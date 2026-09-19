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Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Çeviri:

'Performansımı umursamıyorum' - Savunmanın devi Jannik Schuster, Brentford'un Chelsea'yi dağıtıp üçüncü sıraya yükselmesinin ardından mütevazı kaldı

J. Schuster
Brentford - Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier Lig

Brentford stoperi Jannik Schuster, cuma akşamı Chelsea karşısında alınan 3-0'lık galibiyetteki baskın performansının ardından bireysel övgüleri geri çevirdi. Avusturyalı genç yetenek, takımının kilidi açan golünün hazırlayıcısı oldu ve dirençli savunma hattına liderlik ederek Brentford'u üçüncü sıraya taşıdı, ancak genç oyuncu kişisel takdirden ziyade takımın başarısına odaklanmayı sürdürüyor.

  • Brentford, derbideki rakiplerini süpürdü

    Golsüz geçen ilk yarının ardından Keith Andrews'un takımı, devreden sonra çok daha istekli oynayarak kilidi açtı. Jaidon Anthony, Schuster'in indirdiği topu kafayla ağlara gönderdi; ardından Igor Thiago'nun kontra ataktan bulduğu gol ve Fabio Carvalho'nun uzatma dakikalarındaki golü, net bir 3-0'lık galibiyeti perçinledi. Kalesini gole kapatarak kazanılan bu galibiyet, Brentford'u puan tablosunda üçüncü sıraya yükseltti ve takımın Premier League sezonundaki yenilgisiz başlangıcını korudu.

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    Genç oyuncu övgüleri geri çevirdi

    20 yaşındaki Schuster, takımın ikinci yarıda daha doğrudan oynamaya karar vermesinin açılış golünün kilidini açan etken olduğunu vurguladı. 12 uzaklaştırma yaptığı performansının ardından maçın oyuncusu ödülünü almasına ve kalesini gole kapatmasına rağmen, Sky Sports'a konuşurken bireysel övgüleri geri çevirdi: "Bence ikinci yarı başladığında topu daha doğrudan ileri oynadık ve bundan sonra golü attık, bu yüzden mutluyum. Performansımı umursamıyorum. Sadece takıma yardımcı olmak, gol yememek ve üç puanı almak istiyorum. Umarım daha çok süre alırım."

  • Avusturyalı hücum tehdidi yaratıyor

    Chelsea'yi durdurmak için 16 savunma katkısı yapmasının yanı sıra, Schuster duran top organizasyonlarında gerçek bir tehdit olarak giderek artan etkisini de gösterdi. Kilidi açan Anthony'ye kafa asistini değerlendiren stoper, şöyle ekledi: "Bana her zaman duran toplarda potansiyelim olduğu söyleniyor ama şimdiye kadar bunun çok fazla sonucu olmamıştı. Umarım bir dahaki sefere gol atabilirim."


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    Ekim ayı yaklaşırken ivme artıyor

    Kusursuz performans, Brentford'un üç haftalık milli ara öncesinde yenilmezlik serisini altı maça çıkardı. Avrupa kupalarına katılım sıralamasında iyi bir konumda bulunan Andrews'ün ekibi, kilit oyuncularını dinlendirmek için artık değerli bir zamana sahip. Brentford, Premier League'e 10 Ekim'de Aston Villa deplasmanındaki zorlu maçla dönecek.