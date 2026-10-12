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Peter Schmeichel, Manchester City’nin mali ihlallerden suçlu bulunmasının ardından kulübe beş yıl boyunca ağır puan silme cezası verilmesini istiyor
Manchester City'ye ağır yaptırımlar talep edildi
United efsanesi Schmeichel, Premier League'in mali kurallarını ihlal etmekten suçlu bulunan City'ye benzeri görülmemiş cezalar verilmesi çağrısında bulundu. Kulübün 2009 ile 2018 yılları arasında gelirini 900 milyon sterlinden fazla artırdığı kısa süre önce tespit edildi.
Futbolculuk kariyerini City'de noktalayan Schmeichel, İngiliz futbolunun bütünlüğünü korumak için olağanüstü önlemler alınması gerektiğine inanıyor. Schmeichel'in açıklamaları, futbol dünyasında suçlu bulunma kararının uzun vadeli sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken geldi.
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Çok ağır puan silme cezaları önerildi
Danimarkalı efsane, Viaplay'e yaptığı açıklamada, kulübün rekabet gücünü uzun süre zayıflatmayı amaçlayan son derece ağır bir ceza paketi önerdi. Kulübün hemen küme düşürülmesine karşı çıktı, bunun yerine ciddi bir puan dezavantajı uygulanmasını savundu.
«Bence elbette onları Premier League'de tutarsınız,» dedi Schmeichel. «Ama Premier League'de geçirdikleri sonraki beş yılın her birine -25 puanla başlarlar.
«Bu, Premier League'de hile yapıp diğer tüm kulüplere karşı da hile yaptığınızda bunun ağır sonuçları olacağını herkese hatırlatır. Bence şu da önemli: beş yıllık transfer yasağı ve ağır bir para cezası.»
Transfer yasağı ve zorunlu satış
Schmeichel, puan silme cezalarının ötesinde City yönetiminde köklü bir değişim görmek istiyor. Beş yıllık transfer yasağı, yüklü bir para cezası ve mevcut sahiplerin kulüpten ayrılmaya zorlanmasını talep etti.
“Ayrıca kulüp sahiplerinin kulübü satmaya zorlanması gerektiğini düşünüyorum,” diye ekledi. “Bu futbol kulübünü yönetmeye uygun olduklarını düşünmüyorum. İngiltere’de bir futbol kulübünü yönetmeye de uygun değiller.
“Buna dahil olan herkesin futboldan men edilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Futbolda görev alamazlar. Şampiyonluklarını ellerinden alın ya da bırakın kalsın. Bence ikisi arasında bir fark yok.”
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İtirazlar ve yaklaşan maçlar
Manchester City, herhangi bir yanlış yapmadığını savunmayı sürdürüyor ve karara karşı resmî itirazını ekim ayının başında yaptı. Karara ve olası yaptırımlara ilişkin nihai sonucun açıklanması Ocak 2027'nin sonuna kadar gecikebilir.
Saha dışındaki çalkantılara rağmen Enzo Maresca'nın oyuncuları, kısa süre önce Anfield'da Liverpool karşısında kritik bir galibiyet aldı. Erling Haaland, Jeremy Doku ve Rayan Cherki'nin golleriyle City, puan tablosunun zirvesinde Arsenal ile arasındaki üç puanlık farkı yeniden açtı.
Manchester ekibi artık önündeki maçlara odaklanmak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Paris Saint-Germain'i ağırlayacak, ardından Ipswich maçıyla lig mücadelesine dönecek.
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