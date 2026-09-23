ZUMA Press Wire
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Perico gücü! Roberto, hayalindeki İspanya çağrısı için bekledikten sonra İngiltere'den rövanşı almaya hazır
Roberto Fernandez, ilk kez İspanya kadrosuna seçilmesini kutluyor
Espanyol forveti Roberto Fernandez, Las Rozas'taki Ciudad del Futbol'da ilk kez A milli takım oyuncusu olarak basının karşısına çıktı. 24 yaşındaki golcü, İspanya'nın yaklaşan UEFA Uluslar Ligi maçları için teknik direktör Luis de la Fuente'den kariyerindeki ilk daveti aldı.
Portekiz ekibi Braga'da zorlu bir dönem geçirdikten sonra kariyerini Espanyol'da yeniden canlandıran Fernandez, milli takıma ulaşmayı gerçekleşen bir rüya olarak tanımladı.
Resmi kadro videosunu, adı en sonda çıkana kadar ailesiyle birlikte izlediğini itiraf etti.
- ZUMA Press Wire
Forvet, De la Fuente'nin tavsiyesini ve kadrodaki sıcak ortamı açıkladı
Basına konuşan Fernandez, kampa katıldıktan sonra De la Fuente ile yaptığı ilk görüşmeleri anlattı. Teknik direktör, forvete seçilmesini sağlayan formunu korumasını ve yeni milli takım arkadaşlarından bir şeyler öğrenmesini söyledi.
Fernandez, kadrodaki sıcak atmosferi överken antrenmanlarda Marc Cucurella'nın yoğunluğunu ve Pedri'nin teknik kalitesini öne çıkardı.
"Bana temelde sadece kendim olmamı söyledi," dedi Fernandez. "Bu sezonun başından beri yaptığım her şeyi aynı şekilde yapmaya devam etmemi söyledi. Keyfini çıkarmamı ve öğrenmemi istedi. Grup muhteşem."
Forvet, Espanyol'ün toparlanışına övgüde bulundu ve İngiltere'de kendini affettirmeyi hedefliyor
Fernandez, kiralık olarak gelişinin ve sonrasında bonservisiyle transfer edilmesinin ardından yeteneklerine tam güven duyan Espanyol'a derin minnettarlığını dile getirdi. İngiltere'ye karşı oynamanın, acı bir 21 Yaş Altı yenilgisinin anılarını yeniden canlandırdığını ve bunun kişisel bir rövanş fırsatı yarattığını belirtti.
Forvet oyuncusu, LaLiga'da düzenli olarak forma giymesinin son sezonlarda taktiksel olgunluğunu hızlandırdığını vurguladı.
Fernandez, "Braga'da zor zamanlar geçirirken bana ihtiyacım olan tüm güveni veren Espanyol gibi bir kulübü temsil etmek bir onur" dedi. "Hedefim milli takıma gelmekti."
- AFP
Dünya şampiyonları, Wembley'deki Uluslar Ligi açılış maçına hazırlanıyor
İspanya, 26 Eylül'de Londra'daki Wembley Stadyumu'nda İngiltere ile karşılaşarak yeniden resmi maçlara dönmeye hazırlanıyor. De la Fuente'nin ekibi daha sonra 29 Eylül'de Sevilla'da Hırvatistan'ı ağırlayacak, 2 Ekim'de ise Oviedo'da Çek Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Fernandez, A Milli Takım'daki ilk maçına çıkmaya ve İspanya'nın Uluslar Ligi Final Four hedefine katkı vermeye hazır durumda.
Dünya şampiyonu ekip, yeni kampanyasına deplasmanda güçlü bir performansla başlamayı hedefliyor.
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