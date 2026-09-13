Foden, takımının hayati önem taşıyan üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine karşı hiç de sempati gösterecek bir ruh halinde değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncunun taraftarlar tarafından yüzünde geniş bir gülümsemeyle görüntülendiği ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ettiği görüldü.

Kışkırtıcı hareket, tribünlerden gelen hakaret ve ıslık yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; öyle ki bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" diye seslendiği işitildi.



