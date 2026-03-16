İtalyan futbolunun elitleri arasına giren ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele eden Como'da Maximo Perrone'nin yıldızı parlıyor. Lariani'nin oyun kurucusu ve ritim belirleyicisi, Fabregas'ın takımının artık pek de gizli olmayan sırrı haline geldi ve diğer büyük kulüplerimiz de bunu fark etmeye başladı. Eski Manchester City oyuncusu için yaz aylarında gerçek bir açık artırma yaşanacak; en başta Inter ve Napoli olmak üzere iki büyük kulüp, uzun süredir takip ettikleri ve takdir ettikleri bu oyuncuya hamle yapmaya çalışacak. Ancak, Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Como, bu transfer için direniş gösterecek.
Perrone transfer piyasasını kızıştırıyor: Napoli ve Inter, Como’nun yıldız oyuncusunun peşinde. Conte ısrarcı, Arjantinli oyuncunun Maradona’ya transferi somut bir olasılık
INTER VE NAPOLI'NİN FİKİRLERİ
Perrone'nin durumuyla ilgili son gelişmeleri, gazeteci Matteo Moretto YouTube üzerinden aktardı. Uzman, İtalya'da bu orta saha oyuncusu için en ciddi adımları atan iki kulüp olarak Napoli ve Inter'i gösterdi. Arjantinli oyuncu, Inter'in büyük beğenisini kazanmış durumda; kulüp, oyuncuya olan ilgisini açıkça ortaya koydu ancak henüz menajer ekibiyle doğrudan temasa geçmedi. Ancak bu konuda daha aktif olan kulüp Napoli'dir, bu nedenle Perrone'nin transferi somut bir olasılıktır. Azzurri, oyuncuyu uzun süredir takip ediyor ve onu olası hedeflerinden biri olarak görüyor. Kısacası, bu Conte'nin açık talebidir. Conte, kısa süre önce kalma isteğini teyit etmiştir, ancak sezon sonunda kulüp yönetimi ile görüşmesi gerekecektir. Eski Velez oyuncusu, Stanislav Lobotka'nın önümüzdeki yaz Napoli'den ayrılması durumunda tercih edilen isimdir, ancak Slovak oyuncunun kalması durumunda da transfer edilebilir.
COMO, PERRONE'Yİ ELİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYOR
Serie A'nın devleri baskı yapıyor ancak son sözü, ekonomik sıkıntıları olmayan ve hatta ilk Avrupa macerasına hazırlanan Como'yaait olacak; tabii bunun Şampiyonlar Ligi mi yoksa Avrupa Ligi mi olacağı henüz belli değil. City'den bir yıllık kiralık döneminin ardından, Como yaz aylarında 2003 doğumlu oyuncunun transfer haklarını satın aldı, ancak oyuncunun gelecekteki satışından elde edilecekgelirin %30'unu İngiliz kulübe bıraktı. Göl kıyısındaki proje henüz başlangıç aşamasında ve böylesine önemli bir oyuncunun satılacağını tahmin etmek zor: bu nedenle kulübün onu satmak isteyip istemediğini, hangi rakamlara ve hangi tekliflerin geleceğini anlamak gerekecek.
2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor: Şu ana kadar 31 maçta forma giydi, 2 gol attı, 4 asistyaptı ve Fabregas'ın kurduğu ve Arjantinli teknik adamın kendi ritmine göre yönlendirdiği sistemde sürekli olarak merkezi bir rol oynuyor. Transfer piyasası bu uyumu bozmaya çalışacak.