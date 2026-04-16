"Performansa kızın!" - Roy Keane, Leeds maçında Lisandro Martinez'in saçını çekerek gördüğü kırmızı kart hakkında sızlanan Michael Carrick ve Manchester United'ı sert bir dille eleştirdi

Açık sözlü yorumcu, VAR incelemesinin ardından şiddet içeren davranış nedeniyle oyundan atılan Martinez'e karşı Carrick'in öfkeli tepkisinden hiç etkilenmedi. Geçici teknik direktör bu kararı şimdiye kadar gördüğü "en kötü kararlar"dan biri olarak nitelendirirken, Keane ise hakeme odaklanmanın, takımın vasat performansını tartışmaktan kaçınmak için uygun bir bahane olduğunu savundu.

Keane, The Overlap programında "Performansa kızmalısınız" dedi. "Kırmızı kart, dikkatleri başka yöne çekmek gibi bir şey. Hayır, o anda 2-0 gerideydiniz. Maça çok yavaş başladığınız ilk yarıya kızmalısınız." İrlandalı yorumcu, "şiddet içeren davranış" etiketinin sert olduğunu kabul etmekle birlikte, Premier Lig'deki son örnekleri göz önüne alındığında hakemin neden kırmızı kart çıkardığını anlayabildiğini belirtti.