Getty Images Sport
Çeviri:
Phil Foden, Erling Haaland'ın süper menajerinin yardımıyla Manchester City ile yeni bir uzun vadeli sözleşme imzaladı
Etihad'da gelecek güvence altına alındı
25 yaşındaki oyun kurucu, Manchester'daki kalış süresini en az 2030 yazına kadar uzatacak yeni bir dört yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. The Athletic'e göre, bu yeni anlaşma 2027'de sona erecek olan mevcut sözleşmesinin yerini alacak ve 12 aylık bir uzatma opsiyonu da içerecek. Son formaliteler hâlâ devam etse de, hem oyuncu hem de kulüp, son derece başarılı olan ortaklıklarını sürdürme konusunda tam bir mutabakat içindeler.
- Prime Video
Pimenta faktörü
The Athletic, Foden'ın Premier Lig kulübüyle yürütülecek görüşmeleri yönetmesi için dünyaca ünlü süper menajer Pimenta'ya başvurduğunu da ekliyor. Haaland'ın menfaatlerini temsil eden Brezilyalı menajer, akademi mezununun katkılarının yeni sözleşme şartlarına yansıtılmasını sağlamak için tüm müzakereleri yürütmüştür. Bu stratejik ortaklık, profesyonel kariyerinin zirve yıllarına girmesi beklenen Foden'ın üst düzey bir temsilciye sahip olma arzusunu ortaya koyuyor.
Ödüllü bir akademi mezunu
Foden’ın City’deki serüveni 9 yaş altı takımlarında başladı ve o günden bu yana kulübün modern döneminin en çok kupa kazanan oyuncularından biri haline geldi. 17 yaşında A takımda ilk kez forma giydiğinden bu yana, 365 maçta 110 gol ve 66 asist kaydederken, inanılmaz bir kupa koleksiyonu da biriktirdi. Özgeçmişinde şimdiden altı Premier Lig şampiyonluğu, iki FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Foden, Pep Guardiola yönetiminde kilit bir figür olarak konumunu sağlamlaştırdı.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Bu sezon tüm turnuvalarda toplam 15 gol katkısı kaydeden Foden, City'nin bir başka Premier Lig şampiyonluğu için verdiği mücadelede ve FA Cup finaline yükselmesinde kilit bir rol oynadı. Ancak son aylarda Guardiola tarafından kadroda daha az süre alan oyuncu, şimdi 2026 Dünya Kupası için Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosuna girebilmek adına zamanla yarışıyor.