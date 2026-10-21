AFP
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PETA, Crystal Palace’ı “Phoenix’in kanatlarını açmasına izin vermeye” ve canlı kel kartal maskotunu maç günlerindeki görevlerinden kalıcı olarak emekli etmeye çağırdı
Hayvan refahı kuruluşu değişiklik talep ediyor
Hayvan hakları örgütü PETA, Crystal Palace yönetiminden canlı kel kartalları Phoenix'in maç öncesi etkinliklerde kullanılmasına kalıcı olarak son vermesini talep etti. Örgüt, kulübün CEO'su Sharon Lacey'ye gönderdiği resmî mektupta yetkilileri “bir daha asla canlı bir hayvanı maskot olarak kullanmama” taahhüdünde bulunmaya çağırdı.
Ağustos 2024'te Kent'teki Eagle Heights Wildlife Foundation'dan getirilen kartal, kulübün 1973'te Malcolm Allison döneminde benimsediği kimliği temsil ediyor.
- AFP
Kampanya yürütenler stadyumdaki stresli ortama dikkat çekiyor
Kampanyacılar, Pete the Eagle gibi mevcut kostümlü maskotların yaban hayvanlarını maç günü yaşanan kargaşaya maruz bırakmadan seyirciyi eğlendirmek için yeterli olduğunu savunuyor. Mektuplarında, “İnsanlardan uzak yaşamayı tercih eden kartallar, stresli ve gürültülü bir stadyum ortamından daha iyisini hak ediyor” vurgusu yaparak “parlak ışıkların, yüksek seslerin ve taşkın kalabalıkların kuşların korkmasına, yönünü şaşırmasına ve paniğe kapılmasına neden olabileceği” uyarısında bulundular.
Kuşun maç günü eğlencesi için kullanılmasını eleştiren PETA'dan Dr. Carys Bennett şunları söyledi: “Kel kartallar özgürlüğün sembolü olarak saygı görüyor, ancak Phoenix futbol taraftarlarını eğlendirmek için bir aksesuardan öte kullanılmıyor.
“Crystal Palace'ın taraftarları coşturmak için zaten insan bir maskotu var. Dolayısıyla vahşi bir hayvanı gürültülü ve kalabalık bir stadyuma getirmenin hiçbir gerekçesi yok. PETA, kulübe Phoenix'in kanatlarını açmasına izin vermesi ve maç günü görevine kalıcı olarak son vermesi çağrısında bulunuyor.”
Önceki olaylar güvenlik risklerini gözler önüne seriyor
Kuruluş, çağrısını desteklemek için yıllar içinde futbol statlarında canlı kuşların karıştığı endişe verici olaylara dikkat çekti. Statlarda hayvanların zarar gördüğü geçmiş örnekleri sıralayan PETA, mektubunda şu olayları aktardı: „Bir topun çarpması sonucu ölen bir baykuş, duvarlara veya camlara çarpan kartallar ve bir taraftarın başına konup pençelerini adamın kafa derisine geçiren bir doğan.“
Rakip takımın bir taraftarının karıştığı ayrı bir saldırıyı da hatırlatan PETA, şöyle devam etti: „Başka bir olayda, taşkın bir futbol taraftarı rakip takımın kartal maskotunu yumrukladı.“
Bu sözler, Eylül 2015'te Güney Londra'dan rakip Charlton'a karşı oynanan gergin bir Lig Kupası maçında Phoenix'in selefi Kayla'ya düzenlenen saldırıya işaret ediyor. Kulübün ilk Amerikan kel kartalı, 2010'da tanıtılmasının ardından düzenli olarak saha boyunca uçmuştu. Kayla, Haziran 2020'de 28 yaşındayken kalp krizi sonucu öldü.
- Getty Images Sport
Türkiye seyahati öncesinde baskı artıyor
Saha dışındaki itiraz, teknik direktör Pierre Sage'in takımının ligdeki ilk yedi maçından yalnızca yedi puan toplaması nedeniyle eleştirilerin hedefinde olduğu bir dönemde geldi. Güney Londra ekibinin pazar günü Amex Stadyumu'nda ezeli rakibi Brighton'a 5-0 yenilmesiyle durum daha da kötüleşti. Bu farklı yenilgiye Diego Gomez'in orta saha çizgisinden attığı gol damga vurdu. Palace, perşembe günü Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a konuk olarak bu yenilgiye karşılık vermeye çalışacak.
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