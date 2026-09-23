Basına konuşan Fernandez, kampa katıldıktan sonra De la Fuente ile yaptığı ilk görüşmeleri anlattı. Teknik direktör, forvete seçilmesini sağlayan formunu korumasını ve yeni milli takım arkadaşlarından bir şeyler öğrenmesini söyledi.

Fernandez, kadrodaki sıcak atmosferi överken antrenmanlarda Marc Cucurella'nın yoğunluğunu ve Pedri'nin teknik kalitesini öne çıkardı.

"Bana temelde sadece kendim olmamı söyledi," dedi Fernandez. "Bu sezonun başından beri yaptığım her şeyi aynı şekilde yapmaya devam etmemi söyledi. Keyfini çıkarmamı ve öğrenmemi istedi. Grup muhteşem."