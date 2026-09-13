24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP
Mohamed Saeed

Çeviri:

Phil Foden'dan sert yanıt! Manchester City yıldızı, tartışmalı derbi galibiyetinin ardından öfkeli Manchester United taraftarlarıyla alay etti

P. Foden
M. United
B. Fernandes
M.City
Premier Lig

Phil Foden, Manchester City'nin Manchester United'ı deplasmanda 1-0 yendiği zorlu maçta direkt kırmızı kart görmesine rağmen Old Trafford'da son gülen taraf oldu. İngiltere milli oyuncusu, hakem kararlarının damga vurduğu yüksek tansiyonlu derbinin ardından stattan ayrılırken ev sahibi takım taraftarlarıyla alay ederken kameralara yakalandı.

  • Foden, Old Trafford tribünlerini susturdu

    Foden, takımının hayati önem taşıyan üç puanı almasına kenardan da olsa katkı sağladıktan sonra şehirdeki rakiplerine karşı hiç de sempati gösterecek bir ruh halinde değildi. Son düdüğün ardından Old Trafford'dan ayrılırken, 26 yaşındaki oyuncunun taraftarlar tarafından yüzünde geniş bir gülümsemeyle görüntülendiği ve Manchester United taraftarlarına parmaklarıyla "1-0" skorunu işaret ettiği görüldü.

    Kışkırtıcı hareket, tribünlerden gelen hakaret ve ıslık yağmuruna doğrudan bir yanıt olarak geldi; öyle ki bazı taraftarların, daha önce oyundan atılmasının ardından orta saha oyuncusuna duyulabilir şekilde "hileci" diye seslendiği işitildi.


    • Reklam

  • Foden, United taraftarlarıyla alay etti

    Sosyal medyada geniş yankı bulan viral görüntülerde Foden'ın düşmanca atmosfere tamamen aldırış etmediği görüldü. Kırmızı kart görmesinin yarattığı bireysel hayal kırıklığına rağmen galibiyet, City'nin Premier League sezonuna yüzde 100'lük başlangıcını korumasını sağladı ve takımı puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile aynı puana taşıdı.

    United cephesinde ise bu yenilgi, takımı yalnızca dört puanla 13. sırada bıraktı; Foden da takım otobüsüne yönelirken bunu onlara hatırlatmaktan fazlasıyla memnun görünüyordu.

  • Kırmızı kart dramı ve Fernandes gerginliği

    Maç, henüz 23. dakikada hakem Michael Oliver'ın Foden'a doğrudan kırmızı kart göstermesiyle bir anda hareketlendi. Olay, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes ile yaşanan fiziksel bir mücadele sonrasında meydana geldi; Fernandes, önce Cityli oyuncuyu taç çizgisi yakınında yere indirmişti. Soğukkanlılığını alışılmadık şekilde kaybeden Foden'ın, ayağa kalkmaya çalışırken Portekizli milli oyuncuya tekme savurduğu görüldü.

    Bu ihraç, Enzo Maresca'nın takımını bir saatten fazla süre boyunca 10 kişi oynamak zorunda bıraktı ancak Erling Haaland'ın 60. dakikada attığı golle dirençlerinin karşılığını aldılar.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Maresca, hakem kararlarında tutarlılık çağrısı yaptı

    Maçın ardından konuşan Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, takımının karakterini övgüyle karşıladı ancak Fernandes'in Foden olayındaki rolü nedeniyle neden ceza almadığını sorguladı.

    Daha sonra Maresca'ya, yıldız orta sahasının oyundan atılmasının hakemler tarafından doğru bir karar olup olmadığı doğrudan soruldu. Maresca, Foden gidecekse bunun tek başına olmaması gerektiğini söyleyerek yanıt verdi. City'nin hocası gazetecilere şöyle konuştu: "Bu kırmızı kart olabilir ama aynı pozisyonda Bruno için de kırmızı kart olabilir. Yapacak bir şey yok."

Lig Kupası
M. United crest
M. United
MUN
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Lig Kupası
M.City crest
M.City
MCI
Norwich City crest
Norwich City
NOR