Phil Foden’ın Man City’deki kariyeri sona mı erdi? Kendi altyapısından yetişen bu yıldızın, kariyerini yeniden canlandırmak ve bir başka Jack Grealish örneği haline gelmemek için çocukluğundan beri oynadığı kulübü geride bırakması gerekebilir

Foden’ın Mart ayında milli takım görevindeyken “futbolun beşiği”nde sergilediği son iki performans, Dünya Kupası’na gitme umutları açısından kötü bir haber olsa da, Cumartesi günkü FA Kupası yarı finalinde Manchester City formasıyla Southampton karşısında gösterdiği sönük performans, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve 25 yaşında kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri haline geldiği bu kulüpteki uzun vadeli geleceğine gölge düşürdü.

Foden'ın City'den ayrılma ihtimali, iki yıl önce 19 gol ve sekiz asistle takımı üst üste dördüncü Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak hak ettiği şekilde tüm yerel Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini topladığında düşünülemezdi. Hatta dört ay önce, üç maçta beş gol attığında ve Pep Guardiola, önceki sezon saha içinde ve dışında yaşadığı zorlukların ardından "geri döndüğünü" ilan ettiğinde bile bu ihtimal oldukça düşük görünüyordu.

Ancak sekiz yaşında City'ye katılan ve Guardiola'nın "şimdiye kadar çalıştırdığı en yetenekli oyuncu" olarak nitelendirdiği bu genç oyuncu, hem kulüp hem de milli takım kariyerinin kritik bir aşamasında bir kez daha düşüş yaşıyor ve bu nedenle hayatını değiştirecek bir karar vermesi gerekebilir.