20 yaşındaki Schuster, takımın ikinci yarıda daha doğrudan oynamaya karar vermesinin açılış golünün kilidini açan etken olduğunu vurguladı. 12 uzaklaştırma yaptığı performansının ardından maçın oyuncusu ödülünü almasına ve kalesini gole kapatmasına rağmen, Sky Sports'a konuşurken bireysel övgüleri geri çevirdi: "Bence ikinci yarı başladığında topu daha doğrudan ileri oynadık ve bundan sonra golü attık, bu yüzden mutluyum. Performansımı umursamıyorum. Sadece takıma yardımcı olmak, gol yememek ve üç puanı almak istiyorum. Umarım daha çok süre alırım."