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Peter Schmeichel, galibiyetsiz seri sonrası Michael Carrick'in Manchester United'daki geleceğine ilişkin görüşünü açıkladı
Üst yönetim Carrick'e güvenini koruyor
Schmeichel, Carrick'in United teknik direktörlüğü görevini yakın zamanda kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını savunuyor. Old Trafford yöneticileri, eski orta saha oyuncusunun kulübün uzun vadeli geleceğini temsil ettiğinden emin olmaya devam ediyor.
Carrick, takımı toparlamak için göreve geçici olarak geldiği Ruben Amorim'in çalkantılı ayrılığının ardından yazın görevi kalıcı olarak devraldı. Geçen sezon takımı Premier League'de üçüncülüğe taşıdı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandırdı.
Ancak yeni sezon öncesindeki iyimserlik, zorlu geçen ilk iki ayın ardından hızla kayboldu. Saha dışındaki gelişmeler de baskıyı artırdı. Bunlar arasında Lisandro Martinez'in yönetim kuruluna yönelik kamuoyu önündeki sert çıkışı da vardı. Bu çıkış, Atletico Madrid'e karşı alınan yenilginin ardından geldi.
- Getty Images Sport
Schmeichel'den kriz ortamında sabır çağrısı
United, rakibi Leeds United ile aldığı 1-1'lik beraberliğin ardından lig tablosunda 13. sırada bulunuyor. Bu sonuçla takımın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti altı maça çıktı.
Son dönemdeki form düşüşüne rağmen Schmeichel, Carrick bu zorlu süreçten geçerken kulüp yönetiminin sabırlı davranacağını savunuyor. Eski Danimarka kalecisi, kulüp içinde Carrick'e verilen desteğin güçlü biçimde sürdüğüne inanıyor.
„Manchester United'ın teknik direktörüyseniz her zaman baskı altındasınızdır“ diyen Schmeichel, Viaplay'e şöyle konuştu: „Hemen görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya mı? Hiç sanmıyorum.“
Uzun vadeli yeniden yapılanma için daha fazla zaman gerekiyor
Carrick göreve geldiğinde, A takım düzeyindeki tek teknik direktörlük deneyimini Middlesbrough'da edinmişti. Schmeichel, kulüp yönetiminin takımı yeniden zirveye taşımak için gereken yapılanmanın boyutunu tamamen anladığını belirtti.
“Kulüp yönetiminin Michael Carrick'e büyük güven duyduğunu düşünüyorum. Bence çok sabırlılar ve bunun zaman alan bir yeniden yapılanma süreci olduğunu anlıyorlar,” diyen Schmeichel, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeniden yapılanmayı nasıl yürüttüklerine katılabilir ya da katılmayabilirsiniz ama Manchester United'ı olmak istediği yere getirmek çok, çok uzun zaman alacak.
“Carrick'in geleceği temsil ettiğini düşünüyorlar. Ona bu zamanı ve transfer dönemlerini tanıyacaklar, sonra ne olacağını göreceğiz. Belki bir ya da iki transfer dönemi daha geçtikten sonra, Manchester United teknik direktörünün üzerindeki olağan baskının ötesinde bir baskı altında olup olmadığını konuşabiliriz.”
- Getty Images Sport
United'ı şimdi ne bekliyor?
Carrick, United'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Como deplasmanında oynayacağı maçta takımın performansını artırmaya çalışacak. Manchester United, ardından Bournemouth'u konuk ederek Premier League'e dönecek.
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