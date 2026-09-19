Getty Images Sport
Çeviri:
'Performansımı umursamıyorum' - Savunmanın devi Jannik Schuster, Brentford'un Chelsea'yi dağıtıp üçüncü sıraya yükselmesinin ardından mütevazı kaldı
Brentford, derbideki rakiplerini süpürdü
Golsüz geçen ilk yarının ardından Keith Andrews'un takımı, devreden sonra çok daha istekli oynayarak kilidi açtı. Jaidon Anthony, Schuster'in indirdiği topu kafayla ağlara gönderdi; ardından Igor Thiago'nun kontra ataktan bulduğu gol ve Fabio Carvalho'nun uzatma dakikalarındaki golü, net bir 3-0'lık galibiyeti perçinledi. Kalesini gole kapatarak kazanılan bu galibiyet, Brentford'u puan tablosunda üçüncü sıraya yükseltti ve takımın Premier League sezonundaki yenilgisiz başlangıcını korudu.
- Action Plus
Genç oyuncu övgüleri geri çevirdi
20 yaşındaki Schuster, takımın ikinci yarıda daha doğrudan oynamaya karar vermesinin açılış golünün kilidini açan etken olduğunu vurguladı. 12 uzaklaştırma yaptığı performansının ardından maçın oyuncusu ödülünü almasına ve kalesini gole kapatmasına rağmen, Sky Sports'a konuşurken bireysel övgüleri geri çevirdi: "Bence ikinci yarı başladığında topu daha doğrudan ileri oynadık ve bundan sonra golü attık, bu yüzden mutluyum. Performansımı umursamıyorum. Sadece takıma yardımcı olmak, gol yememek ve üç puanı almak istiyorum. Umarım daha çok süre alırım."
Avusturyalı hücum tehdidi yaratıyor
Chelsea'yi durdurmak için 16 savunma katkısı yapmasının yanı sıra, Schuster duran top organizasyonlarında gerçek bir tehdit olarak giderek artan etkisini de gösterdi. Kilidi açan Anthony'ye kafa asistini değerlendiren stoper, şöyle ekledi: "Bana her zaman duran toplarda potansiyelim olduğu söyleniyor ama şimdiye kadar bunun çok fazla sonucu olmamıştı. Umarım bir dahaki sefere gol atabilirim."
- Action Plus
Ekim ayı yaklaşırken ivme artıyor
Kusursuz performans, Brentford'un üç haftalık milli ara öncesinde yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Avrupa kupalarına katılım sıralamasında iyi bir konumda bulunan Andrews'ün ekibi, kilit oyuncularını dinlendirmek için artık değerli bir zamana sahip. Brentford, Premier League'e 10 Ekim'de Aston Villa deplasmanındaki zorlu maçla dönecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun