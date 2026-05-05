Phil Foden, Erling Haaland'ın süper menajerinin yardımıyla Manchester City ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı

Foden’ın City’deki serüveni 9 yaş altı takımlarında başladı ve o günden bu yana kulübün modern döneminin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldi. 17 yaşında A takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana, 365 maçta 110 gol ve 66 asist kaydederken, inanılmaz bir kupa koleksiyonu da biriktirdi. Özgeçmişinde şimdiden altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Foden, Pep Guardiola yönetiminde kilit bir figür olarak konumunu sağlamlaştırdı.