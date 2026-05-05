"Pes etmeyeceğiz" - Man City'nin 5 puan geride kalmasının ardından Jeremy Doku, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu konusunda meydan okuyan bir uyarıda bulundu
Doku bir puanı kurtardı ama City puan kaybetti
City’nin bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanma umutları, Pazartesi günü Everton’a karşı dramatik bir şekilde 3-3 berabere kalmasıyla ciddi bir darbe aldı.
Hill Dickinson Stadyumu'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, Doku en göze çarpan oyuncu oldu ve daha da ağır bir yenilgiyi önleyen son dakika golü de dahil olmak üzere iki gol attı.
Bu beraberlikle Mikel Arteta'nın Arsenal'i zirvede 5 puan farkla liderliğini sürdürdü ve Gunners, 20 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermek için en avantajlı konuma geldi. Ancak Doku, yarışın henüz bitmediğini ve sezonun son düzlüğüne girerken City'nin mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.
Arsenal'in üstünlüğüne karşı direniş
Maçın berabere sonuçlanmasının ardından konuşan Doku, hayal kırıklığını gizlemedi ancak kuzey Londra ekibine hemen bir meydan okuma mesajı gönderdi.
"Acı veriyor, elbette acı veriyor," dedi Doku. "Bu tür maçları kazanmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, pes etmedik ve pes etmeyeceğiz. Hala birkaç maç var, sonuna kadar mücadele edeceğiz ve sonunda puanları sayacağız."
Belçika milli takım oyuncusunun attığı iki gol, City'nin savunmadaki zayıflıklarının ortaya çıktığı bir gecede nadir görülen bir umut ışığı oldu, ancak o, takımın zihniyetinin belirleyici faktör olacağına inanıyor. O, "Hayal kırıklığına uğradık ama henüz bitmedi, pes etmeyeceğiz" diye ekledi.
Guardiola'nın oyuncularını zorlu bir program bekliyor
City’nin şu anda yoğun bir maç takvimi ile boğuşuyor olması nedeniyle, geri dönüş yolunun kolay olmayacağı aşikar. Pep Guardiola’nın takımı, sezonu tamamlamak için sadece 16 gün içinde beş maçı idare etmek zorunda; bu süreç, bu Cumartesi Etihad Stadyumu’nda Brentford ile oynanacak iç saha maçıyla başlayacak. Takım, birçok cephede kupa peşinde koşarken, bu yoğun program kadro derinliğini sınayacak.
Doku, yaklaşan zorlukları değerlendirirken, "Çok fazla maç var, yoğun bir programımız var ve ileriye bakacağız" dedi.
Çift kupa avı hâlâ öncelikli hedef
Premier Lig'in ötesinde, City hâlâ FA Cup'ta yarışıyor ve 16 Mayıs'ta Chelsea ile final maçı oynayacak. Doku, takımın yüksek baskı altındaki durumlardaki tecrübesinin toparlanmaları için hayati önem taşıyacağını vurguladı. "Hâlâ iki turnuvada yer alıyoruz ve oynayacağımız bir final var. İyice toparlanacağız. Zihinsel olarak hepimiz bu durumda bulunduk, üç günde bir oynamaya alışkınız, en önemli şey zihinsel ve fiziksel olarak toparlanmak," diye açıkladı kanat oyuncusu.