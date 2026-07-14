AFP
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"Peşimden geldi" - Erling Haaland, Norveç milli takım uçağı eve dönerken 750 dolarlık tuhaf Dünya Kupası hatırasını sergiledi
Haaland tuhaf bir hatıra getiriyor
Norveç milli takım oyuncusu, takımın Oslo’ya iniş yapması sırasında, elinde bir viski şişesi tutan, tahnit edilmiş bir rakun şeklindeki benzersiz bir hediyelik eşyayı eve götürürken görüldü. 25 yaşındaki forvet, Norveç’in etkileyici Dünya Kupası serüveninin İngiltere’ye karşı çeyrek finalde 2-1’lik kıl payı bir mağlubiyetle sona ermesinin ardından memleketine döndü. Dallas’taki Wild Bill’s Western Store’dan 750 dolara satın alındığı bildirilen bu doldurulmuş hayvan, anında sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
- AFP
Forvet, rakunla ilgili şaka yapıyor
Manchester City forveti, kişisel X hesabı üzerinden uçaktan iner inmez viral olan yeni “hatıra eşyası”na ilişkin esprili bir yanıt verdi ve şöyle yazdı: “Beni eve kadar takip etti.”
Ayrıca Haaland, Instagram'da hayranlarıyla etkileşime geçerek "Cowboy", "Ranger", "TEX" ve "R.O.W." gibi seçeneklerin yer aldığı bir anket aracılığıyla rakun için bir isim seçmelerini istedi.
Norveç'in tarihi macerası sona erdiğinde, Haaland ABD'ye de bir veda mesajı gönderdi: "Oldukça hareketli bir serüven oldu, bunu bu kadar özel kıldığınız için teşekkürler."
Başka bir selfie paylaşımında ise forvet, duygusal bir veda mesajı yazdı: "Hoşça kal ABD. Çok duygusal bir deneyimdi."
"Bu, hayatımı değiştirdi"
Norveç, son sekizde elenmiş olsa da, Kuzey Amerika’da düzenlenen turnuva şüphesiz bu forvetin kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Haaland, ülkesinin performansını bir üst seviyeye taşıyan ve takımın dünya futbol elitleriyle başa baş mücadele etmesini sağlayan sembolik bir figür olarak parladı.
Etkileyici yedi golü, sadece dünya çapındaki ününü artırmakla kalmadı, aynı zamanda profesyonel kariyerinde de derin bir duygusal etki bıraktı. Associated Press’in aktardığına göre Haaland, turnuvanın yarattığı muazzam etki hakkında samimi bir şekilde şunları söyledi: “Dürüst olmak gerekirse, bence bu turnuva hayatımı değiştirdi.”
- Getty Images Sport
Haaland için bundan sonra ne olacak?
Turnuva sonrası hak ettiği tatilin ardından Haaland, City’nin sezon öncesi antrenmanlarına katılarak yakında dikkatini yeniden kulüp görevlerine yöneltecek. Bu golcü forvetin, bir başka zorlu Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi sezonuna tam olarak hazır olmak için hemen tam performansla çalışmaya başlaması bekleniyor.
City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, Cityzens'in gelecek sezon daha fazla kupa peşinde koşarken, dünya sahnesinde sergilenen bu etkili performansın kulüp maçlarına da sorunsuz bir şekilde yansımasını umuyor.
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