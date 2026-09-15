AFP
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PGMOL şefi Howard Webb, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'in ceza almaktan kurtulduğunu kabul etti; Manchester City yıldızı Phil Foden'ın kırmızı kartına ait VAR ses kaydı yayımlandı
Derbi dramasının açıklaması
Webb, Foden'ın kırmızı kartına yol açan Manchester derbisindeki tartışmalı pozisyonu netliğe kavuşturdu. Manchester City'nin hücum oyuncusu, Manchester United kaptanı Bruno Fernandes'e tekme attığı gerekçesiyle 23. dakikada oyundan atıldı.
Webb, kırmızı kartlık pozisyondan sadece birkaç dakika önce Fernandes'in Foden'a yaptığı sportmenlik dışı tekme nedeniyle sarı kart görmesi gerektiğini kabul etti. Ancak hakem Michael Oliver ilk faulü kaçırdı ve VAR'ın kurallar gereği müdahale etme yetkisi yoktu.
- AFP
Webb kararını verdi
Match Officials Mic'd Up'ta konuşan Webb, Oliver'ın Foden'ı şiddetli hareket nedeniyle oyundan atma kararına destek verdi. Bu pozisyonu, sezonun başlarında Aston Villa'dan Joao Gomes'e gösterilen benzer bir kırmızı kartla kıyasladı.
"O [Foden], Bruno Fernandes'in üst vücuduna doğru sert bir tekme savuruyor" diye açıkladı Webb. Ancak baş hakemlik yetkilisi, Fernandes'in de bu çarpışmadaki rolünü kabul etti. "Görüntülere baktığınızda, Bruno Fernandes'in Foden'ın kalçasına attığı o hırçın tekmeyi görüyorsunuz. Bu, şiddetli olmaktan çok hırçın bir hareket. Şiddetli hareket sayılması için aşırı güç ya da gaddarlık içermesi gerekir.
Şöyle devam etti: "Buna normal hızda baktığınızda, bu unsur yok. Bu sarı kart olurdu ve VAR sarı kart vermek için devreye giremez.
"Eğer bunların hepsi kaçırılmış ve Foden'a karşı hiçbir karar verilmemiş olsaydı, o zaman VAR olası bir kırmızı kart için devreye girip Foden'ın hareketlerini inceleyebilir ve Fernandes'in sarı kartlık hareketini tespit edebilirdi. Hakem kırmızı kart verdiği için bu seçenek VAR için açık değil."
VAR ses kaydı kafa karışıklığını ortaya koyuyor
Pro Ref, VAR odasındaki hızlı karar alma sürecini ortaya koyan olayın VAR ses kayıtlarını yayımladı. Hakemler ilk etapta, Fernandes'in Foden'a değil topa vurduğu sonucuna vardı.
Yardımcı VAR: "Bu, tekme savurma içindi. Görünüşe göre faul verdi ve sonra bacaklar havaya kalktı."
VAR: "Michael [hakem], penaltı kontrol edildi ve onaylandı. Lütfen burada disiplin kararı açısından sahadaki kararını teyit et."
Hakem: "Kırmızı kart, Phil Foden. Bruno'ya [Fernandes] vücuda tekme savurma. Faul, Bruno'nun Phil'e yaptığı faul. Bence birbirlerine dolanıyorlar ve ayrılırlarken Phil'in ona tekme attığını düşünüyorum. Ama kontrol edecekler."
VAR: "Bu bana net bir kırmızı kart gibi görünüyor. İkincil hareket, yayın görüntüsüne bak. Tamam, onaylamaktan memnun musun? Kırmızı kart. Onaylamaktan memnun musun? Manchester City 47 için kırmızı kartı onaylıyorum. İki ayakla karın bölgesine bir tekme."
"Bruno'nun bir şey yapmadığını kontrol etmek için devam ettir. Kesinlikle eminim ki yapmıyor. Hayır, topa vuruyor; sorun yok."
Yardımcı VAR: "Hayır, diğeri [Bruno'nun ilk tekmesi]. Bahsettikleri bu değil. Bahsettikleri bu."
VAR: "Minimal, minimal. Bu bize göre değil; sorun yok."
Yardımcı VAR: "Evet, katılıyorum."
- AFP
Foden iç saha maçlarında ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya
Erken oyundan atılmasının ardından Foden şimdi yurt içindeki turnuvalarda üç maçlık men cezasıyla karşı karşıya. Premier League kuralları, lig maçlarında doğrudan görülen kırmızı kartlardan kaynaklanan cezaların diğer tüm yurt içi organizasyonlara da taşındığını belirtiyor.
İngiltere milli oyuncusu, City'nin Norwich City ile oynayacağı yaklaşan Carabao Cup maçında hemen forma giyemeyecek. Ayrıca bu hafta sonu Etihad Stadyumu'nda Sunderland ile oynanacak Premier League karşılaşmasını ve milli aranın ardından 11 Ekim'de Liverpool deplasmanındaki kritik maçı da kaçıracak.
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