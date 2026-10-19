Peter Schmeichel, galibiyetsiz seri sonrası Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceğine ilişkin görüşünü açıkladı

Carrick göreve geldiğinde, A takım düzeyindeki tek teknik direktörlük deneyimini Middlesbrough'da edinmişti. Schmeichel, kulüp yönetiminin takımı yeniden zirveye taşımak için gereken yapılanmanın boyutunu tamamen anladığını belirtti.

“Kulüp yönetiminin Michael Carrick'e büyük güven duyduğunu düşünüyorum. Bence çok sabırlılar ve bunun zaman alan bir yeniden yapılanma süreci olduğunu anlıyorlar,” diyen Schmeichel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeniden yapılanmayı nasıl yürüttüklerine katılabilir ya da katılmayabilirsiniz ama Manchester United'ı olmak istediği yere getirmek çok, çok uzun zaman alacak.

“Carrick'in geleceği temsil ettiğini düşünüyorlar. Ona bu zamanı ve transfer dönemlerini tanıyacaklar, sonra ne olacağını göreceğiz. Belki bir ya da iki transfer dönemi daha geçtikten sonra, Manchester United teknik direktörünün üzerindeki olağan baskının ötesinde bir baskı altında olup olmadığını konuşabiliriz.”