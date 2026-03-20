Çeviri:
Peter Crouch: Arne Slot, sezon bitmeden nasıl Liverpool'un tarihindeki en büyük teknik direktörlerinden biri olabilir?
Slot'un önünde uzun bir yol var
Crouch, bu yolculuğun inişli çıkışlı geçtiğini kabul etmekle birlikte, şüphecileri ikna etmek için hâlâ zaman olduğunu belirtiyor. Geçen yıl ilk sezonunda Liverpool’u Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Slot, bu sezon zorlanıyor; Kırmızılar şu anda ligde beşinci sırada yer alıyor ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı elde etmek için mücadele ediyor. Paddy Power’a verdiği demeçte şunları söyledi: “Sezonun bitmesine hâlâ uzun bir yol var. Harika bir sezon geçirmedik ve bazı kararlar ile futbol tarzımız zaman zaman taraftarların tepkisini çekti.”
Efsane statüsüne giden yol
Mevcut hayal kırıklıklarına rağmen Crouch, büyük bir Avrupa kupasının Slot’un kulüp tarihindeki konumunu anında yükseltebileceğine dikkat çekiyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray’ı toplamda 4-1’lik ikna edici bir skorla eleyerek, son şampiyon Paris Saint-Germain ile çeyrek finalde dev bir karşılaşmaya çıkmaya hak kazandı. Kırmızılar, 2019’dan bu yana ilk ve toplamda yedinci Avrupa şampiyonluğunu kovalarken Crouch şöyle konuştu: "Sezonun bitmesine daha çok var ve işler değişebilir. Premier Lig'i kazandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırlarsa, Arne Slot Liverpool'un tüm zamanların en büyük teknik direktörlerinden biri olur. İşlerin ne kadar çabuk değiştiği ilginç."
Eleştirileri doğrulamak
Eski oyuncuların dile getirdiği taktiksel endişelere değinen Crouch, performansların Liverpool’dan beklenen standartların gerisinde kaldığını kabul etti. Sky Sports’ta konuşan Jamie Carragher, “hiçbir şeyin yolunda gitmediğini” ve Liverpool’un kendine özgü “baskı oyununu” kaybettiğini öne sürerek, sorunun teknik direktörde mi yoksa oyuncu profillerinde mi yattığını sorguladı. Carragher, geçen sezon ligi kazanmış olmalarına rağmen, Kırmızılar'ın artık uyumlu bir bütün değil, "bireylerden oluşan bir takım" olduğunu belirtti. Bu değerlendirmeye katıldığını belirten Crouch, "Carragher'a katılıyorum, kötü performans gösterilen anlar oldu ve bazı kararlar zaman zaman tartışmalıydı" dedi.
Klopp sonrası kimliğe uyum sağlamak
Son olarak Crouch, taraftarların yıllarca süren çok belirgin ve yoğun bir oyun tarzının ardından yeni bir felsefeye alışmakta yaşadıkları zorluğa değindi; ancak sonuç konusunda iyimserliğini koruyor. Şöyle sözlerini tamamladı: “Takımın formu pek iyi değil ve Jürgen Klopp’un Liverpool takımına alışkın taraftarlar için oyun tarzı farklı. Ama yine de harika bir sezon geçirme şansı var.”
Reklam