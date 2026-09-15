Maçın büyük bölümünü ciddi bir sayısal dezavantajla oynamasına rağmen Manchester City, Old Trafford'daki ilk galibiyetini yaklaşık üç yıl sonra aldı. Konuk ekip, 23. dakikada Foden'ın Bruno Fernandes'e vurduğu için kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İngiliz oyuncu, United kaptanı yerdeyken kendisine vurduktan sonra kötü bir tepki verdi.

Enzo Maresca'nın ekibi fırtınayı atlattı ve sonunda Erling Haaland'ın tartışmalı golü sayesinde üç puanı kaptı. İngiliz oyun kurucusu olmadan da duruma uyum sağlamak için taktiklerini sorunsuz şekilde ayarlayan City, savunmada kararlı bir performans sergiledi.

Bu dirençli performansın merkezinde ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Anderson vardı ve maçın oyuncusu ödülünü aldı. Daha önce Nottingham Forest formasıyla United'a karşı da etkileyici performanslar sergileyen 116 milyon sterlinlik transfer, orta saha mücadelesine damga vurarak yeni kulübünün sezona kusursuz başlangıcını sürdürmesine yardımcı oldu.



