AFP
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Phil Foden'dan sert yanıt! Manchester City yıldızı, tartışmalı derbi galibiyetinin ardından öfkeli Manchester United taraftarlarıyla alay etti
Foden, Old Trafford tribünlerini susturdu
Foden, takımının hayati önem taşıyan üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine karşı hiç de sempati gösterecek bir ruh halinde değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncunun taraftarlar tarafından yüzünde geniş bir gülümsemeyle görüntülendiği ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ettiği görüldü.
Kışkırtıcı hareket, tribünlerden gelen hakaret ve ıslık yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; öyle ki bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" diye seslendiği işitildi.
Foden, United taraftarlarıyla alay etti
Sosyal medyada geniş yankı bulan viral görüntülerde Foden'ın düşmanca atmosfere tamamen aldırış etmediği görüldü. Kırmızı kart görmesinin yarattığı bireysel hayal kırıklığına rağmen galibiyet, City'nin Premier League sezonuna yüzde 100'lük başlangıcını korumasını sağladı ve takımı puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile aynı puana taşıdı.
United cephesinde ise bu yenilgi, takımı yalnızca dört puanla 13. sırada bıraktı; Foden da takım otobüsüne yönelirken bunu onlara hatırlatmaktan fazlasıyla memnun görünüyordu.
Kırmızı kart dramı ve Fernandes gerginliği
Maç, henüz 23. dakikada hakem Michael Oliver'ın Foden'a doğrudan kırmızı kart göstermesiyle bir anda hareketlendi. Olay, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ile yaşanan fiziksel bir mücadele sonrasında meydana geldi; Fernandes, önce Cityli oyuncuyu taç çizgisi yakınında yere indirmişti. Soğukkanlılığını alışılmadık şekilde kaybeden Foden'ın, ayağa kalkmaya çalışırken Portekizli milli oyuncuya tekme savurduğu görüldü.
Bu ihraç, Enzo Maresca'nın takımını bir saatten fazla süre boyunca 10 kişi oynamak zorunda bıraktı ancak Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle dirençlerinin karşılığını aldılar.
- Getty Images Sport
Maresca, hakem kararlarında tutarlılık çağrısı yaptı
Maçın ardından konuşan Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının karakterini övgüyle karşıladı ancak Fernandes'in Foden olayındaki rolü nedeniyle neden ceza almadığını sorguladı.
Daha sonra Maresca'ya, yıldız orta sahasının oyundan atılmasının hakemler tarafından doğru bir karar olup olmadığı doğrudan soruldu. Maresca, Foden gidecekse bunun tek başına olmaması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. City'nin hocası gazetecilere şöyle konuştu: "Bu kırmızı kart olabilir ama aynı pozisyonda Bruno için de kırmızı kart olabilir. Yapacak bir şey yok."
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