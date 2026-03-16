Petagna'nın yeniden doğuşu: SPAL'da olduğu gibi, attığı goller Monza'nın Serie A'ya yükselme yolundaki en büyük koz

Petagna için ulaşılamaz rakamlar değil; 2025/26 sezonunda 19 maçta şimdiden 7 gol attı.
Ancak önemli bir fark var: Spal'da oynadığı dönemde değişmez bir ilk 11 oyuncusuydu, bugün ise Monza'da yerini garantilemek için mücadele ediyor. Bu da ona muhteşem bir ortalamaya sahip olmasını sağlıyor: sadece 605 dakika oynadığı sürede 7 gol, yani pratikte her 86 dakikada bir gol.
Ocak ayında Patrick Cutrone'nin gelmesi, forvet hattındaki rekabeti artırdı, ancak aynı zamanda Petagna'ya Serie B için en üst düzey bir forvet ikilisi oluşturabileceği bir partner kazandırdı.
İkisi de Milan'ın altyapısından yetişen bu ikili arasındaki uyum hızla gelişti ve Monza'nın, kaçınılmaz olarak doğrudan karşılaşmalardan da geçecek olan yükselme hedefinde en önemli silahı olabilir.
Palermo maçı galibiyetle sonuçlandı, bir sonraki de yakında gelecek. Bir sonraki turda Brianza ekibi Reggiana'yı ziyaret edecek (31. hafta, 17 Mart Salı saat 20:00), ardından U-Power Stadyumu'nda bugün Bianco'nun takımının bir puan önünde liderlik koltuğunda oturan Venezia'yı ağırlayacak.
Saldırı hazır, formda olan Petagna, golleriyle Monza'yı sürüklemeye hazır.