Pes mi edecek? Rodri etkisi Barcelona yıldızının rolünü küçültüyor

Barcelona'nın yıldızı Gavi, içinde bulunulan sezona ilk 11'de başladı; ancak sakatlık ve Rodri'nin gelişi kendisini büyük ölçüde etkiledi. Yine de teknik direktör Hansi Flick'in kadrosunda pes etmiyor.

"Sport" gazetesi, bu sezonun başında talihin Gavi'nin yanında olmadığını aktardı. Dünya şampiyonu olduktan sonra sezona hazırlanmak için tatilden dönüş tarihini öne çeken oyuncunun hazırlık dönemi o kadar idealdi ki, teknik direktör Flick ona Elche karşısındaki ilk La Liga maçında ilk 11'de yer verdi.

Ancak Gavi, daha önce dizinden sakatlık geçirdiği sağ bacağına ağır bir darbe aldı ve Athletic Bilbao ile Rayo Vallecano olmak üzere iki maçta oynamaya ara vermek zorunda kaldı. Bu iki maçta Rodri yedek kulübesinde başladı ve maç temposunu yavaş yavaş yakalamaya başladı.

Belki de arkadan oyun kurulumunda Rodri'nin Pedri'nin yanında bulunması, Gavi'nin önünde sınırlı bir alan bıraktı. Gavi'nin rotasyona girebilmek için mücadele etmesi gerekecek; en önemli silahı ise her antrenman seansında ortaya koyduğu büyük çaba olarak kalıyor.

Flick, Gavi'ye Feyenoord karşısında yalnızca 7 dakika verdi; Valencia ve Levante maçlarını ise yedek kulübesinden izledi. Rodri güçlü bir şekilde sahnede kalmayı sürdürdü; sahanın geniş bir bölümünü kapatıyor ve orta sahaya hakimiyetini dayatıyor.

Rodri, Levante karşısında zaten 90 dakikayı tamamladı. Flick ise Pedri'yi dinlendirmek istediğinde orta saha oyuncusu pozisyonunda oynaması için Marc Bernal'ı tercih ediyor. Yine de takım arkadaşlarına yardımcı olmayı sürdüren ve antrenmanlarda sahip olduğu her şeyi ortaya koyan Gavi'nin ideal tutumu, kendisine yakında yeni dakikalar verecek olan Flick'i memnun ediyor.

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