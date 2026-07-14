"Peşimden geldi" - Erling Haaland, Norveç milli takım uçağı eve dönerken 750 dolarlık tuhaf Dünya Kupası hatırasını sergiledi

Manchester City forveti, kişisel X hesabı üzerinden uçaktan iner inmez viral olan yeni “hatıra eşyası”na ilişkin esprili bir yanıt verdi ve şöyle yazdı: “Beni eve kadar takip etti.”

Ayrıca Haaland, Instagram'da hayranlarıyla etkileşime geçerek "Cowboy", "Ranger", "TEX" ve "R.O.W." gibi seçeneklerin yer aldığı bir anket aracılığıyla rakun için bir isim seçmelerini istedi.

Norveç'in tarihi macerası sona erdiğinde, Haaland ABD'ye de bir veda mesajı gönderdi: "Oldukça hareketli bir serüven oldu, bunu bu kadar özel kıldığınız için teşekkürler."

Başka bir selfie paylaşımında ise forvet, duygusal bir veda mesajı yazdı: "Hoşça kal ABD. Çok duygusal bir deneyimdi."