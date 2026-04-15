"Pes etmek söz konusu bile değil" - Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Barcelona taraftarlarına ateşli bir söz verdi

"Pes etmek söz konusu bile değil," diye yazdı Yamal Instagram'da. "Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama yeterli olmadı. Bu, yolun sadece bir parçası: Zirveye ulaşmak için tırmanmak zorundasın ve bunun kolay olmayacağını biliyoruz.

"Her hata bir derstir ve her birinden ders alacağımızdan şüphe etmeyin. Biz Barça'yız ve ait olduğumuz yere geri döneceğiz. Ailem bana bir erkeğin sözünün her zaman tutulması gerektiğini öğretti... ve [kupayı] Barselona'ya getireceğiz. Sempre Barça."












