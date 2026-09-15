Match Officials Mic'd Up'ta konuşan Webb, Oliver'ın Foden'ı şiddetli hareket nedeniyle oyundan atma kararına destek verdi. Bu pozisyonu, sezonun başlarında Aston Villa'dan Joao Gomes'e gösterilen benzer bir kırmızı kartla kıyasladı.

"O [Foden], Bruno Fernandes'in üst vücuduna doğru sert bir tekme savuruyor" diye açıkladı Webb. Ancak baş hakemlik yetkilisi, Fernandes'in de bu çarpışmadaki rolünü kabul etti. "Görüntülere baktığınızda, Bruno Fernandes'in Foden'ın kalçasına attığı o hırçın tekmeyi görüyorsunuz. Bu, şiddetli olmaktan çok hırçın bir hareket. Şiddetli hareket sayılması için aşırı güç ya da gaddarlık içermesi gerekir.

Şöyle devam etti: "Buna normal hızda baktığınızda, bu unsur yok. Bu sarı kart olurdu ve VAR sarı kart vermek için devreye giremez.

"Eğer bunların hepsi kaçırılmış ve Foden'a karşı hiçbir karar verilmemiş olsaydı, o zaman VAR olası bir kırmızı kart için devreye girip Foden'ın hareketlerini inceleyebilir ve Fernandes'in sarı kartlık hareketini tespit edebilirdi. Hakem kırmızı kart verdiği için bu seçenek VAR için açık değil."