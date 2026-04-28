Phil Foden Man City
Phil Foden'ın Man City'deki kariyeri sona mı erdi? Kendi altyapısından yetişen bu yıldızın, kariyerini yeniden canlandırmak ve bir başka Jack Grealish örneği haline gelmemek için çocukluğundan beri oynadığı kulübü geride bırakması gerekebilir

Son iki ay içinde Phil Foden, Etihad Stadyumu'ndan daha fazla kez Wembley'de ilk on birde sahaya çıktı. Ancak bu maçların hepsi tanıdık ve üzücü bir sonla sonuçlandı; Manchester City ve İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu, son derece hayal kırıklığı yaratan bireysel performansının ardından oyundan alındı.

Foden’ın Mart ayında milli takım görevindeyken “futbolun beşiği”nde sergilediği son iki performans, Dünya Kupası’na gitme umutları açısından kötü bir haber olsa da, Cumartesi günkü FA Kupası yarı finalinde Manchester City formasıyla Southampton karşısında gösterdiği sönük performans, hayatının büyük bir bölümünü geçirdiği ve 25 yaşında kulübün gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri haline geldiği bu kulüpteki uzun vadeli geleceğine gölge düşürdü.

Foden'ın City'den ayrılma ihtimali, iki yıl önce 19 gol ve sekiz asistle takımı üst üste dördüncü Premier Lig şampiyonluğuna taşıyarak hak ettiği şekilde tüm yerel Sezonun En İyi Oyuncusu ödüllerini topladığında düşünülemezdi. Hatta dört ay önce, üç maçta beş gol attığında ve Pep Guardiola, önceki sezon saha içinde ve dışında yaşadığı zorlukların ardından "geri döndüğünü" ilan ettiğinde bile bu ihtimal oldukça düşük görünüyordu.

Ancak sekiz yaşında City'ye katılan ve Guardiola'nın "şimdiye kadar çalıştırdığı en yetenekli oyuncu" olarak nitelendirdiği bu genç oyuncu, hem kulüp hem de milli takım kariyerinin kritik bir aşamasında bir kez daha düşüş yaşıyor ve bu nedenle hayatını değiştirecek bir karar vermesi gerekebilir.

    Uzun süren gol kıtlığı

    Foden, hafta sonu 58. dakikada Guardiola tarafından Savinho ile değiştirildiğinde City taraftarlarından coşkulu bir karşılama gördü; ancak Wembley'e gelen taraftarların bu tepkisi, minnettarlıktan çok bir empati göstergesi gibi görünüyordu. Foden, Championship takımına karşı neredeyse hiçbir şey yapamamışken, yerine giren Savinho anında daha fazla tehlike yarattı.

    Ne yazık ki bu performans, Foden'ın 2026'daki formuna uygun bir performanstı. City formasıyla son 24 maçında gol atamayan Foden, bu dönemde sadece bir asist yaptı. Southampton maçı, Foden'ın yedi haftadır City formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçtı. Erling Haaland, Jeremy Doku, Antoine Semenyo, Bernardo Silva ve Marc Guehi gibi isimler maça yedek kulübesinde başlarken onun ilk 11'de yer alması, Guardiola'nın kadrosunda kenarda kaldığını ve sadece teknik direktör en iyi oyuncularını dinlendirmek istediğinde sahaya çıktığını bir kez daha hatırlattı.

    Foden, Şubat ayında ligde Liverpool'a karşı oynanan maçta yedek kulübesinde kaldı ve Arsenal ile oynanan son şampiyonluk mücadelesinde sadece beş dakika süre aldı. Carabao Kupası finalinde ise, Gunners'a karşı sadece uzatma dakikalarında oyuna girdi.

    • Reklam
    Kaybedilen savaş

    Foden’ın en son bir “Büyük Altı” rakibine karşı ilk 11’de yer aldığı maç, Ocak ayında Manchester United’da oynanan derbi olmuştu; o maçta devre arasında Rayan Cherki’nin yerine oyuna girmişti. Fransız milli oyuncu, son birkaç aydır City'nin ana hücum orta saha oyuncusu olarak Foden'in yerini almıştı, ancak Guardiola, Wembley'de ikisini birlikte ilk 11'de oynatmayı tercih etti. Bu taktik işe yaramadı; Foden, Cherki'nin yoluna defalarca çıktı ve 34 milyon sterlinlik yaz transferi, sınırlı bir başarıya sahip olsa da City'nin oyununu yönlendirirken, Foden ise etkisiz kaldı.

    Cherki, Lyon'dan geldiğinde Kevin De Bruyne'nin yedeği olarak görülüyordu, ancak Foden'in yerini de almış gibi görünüyor. Bu ayın başlarında Guardiola'ya Foden'in ilk 11'den düşmesi sorulduğunda, onu doğrudan Fransız yıldızla karşılaştırdı ve bu son derece rekabetçi City takımında zamanın kimseyi beklemediğini, Stockport'lu gözde oğullarını bile beklemediğini açıkça belirtti.

    "Cherki muhteşemdi. Phil aşağı yukarı o pozisyonda oynuyor ve Rayan ile rekabet etmek zorunda," dedi Guardiola. "Wayne Rooney gibi, 11, 12, 13, 14, 15 yıl boyunca 11 aylık sezon boyunca her zaman inanılmaz performans gösteren oyuncular var. Diğerlerinde ise bazen [form düşüşü] yaşanır. Endişelenmeleri gerekmez, ancak bunu bir meydan okuma olarak görmeleri gerekir.

    "Kazandığımız tüm şampiyonluklarda Phil oradaydı ve bunda önemli bir rol oynadı. Ama böyle şeyler olur, [şöyle düşünmelisin] 'Tamam, yurt dışından gelen ve Premier Lig'de kendilerini kanıtlamak ve isim yapmak isteyen takım arkadaşlarımla rekabet etmeliyim'."

    "En kötü sezon" yeniden ele alınırken

    Aynı basın toplantısında Guardiola, Foden konusunda paniğe kapılmamaya çalışarak, bunun 2024-25 sezonundaki "korkunç yılı"na kıyasla sadece geçici bir düşüş olduğunu belirtti: "Bence Phil'in en kötü sezonu geçen sezondu, ama bu sezon Kasım ayına kadar gerçekten iyiydi. Sonuçta, oyuncu takım arkadaşlarıyla rekabet etmek zorundadır ve takım arkadaşları size bir meydan okuma getirir. Dışarıdan yeni oyuncular getirip kadroyu değiştirdiğinizde, onların daha iyi olduğu anlar olur ve bunu yapmak zorundasınız."

    O halde dikkat çeken şey, Foden'ın bu sezonu en kötü sezonuyla aynı rakamlarla bitirme yolunda olmasıdır; her iki sezonda da tüm turnuvalarda 10 gol attı, ancak bu sezon iki asist daha katkıda bulundu. Ve Cherki gibi yeni takım arkadaşlarının sunduğu zorluğun üstesinden gelemiyor. 

    Cumartesi günkü yarı final maçının ardından Guardiola'ya Foden hakkında soru soruldu ve o, daha önce de yaptığı gibi, bu kulüpte yetişen kahramanın eski formuna kavuşacağından hiç şüphesi olmadığını vurguladı.

    "Geri dönmesi an meselesi," dedi. Foden'a hala güvenip güvenmediği sorulduğunda ise Guardiola, "Kesinlikle," yanıtını verdi. 

    Grealish ile benzerlikler

    Ancak gazeteciler ve taraftarlar, Guardiola ve Foden konusunda bir deja vu hissi yaşıyor. Teknik direktör Şubat ayında şöyle demişti: "Phil hakkında sıfır, sıfır, sıfır şüphem yok. Kendini toparlaması ve sadece futbol oynamaya ve balık tutmaya odaklanması gerekiyor. Bunu başardığında Phil geri dönecek."

    Ve Guardiola'nın, hem City hem de İngiltere için büyük umut vaat eden, ancak o zamandan beri önemsiz bir hale gelen başka bir oyuncu hakkında yaptığı önceki açıklamaları hatırlamamak zordu: Jack Grealish.

    Grealish, 2024 FA Cup finalinde United'a yenildikleri maçta yedek kulübesinde otururken Guardiola, "Geri dönecek. Bu sezon zorlandı ve Jeremy [Doku] son maçlarda herkesin gördüğü gibi inanılmaz bir ilerleme kaydetti. Ama Jack geçen sezonki seviyesine geri dönecek, bundan oldukça eminim" demişti.

    Ancak Guardiola, sonunda Grealish konusunda yanıldığını kabul etmek zorunda kaldı. "Üçlü kupayı kazanan Jack'i mi istiyorum? Evet. İstiyorum. Ama bu konuda kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum," dedi Ocak 2025'te.

    Dünya Kupası'na katılma şansı tehlike altında

    Yedi ay sonra Grealish takımdan ayrıldı ve Everton'a kiralandı. Toffees formasıyla sezona etkileyici bir başlangıç yaptı, ancak daha sonra ciddi bir ayak sakatlığı geçirdi ve sezonu erken bitirmek zorunda kaldı. Boş zamanlarının tadını çıkarıyor gibi görünen Grealish'in, hafta sonu Manchester'da bir çatı barında şişelerle çevrili halde uyurken çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

    Foden'ın böyle bir parti hayatı sürdürdüğüne dair herhangi bir ipucu yok, ancak kariyeri 25 yaşında olmasına rağmen benzer bir yöne doğru kayıyor gibi görünüyor. Formundaki düşüş, Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla özellikle kötü bir zamana denk geldi ve Thomas Tuchel, Foden'ın kadroda yer almayabileceğini itiraf etti.

    Guardiola, Foden'ı koçun fikrini değiştirmeye çalışması için teşvik etti ve Three Lions'ın Uruguay ve Japonya'ya karşı sergilediği kötü performansların ardından, "Bu fırsatlar kaçırılmamalı. Eğer bir fırsatın varsa, seçilebilmek için elinden gelenin en iyisini yap, çünkü bu fırsat dört yılda bir geliyor. Yapmak zorundasın." dedi.

    Şimdi ne olacak?

    Bir de City'deki geleceği konusu var. Foden'ın sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve sadece birkaç ay önce yeni bir sözleşme imzalayacağı kesin gibi görünüyordu. Ancak City'nin ona yeni bir sözleşme teklif etme niyetinde olduğu söylense de, son gelişmeler kulübün fikrini değiştirebilir.

    City'nin, ilk 11'den uzaklaşan bir oyuncuya yüksek maaşlı, uzun vadeli bir sözleşme teklif etmekte tereddüt etmesi anlaşılabilir bir durumdur ve Foden de gelecekteki seçeneklerini kısıtlayacak bir anlaşmaya bağlanmaktan çekinmelidir.

    Foden her zaman tek kulüplü bir oyuncu gibi görünüyordu, ancak City'den ayrılma ihtimali giderek artıyor ve bu, kariyerini kalıcı olarak rayına oturtmanın tek yolu gibi görünüyor.

