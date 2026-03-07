AFP
Çeviri:
"Pes ediyorum" - Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola, maç takvimi konusunda yetkililere yönelik son eleştirisinde, Carabao Kupası'nın Şampiyonlar Ligi'nden daha öncelikli olduğunu vurguladı
FA yardım sağlamaz
Maç yoğunluğu, dört cephede mücadeleye devam eden City için kritik bir zamanda geliyor. İspanya ve Fransa'daki rakipler, Avrupa'da zafer kazanma şanslarını artırmak için özel yardım alırken, Guardiola'nın adamları, yavaşlama belirtisi göstermeyen acımasız bir iç saha programı ile başa çıkmak zorunda kalıyor. Katalan teknik adam, İngiltere'deki yetkililerin Şampiyonlar Ligi temsilcilerine diğer Avrupa liglerinde olduğu kadar destek sağlamadığını düşünüyor. Guardiola, Real Madrid'in Celta Vigo ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yardımcı olmak için Cuma gününe alındığını, Paris Saint-Germain'in de kıtasal maçlarına uyum sağlamak için lig maçlarının değiştirildiğini ve hatta ertelendiğini belirtti.
- AFP
Guardiola programa teslim oluyor
Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri olmasına rağmen Guardiola, karar vericileri etkilemeye çalışmayı bıraktığını itiraf etti. "Burada, İngiliz takımları için Şampiyonlar Ligi maçlarından çok Carabao Kupası'nda olanlar daha önemli. Bu, ilk günden beri böyleydi. Yani bu hiç de şaşırtıcı değil" dedi Guardiola, maç öncesi basın toplantısında gazetecilere.
Teknik direktör, bu durumla ilgili istifasını daha ayrıntılı olarak açıkladı: "Bu konuya fazla dikkat etmiyorum ama uzun zaman önce vazgeçtim. Üçlü kupayı kazandığımızda da durum tamamen aynıydı. Bu yüzden aramayacağım, ancak 10 yıldır burada olduğum için, tüm nesillerden birçok meslektaşımın aradığını biliyorum. Hiçbir şey istemiyorum ve maç saat 20:00'deyse, saat 20:00'de oynuyoruz. Akşam oynadığımızda, cumartesi günü seyahat edebiliyoruz. Bu bir avantaj. Dezavantajı ise Madrid'in dinlenme süresinin daha az olması."
Yurtiçi kupa başarısının önemi
Programla ilgili şikayetlere rağmen Guardiola, Manchester'da geçirdiği dokuz sezonun sekizinde City'nin yarı finale yükseldiği FA Cup'a bağlılığını sürdürüyor. Takvim aleyhine olsa bile, kulübün son aşamalarda istikrarlı bir şekilde yer almasını profesyonel yaklaşımlarının kanıtı olarak gösterdi.
"Son yıllarda kaç final oynadık? Kaç yarı final? Çok fazla, bu da FA Cup'ın her zaman çok önemli olduğu anlamına geliyor. Newcastle'a kazanmak ve bir sonraki tura geçmek için gideceğiz. Bu kesinlikle %100 kesin," dedi Guardiola.
- Getty Images Sport
Blues'un sakatlık artışı
Programlama draması sürerken, City, Hırvat yıldızlarının sakatlıklarıyla ilgili olumlu haberler aldı. Mateo Kovacic, başarılı bir ameliyatın ardından antrenmanlara geri döndü, kulüp ise Josko Gvardiol'un sezon bitmeden geri dönmesini umuyor. Guardiola, son iki maçı kaçıran Rico Lewis'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediğini açıkladı.
Reklam