"Pes etmek söz konusu bile değil" - Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Barcelona taraftarlarına ateşli bir söz verdi
Blaugrana için hayal kırıklığı dolu bir gece
18 yaşındaki oyuncu, Wanda Metropolitano'da oynanan rövanş maçında skoru açsa da, Hansi Flick'in takımı ilk maçtaki mağlubiyetini telafi edemedi ve toplamda 3-2'lik bir yenilgiye uğradı. Ancak birçok tecrübeli yıldız şok yaşarken, Yamal sosyal medyaya başvurarak kulübün Avrupa kupası kazanma konusundaki 11 yıllık bekleyişinin yakında sona ereceğini vaat etti.
Atleti'nin geri dönüşü karşısında Barça yetersiz kaldı
Barcelona, evinde aldığı 2-0'lık yenilginin ardından bir mucizeye ihtiyaç duyarak Madrid'e geldi ve kısa bir an için Yamal'ın tarihi bir geri dönüşün katalizörü olacağı göründü. Kanat oyuncusu erken bir golle ev sahibi taraftarları susturdu, ancak Ademola Lookman'ın attığı gol, Atletico'nun toplam skordaki üstünlüğünü geri getirdi ve Barça taraftarlarının kalbini kırdı. Yenilginin ardından Yamal, Culers'e duygusal bir mesaj paylaşarak, bu başarısızlığın zirveye giden yolunda sadece bir basamak olduğunu vurguladı.
Yamal’ın hayranlarına mesajı
"Pes etmek söz konusu bile değil," diye yazdı Yamal Instagram'da. "Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama yeterli olmadı. Bu, yolun sadece bir parçası: Zirveye ulaşmak için tırmanmak zorundasın ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz.
"Her hata bir derstir ve her birinden ders alacağımızdan şüphe etmeyin. Biz Barça'yız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz. Ailem bana bir erkeğin sözünün her zaman tutulması gerektiğini öğretti... ve [kupayı] Barselona'ya getireceğiz. Sempre Barça."
Avrupalılar için hayal kırıklığı, ancak Yamal yine parladı
Bu elenme, Flick yönetiminde yeniden canlanan Barcelona'nın Avrupa macerasına acı bir son getirdi. Hayal kırıklığına rağmen, tüm turnuvalarda toplam 23 gol kaydeden Yamal, 2025-26 sezonunda yine muhteşem performanslar sergiledi; Barça ise artık tüm dikkatini La Liga şampiyonluk yarışına verebilecek durumda.
Bir şampiyonun zihniyeti
Atleti'ye yenildikleri maçtan önce Yamal, ilham almak için NBA efsanesi LeBron James'e başvurmuş, hatta geri dönüş ruhunu yansıtmak amacıyla sosyal medya profil resmini, şampiyonluk kupasını elinde tutan James'in fotoğrafıyla değiştirmişti. Bu sefer yeterli olmasa da, 18 yaşındaki oyuncunun performansı ve sosyal medyadaki tepkisi, onun Camp Nou'da soyunma odasının gerçek bir lideri olduğunu kanıtladı.
Dikkatler La Liga'ya yöneliyor
Avrupa'daki hayal kırıklığı geride kaldı ve hedef artık netleşti: Flick'in Barça'sı tüm enerjisini La Liga şampiyonluğuna yöneltiyor. Yaralarını sarmak için kısa bir mola verdikten sonra Blaugrana, 22 Nisan'da sahalara geri dönüyor ve Celta Vigo'yu evinde ağırlayacağı kritik bir maçta karşı karşıya gelecek. İkinci sıradaki Real Madrid'e karşı 9 puanlık bir avantajı olan ve sadece 7 maç kalan Katalan devi, lig şampiyonluğunu korumak için en büyük favori konumunda.