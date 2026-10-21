Kampanyacılar, Pete the Eagle gibi mevcut kostümlü maskotların yaban hayvanlarını maç günü yaşanan kargaşaya maruz bırakmadan seyirciyi eğlendirmek için yeterli olduğunu savunuyor. Mektuplarında, “İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden kartallar, stresli ve gürültülü bir stadyum ortamından daha iyisini hak ediyor” vurgusu yaparak “parlak ışıkların, yüksek seslerin ve taşkın kalabalıkların kuşların korkmasına, yönünü şaşırmasına ve paniğe kapılmasına neden olabileceği” uyarısında bulundular.

Kuşun maç günü eğlencesi için kullanılmasını eleştiren PETA'dan Dr. Carys Bennett şunları söyledi: “Kel kartallar özgürlüğün sembolü olarak saygı görüyor, ancak Phoenix futbol taraftarlarını eğlendirmek için bir aksesuardan öte kullanılmıyor.

“Crystal Palace'ın taraftarları coşturmak için zaten insan bir maskotu var. Dolayısıyla vahşi bir hayvanı gürültülü ve kalabalık bir stadyuma getirmenin hiçbir gerekçesi yok. PETA, kulübe Phoenix'in kanatlarını açmasına izin vermesi ve maç günü görevine kalıcı olarak son vermesi çağrısında bulunuyor.”