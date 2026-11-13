Açıkça yetenekli bir oyuncunun bugünü ve geleceği sorulan eski İngiltere yıldızı Bent, MrQ Live Casino ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Foden için endişeleniyorum, o kadar.”

“Üstelik sadece millî takım açısından değil. Çünkü sohbetlerimizde hep Pep artık orada olmadığında Foden'ın nasıl bir performans göstereceğini merak ederdim. Zira bütün futbol eğitimini Pep Guardiola'dan aldı.

“Pep'in takımında oynamak için, onun belirli bir sistemde oynamak istediği şekilde oynayabilmenizi sağlayacak, herkeste olmayan özel becerilere ihtiyacınız var. İngiltere öyle oynamıyor. Dünyada hiç kimse öyle oynamıyor, değil mi?

“Bu yüzden Man City'de oynarken olağanüstüydü, en üst düzeydeydi, en iyilerden biriydi. Ama İngiltere için oynadığı her seferinde aynı Phil Foden'ı hiç göremedik. İngiltere için oynarken neredeyse zorlanıyordu.

“Dolayısıyla Pep'in artık orada olmaması, Foden'ın şu anda Manchester City'de oynamaması ve İngiltere kadrosunda da yer almaması nedeniyle, City'den ayrılmanın Phil Foden için bir bakıma yeniden başlamak ve kendini tekrar bulmak açısından en iyi seçenek olup olmayacağını merak ediyorum.

“Maresca döneminin henüz başında olduğumuzu biliyorum ama şu ana kadar Phil Foden ve Pep olmadan bundan sonra nasıl bir performans göstereceği konusunda biraz endişeliyim.”