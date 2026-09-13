AFP
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Phil Foden karşılık verdi! Manchester City yıldızı, tartışmalı derbi galibiyetinin ardından öfkeli Manchester United taraftarlarıyla dalga geçti
Foden, Old Trafford tribünlerini susturdu
Foden, takımının kritik üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine hiç sempati göstermeye niyetli değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncu taraftarlar tarafından geniş geniş gülümserken ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ederken görüntülendi.
Tahrikkâr hareket, tribünlerden gelen hakaret ve yuhalama yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" dediği aktarıldı.
- AFP
Foden, United taraftarlarıyla alay etti
Sosyal medyada geniş yankı bulan viral görüntülerde, Foden'ın düşmanca atmosfere hiç aldırış etmediği görüldü. Kırmızı kart görmesinin yarattığı bireysel hayal kırıklığına rağmen, bu galibiyet City'nin Premier League sezonuna yüzde 100'lük başlangıcını sürdürmesini sağladı ve takımı puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile aynı puana taşıdı.
United cephesinde ise bu yenilgi, takımı sadece dört puanla 13. sırada bıraktı; Foden da takım otobüsüne yönelirken bunu onlara hatırlatmaktan fazlasıyla memnun görünüyordu.
Kırmızı kart dramı ve Fernandes gerilimi
Maç, henüz 23. dakikada hakem Michael Oliver'ın Foden'a doğrudan kırmızı kart göstermesiyle bir anda hareketlendi. Olay, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ile yaşanan fiziksel bir mücadelenin ardından meydana geldi; Fernandes, çizgi kenarında Cityli oyuncuyu ilk olarak sert bir şekilde yere indirmişti. Soğukkanlılığını alışılmadık biçimde kaybeden Foden, ayağa kalkmaya çalışırken Portekizli milli oyuncuya tekme savurmuş gibi göründü.
Bu ihraç, Enzo Maresca'nın takımını bir saatten uzun süre 10 kişi oynamak zorunda bıraktı, ancak dayanıklılıklarının karşılığını Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle aldılar.
- Getty Images Sport
Maresca, hakem yönetiminde tutarlılık çağrısı yaptı
Maçın ardından konuşan Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, takımının karakterine övgüler yağdırdı ancak Fernandes'in Foden olayındaki rolüne rağmen neden ceza almadığını sorguladı.
Daha sonra Maresca'ya yıldız orta sahasının oyundan atılmasının hakemler tarafından doğru karar olup olmadığı doğrudan soruldu. O da, eğer Foden gidecekse bunu tek başına yapmaması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. City patronu gazetecilere şöyle konuştu: "Bu kırmızı kart olabilir ama aynı pozisyonda Bruno için de kırmızı kart olabilir. Yapacak bir şey yok."
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