göstermesiyle bir anda hareketlendi. Olay, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ile yaşanan fiziksel bir mücadelenin ardından meydana geldi; Fernandes, çizgi kenarında Cityli oyuncuyu ilk olarak sert bir şekilde yere indirmişti. Soğukkanlılığını alışılmadık biçimde kaybeden Foden, ayağa kalkmaya çalışırken Portekizli milli oyuncuya tekme savurmuş gibi göründü.

    Bu ihraç, Enzo Maresca'nın takımını bir saatten uzun süre 10 kişi oynamak zorunda bıraktı, ancak dayanıklılıklarının karşılığını Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle aldılar.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca, hakem yönetiminde tutarlılık çağrısı yaptı

    Maçın ardından konuşan Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, takımının karakterine övgüler yağdırdı ancak Fernandes'in Foden olayındaki rolüne rağmen neden ceza almadığını sorguladı.

    Daha sonra Maresca'ya yıldız orta sahasının oyundan atılmasının hakemler tarafından doğru karar olup olmadığı doğrudan soruldu. O da, eğer Foden gidecekse bunu tek başına yapmaması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. City patronu gazetecilere şöyle konuştu: "Bu kırmızı kart olabilir ama aynı pozisyonda Bruno için de kırmızı kart olabilir. Yapacak bir şey yok."

Lig Kupası
M. United crest
M. United
MUN
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Lig Kupası
M.City crest
M.City
MCI
Norwich City crest
Norwich City
NOR