"Performansa kızın!" - Roy Keane, Leeds maçında Lisandro Martinez'in saçını çekerek gördüğü kırmızı kart hakkında sızlanan Michael Carrick ve Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi
"Sanki dikkat dağıtıcı bir şey gibi"
Açık sözlü yorumcu, VAR incelemesinin ardından şiddet içeren davranış nedeniyle oyundan atılan Martinez'e karşı Carrick'in öfkeli tepkisinden hiç etkilenmedi. Geçici teknik direktör bu kararı şimdiye kadar gördüğü "en kötü kararlar"dan biri olarak nitelendirirken, Keane ise hakeme odaklanmanın, takımın vasat performansını tartışmaktan kaçınmak için uygun bir bahane olduğunu savundu.
Keane, The Overlap programında "Performansa kızmalısınız" dedi. "Kırmızı kart, dikkatleri başka yöne çekmek gibi bir şey. Hayır, o anda 2-0 gerideydiniz. Maça çok yavaş başladığınız ilk yarıya kızmalısınız." İrlandalı yorumcu, "şiddet içeren davranış" etiketinin sert olduğunu kabul etmekle birlikte, Premier Lig'deki son örnekleri göz önüne alındığında hakemin neden kırmızı kart çıkardığını anlayabildiğini belirtti.
Oyuncuları suçluyor
Bu son eleştiri, kulüp efsanesinin Carrick’in Old Trafford’daki kalıcı göreve uygunluğu konusunda yaptığı bir dizi uyarıyı takip ediyor. Ocak ayında Ruben Amorim’in yerine geçmesinden bu yana etkileyici bir galibiyet yüzdesine sahip olmasına rağmen Keane, eski takım arkadaşının özellikle oyuncu transferi ve takım disiplini gibi konulardaki baskılarla başa çıkma konusunda uzun vadede doğru seçim olduğuna hâlâ ikna olmuş değil.
Ancak eski United orta saha oyuncusu, Leeds'e karşı alınan yenilginin sorumluluğunun oyunculara ait olduğunu düşünüyor. "İnsanlar menajere bakıyor - hayır, bu oyuncuların suçu," diyen Keane, "tehlike" seviyesinin yüksek olduğu maçlarda kadronun daha fazla sorumluluk alması gerektiği yönündeki inancını yineledi. Sezonun son haftalarında ilk dört sıradaki hedeflerin kaybolmaması için soyunma odasındaki kıdemli isimlerin takım arkadaşlarını "kontrol altına alması" gerektiğini vurguladı.
Carrick'in öfkeli tepkisi
Carrick, maçın bitiminden sonra öfkeli bir şekilde yaptığı açıklamada, maçtaki tutarsız hakem kararlarını eleştirdi ve Sky Sports'a şunları söyledi: "Maça pek iyi başlamadık. Leny Yoro'nun kafasının arkasına bir dirsek darbesi aldığı ve onların ilk golü attığı anda açıkça bir gol yedik. O kararı bozmayı düşünmediler. Bu, maçın önemli bir anıydı. Ritmimizi tam olarak yakalayamadık, uyum sağlayamadık, bazı anlar yakaladık ama ilk yarının büyük bir bölümünde tam olarak istediğimiz gibi olamadı. Ancak ikinci yarıda, [Lisandro Martinez]'in oyundan atılmasına yol açan bir başka şok edici kararın ardından, oyuncularımızın sergilediği tutum, pozitif kalmaları ve bir şeyler elde etmek için mücadele etmeleri çok iyiydi. Arka arkaya iki maçta da aleyhimize bu tür kararlar verildi ama bu, gördüklerimin en kötülerinden biriydi."
Stamford Bridge'e unutulmaz bir gezi
Manchester United şu anda Premier Lig sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor, ancak Aston Villa’nın puanlarını eşitlemesiyle Şampiyonlar Ligi’ne katılma yarışı kızışmış durumda. Carrick, Pazar günü Chelsea ile Stamford Bridge’de oynanacak zorlu deplasman maçına, Martinez ve cezalı Harry Maguire’ın yokluğunda çıkmak zorunda. Bu maç, teknik direktörlük görevini kalıcı olarak üstlenme umutları açısından belirleyici bir öneme sahip olabilir.