"Pes etmeyeceğiz" - Man City'nin 5 puan geride kalmasının ardından Jeremy Doku, Arsenal'e Premier Lig şampiyonluğu konusunda meydan okuyan bir uyarıda bulundu

City’nin bir Premier Lig şampiyonluğu daha kazanma umutları, Pazartesi günü Everton’a karşı dramatik bir şekilde 3-3 berabere kalmasıyla ciddi bir darbe aldı.

Hill Dickinson Stadyumu'ndaki hayal kırıklığı yaratan sonuca rağmen, Doku en göze çarpan oyuncu oldu ve daha da ağır bir yenilgiyi önleyen son dakika golü de dahil olmak üzere iki gol attı.

Bu beraberlikle Mikel Arteta'nın Arsenal'i zirvede 5 puan farkla liderliğini sürdürdü ve Gunners, 20 yıllık lig şampiyonluğu hasretine son vermek için en avantajlı konuma geldi. Ancak Doku, yarışın henüz bitmediğini ve sezonun son düzlüğüne girerken City'nin mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.