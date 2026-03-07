"Pes ediyorum" - Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, maç takvimi konusunda yetkililere yönelik son eleştirisinde, Carabao Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'nden daha öncelikli olduğunu vurguladı

Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmasına rağmen Guardiola, karar vericileri etkilemeye çalışmayı bıraktığını itiraf etti. "Burada, İngiliz takımları için Şampiyonlar Ligi maçlarından çok Carabao Kupası'nda olanlar daha önemli. Bu, ilk günden beri böyleydi. Yani bu hiç de şaşırtıcı değil" dedi Guardiola, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere.

Teknik direktör, bu durumla ilgili istifasını daha ayrıntılı olarak açıkladı: "Bu konuya fazla dikkat etmiyorum ama uzun zaman önce vazgeçtim. Üçlü kupayı kazandığımızda da durum tamamen aynıydı. Bu yüzden aramayacağım, ancak 10 yıldır burada olduğum için, tüm nesillerden birçok meslektaşımın aradığını biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum ve maç saat 20:00'deyse, saat 20:00'de oynuyoruz. Akşam oynadığımızda, cumartesi günü seyahat edebiliyoruz. Bu bir avantaj. Dezavantajı ise Madrid'in dinlenme süresinin daha az olması."