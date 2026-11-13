Phil Foden'ın transfer olması mı gerekiyor? Eski İngiltere yıldızı, formu düşen Manchester City oyun kurucusu ve İngiltere Millî Takımı'nda gözden düşen Foden'ın Pep Guardiola sonrası dönemdeki durumu için “endişeli”
Foden, 2030'a kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.
Geleceğine ilişkin pek çok soruyla karşılaşan Stockport doğumlu Foden, yaz aylarında City ile yeni bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmenin onu 2030'a kadar Etihad Stadyumu'nda tutması bekleniyor; ayrıca sözleşmede 12 aylık uzatma opsiyonu bulunuyor.
Şu anki gidişata göre kariyerini tek bir kulüpte geçirecek. Manchester'daki ünlü altyapı sisteminden yetişen Foden, kendisine ilk büyük fırsatını ve 17 yaşında A takımda ilk maçına çıkma şansını veren kulüpte 378 maça çıktı.
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Yeni Gascoigne, hücumda sonuç üretmekte zorlanıyor
Foden, City ile altı Premier League şampiyonluğunun yanı sıra FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Ayrıca birkaç kez PFA Yılın Genç Oyuncusu seçildi.
Ancak son birkaç sezon onun için oldukça zorlu geçti. 2023-24 sezonunda 27 gol atan Foden, sonraki sezon 13, geçen sezon ise 10 gol kaydetti. İlk 11'deki yeri artık garanti olmayan Foden, bir dönem İngiliz futbolunun yeni Paul Gascoigne'i ve Wayne Rooney'si olarak gösteriliyordu.
Foden, Pep Guardiola'nın özenli rehberliğinde başarılı bir dönem geçirdi, ancak Katalan teknik adam 2026'da Manchester macerasını noktaladı. Enzo Maresca, inişli çıkışlı bir yetenek olan Foden'dan henüz en iyi verimi alamadı. Thomas Tuchel ise onu daha önce Dünya Kupası kadrosuna almayarak ağır bir darbe vurmuştu ve millî takım düzeyinde de göz ardı etmeye devam ediyor.
Foden'a Manchester City'den ayrılıp başka bir takıma transfer olmayı değerlendirmesi tavsiye edildi
Açıkça yetenekli bir oyuncunun bugünü ve geleceği sorulan eski İngiltere yıldızı Bent, MrQ Live Casino ile iş birliği kapsamında yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Foden için endişeleniyorum, o kadar.”
“Üstelik sadece millî takım açısından değil. Çünkü sohbetlerimizde hep Pep artık orada olmadığında Foden'ın nasıl bir performans göstereceğini merak ederdim. Zira bütün futbol eğitimini Pep Guardiola'dan aldı.
“Pep'in takımında oynamak için, onun belirli bir sistemde oynamak istediği şekilde oynayabilmenizi sağlayacak, herkeste olmayan özel becerilere ihtiyacınız var. İngiltere öyle oynamıyor. Dünyada hiç kimse öyle oynamıyor, değil mi?
“Bu yüzden Man City'de oynarken olağanüstüydü, en üst düzeydeydi, en iyilerden biriydi. Ama İngiltere için oynadığı her seferinde aynı Phil Foden'ı hiç göremedik. İngiltere için oynarken neredeyse zorlanıyordu.
“Dolayısıyla Pep'in artık orada olmaması, Foden'ın şu anda Manchester City'de oynamaması ve İngiltere kadrosunda da yer almaması nedeniyle, City'den ayrılmanın Phil Foden için bir bakıma yeniden başlamak ve kendini tekrar bulmak açısından en iyi seçenek olup olmayacağını merak ediyorum.
“Maresca döneminin henüz başında olduğumuzu biliyorum ama şu ana kadar Phil Foden ve Pep olmadan bundan sonra nasıl bir performans göstereceği konusunda biraz endişeliyim.”
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Etihad Stadyumu'nda forma için kıyasıya rekabet
Foden bu sezon Premier League'de sekiz maça çıktı ancak 17 Ekim'den bu yana ligde ilk 11'de başlamadı ve Manchester United derbisinin henüz 23. dakikasında kırmızı kart gördü. Maç Old Trafford'da oynandı.
Şampiyonlar Ligi'nde AEK Atina'ya karşı hat-trick yaptı ancak ligde gole katkısı sınırlı kaldı. Bu da Enzo Fernandez, Rayan Cherki ve Iliman Ndiaye gibi isimlerden birinin yerini almasını zorlaştırıyor.
İlerleyen dönemde başka bir takıma transfer olmak ona cazip gelebilir ve daha ciddi bir seçenek hâline dönüşebilir. İngiltere formasıyla 49 maça çıkan oyuncu transfer piyasasına çıkarsa talip sıkıntısı çekmeyecektir.
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