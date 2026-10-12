Manchester City, herhangi bir yanlış yapmadığını savunmayı sürdürüyor ve karara karşı resmî itirazını ekim ayının başında yaptı. Karara ve olası yaptırımlara ilişkin nihai sonucun açıklanması Ocak 2027'nin sonuna kadar gecikebilir.

Saha dışındaki çalkantılara rağmen Enzo Maresca'nın oyuncuları, kısa süre önce Anfield'da Liverpool karşısında kritik bir galibiyet aldı. Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin golleriyle City, puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile arasındaki üç puanlık farkı yeniden açtı.

Manchester ekibi artık önündeki maçlara odaklanmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Paris Saint-Germain'i ağırlayacak, ardından Ipswich maçıyla lig mücadelesine dönecek.