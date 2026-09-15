AFP
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Phil Foden'ın, Manchester derbisinde gelen erken kırmızı kartın ardından soyunma odasındaki ÇILGIN tepkisi ortaya çıktı; Manchester City, Manchester United'ı şaşkına çevirdi
10 kişi kalan Manchester City, Old Trafford'da zorlu bir galibiyet aldı
Maçın büyük bölümünü ciddi bir sayısal dezavantajla oynamasına rağmen Manchester City, Old Trafford'daki ilk galibiyetini yaklaşık üç yıl sonra aldı. Konuk ekip, 23. dakikada Foden'ın Bruno Fernandes'e vurduğu için kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İngiliz oyuncu, United kaptanı yerdeyken kendisine vurduktan sonra kötü bir tepki verdi.
Enzo Maresca'nın ekibi fırtınayı atlattı ve sonunda Erling Haaland'ın tartışmalı golü sayesinde üç puanı kaptı. İngiliz oyun kurucusu olmadan da duruma uyum sağlamak için taktiklerini sorunsuz şekilde ayarlayan City, savunmada kararlı bir performans sergiledi.
Bu dirençli performansın merkezinde ise yaz transfer döneminde kadroya katılan Anderson vardı ve maçın oyuncusu ödülünü aldı. Daha önce Nottingham Forest formasıyla United'a karşı da etkileyici performanslar sergileyen 116 milyon sterlinlik transfer, orta saha mücadelesine damga vurarak yeni kulübünün sezona kusursuz başlangıcını sürdürmesine yardımcı oldu.
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Anderson, Foden'ın maç sonrası tepkisini açıkladı
Son düdüğün ardından konuşan Anderson, maç sonrası yaşanan coşkulu görüntülere ve Foden'ın zorlu galibiyetin ardından verdiği ilk tepkiye ışık tuttu. Orta saha oyuncusu, "Maçın tamamında oynayamamak onu çok üzmüştü ama soyunma odasında zıplayıp duruyordu. Hepimiz öyleydik" dedi.
23 yaşındaki oyuncu, erken gelen ihraç kararının takımı nasıl daha fazla mücadele etmeye zorladığını vurguladı. "[Kırmızı kart] maçı çok daha zor hale getirdi ve hepimiz kenetlendik, bu da çocukların gerçek mücadeleci liderliğini gösteriyor" dedi. "Phil'in çıkması ideal değildi ama hepimiz bunun için savaştık. Oyun şeklimizi değiştirdi ama bunu gerçekten çok iyi yaptık."
Kendi performansını da değerlendiren Anderson, savunmadaki mesaisinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. "Takım için her şeyimi verdim; ikili mücadeleler ve hatlar arasından oyun kurma konusunda. Bence oldukça iyi oynadım, top bizdeyken sakin kaldım ve herkese yardımcı oldum" diye ekledi.
'Manchester'ın kralları' iddiasını desteklemek
Temmuz ayındaki tanıtımında City'yi “Manchester'ın kralları” olarak nitelendiren Anderson, Old Trafford tribünlerinden beklenen tepkiyle karşılaştı. Bu iddialı sözleri hatırlatıldığında orta saha oyuncusu şöyle dedi: “Sadece futbolumun konuşmasını sağlamaya çalışıyordum. Bence buraya geldik ve gerçekten çok iyi oynadık. Sahip olduğumuz kalite konusunda hiçbir şüphe yok ama ilk dört maçta, özellikle de bu maçta gerçek bir mentalite ortaya koyuyoruz. Pes etmemek, her müdahale ve her ikili mücadele için savaşmak, fırsatımızı beklemek ve tabii ki Erling'in gol atması.”
Anderson ayrıca, dar farkla gelen galibiyette kilit rol oynayan bir diğer yeni transfer Enzo Fernandez ile orta sahadaki uyumunun giderek artmasını da övdü. İkili daha önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelmişti, ancak kısa sürede güçlü bir ortaklık kurdular.
Anderson, Arjantinli oyuncuya karşı daha önce yaşadığı mücadelelerle ilgili, “Bunu, tabii ki daha önce onunla oynarken fark ettim” dedi. “Ama hayır, o müthiş bir adam. Ve gerçekten üst düzey bir oyuncu. Çok iyi. Top ayağındayken gerçek bir kalite ortaya koyuyor ve yanında seni kollayan birinin olduğunu bilmek çok büyük bir yardım. O üst düzey biri.”
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Savunmadaki dirençle ivme kazanıyor
City, sezona etkileyici başlangıcının üzerine koymayı hedeflerken, baskı altında sonuç alabilme becerisi yaklaşan maçlarda onların işine yarayacak. Anderson ve arkadaşları, topa sahip olmaktan fedakârlık etmek zorunda kalsalar bile başarılı olabileceklerini gösterdi. Anderson, "Bu şekilde, yani topsuz oynamaya epey alışığım. Benim için iki türlü de oldukça rahat ve etrafımdaki çocuklara yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" dedi. "Kolay olmadı. Açıkçası bütün maçlarda zorlandım ve evet, bence oldukça iyi iş çıkardım. Kendimi maçlar için en iyi noktaya getirmek adına sıkı çalıştım ve başlangıç çok çok iyi oldu."
Sert rekabetin son anlarda doğal olarak alevlenmesiyle birlikte Fernandez, süreyi eritmek için bazı kurnazlıklara başvurdu ve özellikle United'ın Kobbie Mainoo'sundan temas almayı belirgin şekilde abarttı. Bu teatral hareketlerden etkilenmeyen Anderson, böylesine yüksek tansiyonlu bir karşılaşmada bu tür davranışların olağan olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu bir derbi, değil mi? Oyunda her zaman böyle şeyler olacaktır."
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