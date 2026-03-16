Petagna'nın yeniden doğuşu: SPAL'da olduğu gibi, attığı goller Monza'nın Serie A'ya yükselme yolundaki en büyük koz

Üst üste üç gol, kariyerinde daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde, tek bir gol bile atamadan tamamladığı 2024/25 sezonunun ardından yeniden başlamak için en iyi cevap. Petagna'nın uzun zamandır, daha doğrusu altı yıldan fazladır gösteremediği bir performans.

Aslında, 30 yaşındaki forvetin üç maçta gol attığını görmek için 2020 yılının Şubat ayının ikinci yarısına ve Mart ayının başına kadar gitmek gerekiyor. O dönemde Spal forması giyiyordu ve Lecce, Juventus ve Parma'ya karşı arka arkaya üç gol atmayı başarmıştı.

O sezonun nasıl sonuçlandığını, ona bahis oynamış birçok fantafootball menajeri de hatırlıyor: Serie A'da 12 gol.