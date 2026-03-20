Peter Crouch: Arne Slot, sezon bitmeden nasıl Liverpool'un tarihindeki en büyük teknik direktörlerinden biri olabilir?

Mevcut hayal kırıklıklarına rağmen Crouch, büyük bir Avrupa kupasının Slot’un kulüp tarihindeki konumunu anında yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ı toplamda 4-1’lik ikna edici bir skorla eleyerek, son şampiyon Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde dev bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı. Kırmızılar, 2019’dan bu yana ilk ve toplamda yedinci Avrupa şampiyonluğunu kovalarken Crouch şöyle konuştu: "Sezonun bitmesine daha çok var ve işler değişebilir. Premier Lig'i kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırlarsa, Arne Slot Liverpool'un tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden biri olur. İşlerin ne kadar çabuk değiştiği ilginç."



