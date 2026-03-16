Andrea Petagna MonzaGetty Images

Petagna'nın yeniden doğuşu: SPAL'da olduğu gibi, attığı goller Monza'nın Serie A'ya yükselme yolundaki en büyük koz

Eski Milan, Atalanta ve Napoli forveti şu anda formunun zirvesinde ve Brianza ekibini yeniden Serie A'ya taşımayı hedefliyor.

Andrea Petagna geri döndü: Artık yeniden doğuşu herkesin gözü önünde.

Saha içinde en düşük performansı sergilediği ve saha dışında sorunlar yaşadığı kabus gibi bir sezonun ardından, 1995 doğumlu forvet Monza ile altın bir dönem yaşıyor.

Golleriyle Brianza ekibini büyük hedefe doğru sürüklüyor: B liginde geçirdiği bir yıllık "cehennem"den sonra hemen Serie A'ya dönmek.

OĞLUNUN HASTALIĞI VE EŞİNDEN AYRILIŞI: PETAGNA'NIN ANLATIMI

  • EN İYİ PERFORMANS: ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ GOL

    Petagna yine gol attı, hatta artık durdurulamıyor.

    Palermo ile oynanan büyük maçta, 1995 doğumlu oyuncu 18. dakikada skoru açan golle maça damgasını vurdu; bu, teknik direktör Paolo Bianco'nun takımının attığı üç golün ilkiydi.

    Üç, Petagna için tekrarlayan bir sayı, çünkü bu, daha önce Cesena'ya karşı kazanılan maçta (0-3'ü getiren gol) ve Spezia'ya karşı alınan mağlubiyette (Brianza'nın geçici üstünlüğünü sağlayan gol) gol atmış olan Petagna'nın üst üste üçüncü golüydü. Bu maç, Andrea Carboni'nin kırmızı kart görmesi nedeniyle sadece 34 dakika sonra yarıda kalmıştı. 

  • SIFIR YILI, ARTIK SPAL'DA OYNUYOR

    Üst üste üç gol, kariyerinde daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde, tek bir gol bile atamadan tamamladığı 2024/25 sezonunun ardından yeniden başlamak için en iyi cevap. Petagna'nın uzun zamandır, daha doğrusu altı yıldan fazladır gösteremediği bir performans.

    Aslında, 30 yaşındaki forvetin üç maçta gol attığını görmek için 2020 yılının Şubat ayının ikinci yarısına ve Mart ayının başına kadar gitmek gerekiyor. O dönemde Spal forması giyiyordu ve Lecce, Juventus ve Parma'ya karşı arka arkaya üç gol atmayı başarmıştı.

    O sezonun nasıl sonuçlandığını, ona bahis oynamış birçok fantefутбоl menajeri de hatırlıyor: Serie A'da 12 gol.

  • PETAGNA'NIN İSTATİSTİKLERİ: SERIE A İÇİN EK BİR GÜÇ

    Petagna için ulaşılamaz rakamlar değil; 2025/26 sezonunda 19 maçta şimdiden 7 gol attı.

    Ancak önemli bir fark var: Spal'da oynadığı dönemde değişmez bir ilk 11 oyuncusuydu, bugün ise Monza'da yerini garantilemek için mücadele ediyor. Bu da ona muhteşem bir ortalamaya sahip olmasını sağlıyor: sadece 605 dakika oynadığı sürede 7 gol, yani pratikte her 86 dakikada bir gol.

    Ocak ayında Patrick Cutrone'nin gelmesi, forvet hattındaki rekabeti artırdı, ancak aynı zamanda Petagna'ya Serie B için en üst düzey bir forvet ikilisi oluşturabileceği bir partner kazandırdı. İkisi de Milan'ın altyapısından yetişen bu ikili arasındaki uyum hızla gelişti ve Monza'nın, kaçınılmaz olarak doğrudan karşılaşmalardan da geçecek olan yükselme hedefinde en önemli silahı olabilir.

    Palermo maçı galibiyetle sonuçlandı, bir sonraki de yakında gelecek. Bir sonraki turda Brianza ekibi Reggiana'yı ziyaret edecek (31. hafta, 17 Mart Salı saat 20:00), ardından U-Power Stadyumu'nda bugün Bianco'nun takımının bir puan önünde liderlik koltuğunda oturan Venezia'yı ağırlayacak.

    Saldırı hazır, formda olan Petagna, golleriyle Monza'yı sürüklemeye hazır.

